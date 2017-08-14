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Все про:КНДР (257) Россия (71840) Фриз (78)

 Россия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз

фриз

Российская Федерация могла поставлять Северной Корее детали и комплектующие для ракет, которые приобрела якобы для своих нужд до 2014 года у украинских предприятий, допускают во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Россия до 2014 года получала детали и комплектующие для ракет из украинских предприятий. На то время РФ декларировала, что получала их для своих нужд. Согласно международному праву, именно покупатель несет ответственность за конечное использование продукции военного и двойного назначения", - сказала народный депутат из фракции "БПП" Ирина Фриз в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Политик добавила, что украинские власти на сегодняшний день не знают, куда и с какой целью Россия осуществляла реэкспорт ракетных технологий, которые получала до 2014 года якобы для нужд своих вооруженных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

"Нарушение условий экспортного контроля Российской Федерацией и передача технологий КНДР свидетельствует о необходимости введения полного эмбарго на импорт и экспорт российского вооружения", - заявила И.Фриз.

Она также считает необходимым международное расследование поставок технологий и комплектующих Российской Федерацией в страны, которые находятся под международными санкциями.

"Не исключаю, что ядерная и ракетная программа Ирана также развивается при помощи России. Не зря 13 августа нынешнего года парламент Ирана увеличил расходы на свою ракетную программу на $0,5 млрд", - сказала народный депутата.

По ее словам, есть информация о том, что ядерная программа КНДР, а также программа строительства баллистических ракет этой страны проходила при поддержке российских специалистов, которые участвовали в работах на территории Северной Кореи, как минимум, с середины 2000-х годов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

"Российская помощь Пхеньяну в развитии вооружения - очередная попытка России найти пути для переговоров с Вашингтоном и создание проблемы с безопасностью для него в тихоокеанском направлении", - сказала И.Фриз, добавив, что с советских времен Кремль рассматривал Северную Корею как противовес Соединенным Штатам.

"Соответственно, появление "украинского следа" в ракетной программе КНДР лежит исключительно в попытке России изменить позицию США, в том числе относительно Украины, и избавиться от санкционного давления", - заявила политик.
При этом она отметила, что Украина никогда не осуществляла военно-техническое сотрудничество с КНДР.

14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Все интересное только начинается)) Черноротая Бондаренко,то есть Фриз сейчас еам расскажет)) Барыга двигал ракеты Собакоеду.
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Вся верхушка власти уже обосралась ... Пороховня тупая , шо я тебе говорил ?
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А кто умный? Рыги или юльколобые со сракошвильнутыми?
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Прохуятор , та зрадойоб я , за рігов и за Юльчика не топлю
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Юлька уже хочет, чтоб её наказало ООН. Превентивно, на всякий случай, чтоб наверняка.

Россия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз - Цензор.НЕТ 6386
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Матрёшка - это такая кацапская деревянная кукла с сюрпризом внутри - такой же кацапской деревянной куклой.
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Фриз,а после 14 года Украина разве не торговала с агрессором комплектующими?
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Поставляла. Пройди по ссылке ниже. Все учтено и все известно.
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Когда будет официальное заявление властей США, тогда и будем говорить, а пока - "Не верю!" (с)
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главное шоб власти США официально не привязали Украину к пакету санкций...
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Спасибо. Я и так знала что поставляла Украина РФ запчасти на оружие и сейчас возможно поставляет. Я об этом не один раз писала -прекратите торговать с агрессором. А теперь пусть США на этих олигархов санкции наложит.Ублюдки.
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И МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТВЕТИМ ЗА ЭТУ ГЕШЕФТНУЮ, ВОРОВСКУЮ, ХИТРОЖОПУЮ ШОБЛУ ТОРГАШЕЙ.
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я понял - Вы читаете только на кириллице.
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До прошлой недели))
Правительство Украины разорвало соглашение с Россией по экспорту военной техники в третьи страны, передает УНИАН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о прекращении действия межправсоглашения на заседании кабмина.
О намерениях Киева аннулировать документ стало известно вчера. Соглашение было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года, подписано летом 2003 года и вступило в силу в марте 2004 года.
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Вот вот ... на прошлой неделе,а до этого торговала аж гай гудив.
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ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ШО ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО ТОЛЬКО ВЧЕРА. :D

ТО ЕСТЬ: ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ШТАТАХ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЧАСТНОСТИ К ЭТОМУ ГЕШЕФТНОЙ ШОБЛЫ ТОРГАШЕЙ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ.

