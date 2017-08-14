 Россия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз

"Россия до 2014 года получала детали и комплектующие для ракет из украинских предприятий. На то время РФ декларировала, что получала их для своих нужд. Согласно международному праву, именно покупатель несет ответственность за конечное использование продукции военного и двойного назначения", - сказала народный депутат из фракции "БПП" Ирина Фриз в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Политик добавила, что украинские власти на сегодняшний день не знают, куда и с какой целью Россия осуществляла реэкспорт ракетных технологий