ПОХОДУ ГРОЙЦМАН ЛЕПИТ ОТМАЗКИ.
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Да. Запретили торговлю и разорвали договор только после новых американских санкций и расследований для олигархов,нарушающих санкции.Испугалось шобло торгашное за свое бабло. Война им не помеха,а свое бабло потерять -помеха.
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21 травня 2015 року
№ 467-VIII
Либо летаргия, либо из саратова пишете.
Лариса тоже подозрительно не "умеет" пользоваться http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php Видимо, русскоязычная челюсть мешает.
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Заметили как у кацапни ближе к 24 августа начинает всё сильнее подгорать и они пытаются всячески нагадить?
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А причем тут порохобот 24 августа?

В New York Times уже тоже сидят ахенты кремльбля?

Штаты начинают гадить у Педи в будке?

И почему тебя поддержали все 10 порохоботов?

Если ваше стадо тут значит твой хазяин ссыт наказания Штатов.




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Очень слабая отмазка. Очень...
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Ты такой странный. Не, бля, комплектующие к ракетам, особенно двигатели, можно провезти в севкорею, как флешку
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Такая степень помощи Северной Корее издалека была бы заметна, потому что президент Трамп выделил только Китай как основной источник экономической и технологической поддержки Севера. Он никогда не обвинял Украину и Россию, хотя его госсекретарь Рекс У. Тиллерсон сделал косвенную ссылку как на Китай, так и на Россию в качестве «основных экономических факторов» нации после недавнего запуска МБР Северной в прошлом месяце.
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Та нормально відповіли. Так кацапня може БУДЬ-КОГО опорочити, а ти типу оправдовуйся.

Озброювати КНДР вигідно ТІЛЬКИ раші, яка котиться в тари-бари все хоче добазаритись з Заходом і тому і лізе в сирію в кндр, але не виходить. Захід мочить і сирію, і кндр, і рашу як головного спонсора цієї справи.
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Так недавно немецкий ученый рассказывал, что там или советское старье или поставки из РФ!
Этим хламом они и пугают мир.....
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Коцорылые ничего нового придумать не могут, все держится на старье во всех смыслах.
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предыдущие президенты в сговоре с министрами обороны торговали всем чем угодоно - от ядерных ракет(разоружение) Кравчуком, Кучма отдал все ту - 160! (правда нам ненужны стратегические бомбардировщики) ну а Ющ, с яныком допродали ПВО.... санкцыи ввести персональные против этих -персонажей и их окружения, украинский народ это поддержит!
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Граф Воронцов - брехать не нужно. Украина всегда соблюдала правила торговли вооружениями, технологиями и товарами двойного назначения. Экспортный контроль сертифицирован международными организациями. А "вброс" от эксперта - элемент информационной войны РФ против Украины.
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Тут икзпердов саратовского разлива, не читающих вестник ВР и не имеющих представления о давно принятых законах в Украине - пруд пруди. Плюс сюда подключаются полезные идиоты отечественного разлива и просто временно выпущенные из ПНД ебурга...
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Нехай американские детективі разбираются . Не завидую тем , кого заподозрят
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та навіщо кремле-юлє-ригобот. Кремль уже ж провів розслідування, журналіст написав його - навіщо проводити ж розслідування американцям. Ще приведе розслідування до стін кремля...
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Биография Ирины Фриз:

С октября 1988 по ноябрь 1996 года - продавец, товаровед кооператива «Рапана» в городе Евпатория. С ноября 1996 по июнь 1997 года - консультант, директор антикварного магазина ООО «Амида-2». С июня 1997 по ноябрь 2001 - искусствовед современного христианского искусства Крымского Республиканского Фонда «Искусство во имя Христа». С декабря 2001 по октябрь 2002 - специалист по связям с общественностью Украинской ассоциации импортеров и экспортеров в городе Киев. Октябрь 2002 - апрель 2003 - заместитель директора предприятия «Информационный сервис». В 2003 году окончила с красным дипломом факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.С мая 2003 по март 2005 года - помощник народного депутата Украины Петра Порошенко. ..........


И этот человек высказывает суждения по глобальным проблемам связанным с технологиями ракетного оружия. Смешно и грустно. Грустно, что точка зрения таких "экспертов" публикуется.
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Илья!!! Ты читай вниимательно! "консультант, директор антикварного магазина ООО «Амида-2». А все те ракеты, что Украина типа поставила в КНДР по возрасту и есть антиквариат! Та может - все правильно? - девочка в курсе...Хотя, конечно, грустно от таких всезнаек-депутатов парламента Украины...
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Могла................... а могла і нинішня "влада" України................. скоріш за все.....
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в делах подобного рода со времен Древнего Рима действует правило "ищи кому выгодно". Те, кто имеет наглость обвинять Украину в поставках подобного рода просто из ума выжил или за фанфурики продался, а еще вероятнее - и то и другое сразу
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коготок увяз -птичке кирдик, чи якось подібно, російське прислів"я, одне з улюблених, я думаю, що тепер відбудеться розслідування, і наяву вилізуть продажні бариги-чинуші, з українського вищого керівництва, бо це без них не могло відбутися
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Скільки тут москаликів поналітало, аж не встигаю спамити )))))))
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Заспамь редакцию Цензора , ну и Таймс на всякий случай . Єто же они напечатали
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Ну что за умная и грамотная баба, эта Фриз! Она уже и в ракетостроении разобралась!
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Мне вот жутко интересно, как "американский эксперт", с вброса которого всё и понеслось, сумел рассмотреть в однокамерных двигателях корейских ракет ... старые советские двухкамерные двигатели РД-250/251?
Или по мнению "эксперта" достаточно одну камеру ножевкой отпилить - полетели? Так не получится. Придется менять абсолютно всё. Помпы, трубопроводы, клапаны, систему управления...
Ну а перл на счет того, что четыре поворотных камеры рулевого двигателя - исключительная особенность РД-68М - вообще за гранью. Множество ракет используют такую схему.
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Пусть там АНБ проследит - не захаживают ли иксперды и журнализды Нью-ЙоркТаймс на Брайтон?
Мне сдаётся, шо они не просыхают в русских ресторанах, и скоро начнут прямо в редакции играть на балалайках.
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З якою метою ця "іксперд" висказалась? Так, аби ляпнуть? Чи відпрацьовує?
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Сперва Фриз говорит : "... украинские власти на сегодняшний день не знают, куда и с какой целью Россия осуществляла реэкспорт ракетных технологий...", но следом, не менее уверенно заявляет : "Нарушение условий экспортного контроля Российской Федерацией и передача технологий КНДР свидетельствует о необходимости введения полного эмбарго на импорт и экспорт российского вооружения".... Всё очень последовательно и логично.
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anti-colorados
Нет военного решения? (Часть 1)
Россия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз - Цензор.НЕТ 2507

Чем дольше Ангела Меркель остается у власти, тем более понятным становится та глубина неудачи, которая выпала на долю Германии. Спустя несколько лет после ее дембеля, она будет названа самым неудачным канцлером Германии за всю ее историю. Даже в бытность канцлером Адольфа Алойзыча Гитлера, до его инкарнации в фюрера, все было не настолько плохо. Это уже позже, когда Гитлер стяжал всю полноту власти, его понесло туда, где в конце концов и оказалась Германия. Но в Меркель непременно станут швырять камнями, как минимум, за три вещи. Первая - коррупция высших эшелонов германского политикума. Пока эта тема заметена под коврик, там идет активный процесс гниения и чем это все закончится - большой вопрос. Вторая - практически бесконтрольная и, уж точно - бестолковая миграция, которая уже дала о себе знать самыми негативными последствиями и которая, безусловно, еще даст о себе знать. Но все эти вещи, в первую очередь, - самой Германии, а вот третья касается уже не только Германии, но и других участников большой международной игры, да и всех игроков в целом.
Похоже на то, что мадам канцлерин имеет большие проблемы с базовым образованием, потому что по критическим проблемам она продвигает не просто не верные, а глупые, абсурдные решения. Последний пример касается нарастающего напряжения в отношениях между КНДР и США. Напомним, разжиревший покемон обещал нанести ракетный и, скорее всего - ядерный удар по базе ВВС США, расположенной на острове Гуам, в Тихом океане. Штаты уже заявили о том, что их терпение подходит к завершению и уже все готово к военному решению вопроса ядерных угроз со стороны Пхеньяна.
Самое пикантное в этой ситуации то, чем Ким Вынь Хунь угрожает Штатам. Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что это либо готовые изделия, привезенные из РФ, либо конструкторы из которых чучхеисты собрали и ракеты, и ядерные боеголовки. Об этом говорят все больше специалистов из области военной разведки. То есть, на самом деле, эти угрозы выдаются Путиным, просто рот разевает Ким, но сзади ему Путин вставил руку, и тот производит все свои грозные эволюции в такт движениям руки кукловода.
В общем, для серьезного лидера крупного государства, имеющего вес и влияние на международной арене, все это должно быть понятно, как понятно и то, чем эти игры могут закончится и что нужно делать, чтобы дело не дошло до серьезной драки. Но Ангела батьковна двинула речь, удивительно знакомую и совершенно бестолковую. Она заявила, что северокорейская проблема не имеет военного решения. Вспомнили? Это же она и ее коллега Оланд рассказывали и о проблеме, которую РФ принесла на Донбасс и Крым. Причем, сделала она это именно силой оружия. И решать ее нужно пусть не военными, но военно-политическими мерами - без сомнений. То есть, надо вышибать мозги в переднем ряду свихнувшихся ублюдков и додавливать экономическими и политическими средствами, потом - вышибать мозги второй очереди ублюдков и так, пока ублюдки не включат заднюю, либо пока они не кончатся полностью. Любая другая тактика будет поощрять ублюдков к продолжению агрессии. Это может сказать любой студент ВУЗа, изучающий криминальную психологию: безнаказанность ведет к рецидиву. Здесь - та же самая ситуация.
И вот что интересно, Меркель набирает в рот воды в каждом случае, когда явным или скрытым агрессором выступает Путин. Вспомним агрессию Путина в Грузию. Именно позиция Германии стала решающей в том, чтобы обвинить саму Грузию в агрессии против России на собственной территории. Меркель приложила все усилия для того, чтобы Путин ушел от реальной ответственности за войну 08.08.08.
Точно такая же позиция была занята Меркель и в отношении агрессии Путина в отношение Украины, вся разница в том, что Украина выстояла и, в отличие от Саакашвили, не пошла на подписание позорного мира с Москвой, с признанием своей неправоты. Поэтому меркель пришлось куда труднее, но ее лозунг о том, что проблема не имеет военного решения сотни раз повторялась и здесь. Другое дело, она просто не знала, что когда говорят то, что ты хочешь услышать, но при этом держат дулю в кармане, ситуация будет развиваться не по грузинскому сценарию.
То же самое и с Сирией. В отличие от других партнеров США, которые принимали участие в бомбардировках ИГИЛ, а иногда и асадитов, германские самолет прилетели на базу ВВС Инджирлик в Турции, но не принимали участие в боевых операциях. Также само не было слышно решительных заявлений из Берлина после применения путинскими войсками, либо их союзниками, химического оружия против мирного населения. И вот теперь - один в один по Северной Корее.
Хорошо бы, чтобы кто-то из журналистов попросил пояснить Ангелу Меркель, почему она ни разу не обратилась к Путину с той же речью об отсутствии военного решения в Украине или Сирии. Мол, Владимир, выводи свои войска, ибо они ничего не решают, или перестанем покупать ваш газ и рассаживать по тюрьмам ваших коррупционеров. Нет! Это всегда направлено в сторону тех, кто так или иначе - противостоит Путину или его марионеткам. Это вызывает уже даже не вопросы, а желание дать некоторые ответы.
Слава богу, что бред бабушки Меркель уже перестают слушать, а через время начнут выяснять причину постоянства ее позиций, относительно желания заморозить любую войну, в ходе которой Путин или его союзники уже оттяпали чью-то территорию. Такие вопросы рано или поздно возникнут у компетентных лиц.
Но похоже на то, что Путину таки удалось разбудить Штаты, которые начинают вносить струю адекватности в тот бред, который удалось создать фрау Меркель и мсье Оланду. Тут более интересная и содержательна позиция.
(продолжение следует)
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Важно то, что в статье нет утверждений, что р.двигатели были поставлены Северной Корее Украиной.
Важно и то, что сделан акцент на связь украинского завода с Россией. Важно тем, что это должно стимулировать США на замену украинороссийских связей на американоукраинские.
Если рассматривать это дело в такой плоскости, то оно может быть даже выгодным для нас.
Так что, пока для нас не всё так плохо, как хотелось бы нашим врагам.
Пока!
Наблюдаем, за действиями МИД Украины.
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О уже и пэдросучки по ольгинским методичкам, типа маркизы впопудуй начинают нам тут о загнивающем западе (германии) рассказывать... Но особо умиляет как эти баРЫГоклоуны умудряются в своих высерах добавлять юле, сакашвили, семенченко,- боты и все это в одной строчке))) да уж и вправду только последнее опущенное чмо станет соевой копрофилкой)))
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- Почему ты лижешь жопу Порошенко?
- С чего ты взял, что я ее лижу?
- Ну, ты не пишешь, что он пидарас.
- Я о нем вообще не пишу.
- Вот, значит ты лижешь жопу Порошенко!

Таких надо сразу выводить из категории честных обывателей и переводить в класс для умственно отсталых, на которых тратить объяснения можно только в порядке отработки педагогического мастерства. Упаси боже их переубеждать: от того, что вы заберете у дебила отвертку и дадите молоток, он не перестанет пытаться засунуть инструмент себе то в ноздрю, то в жопу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз
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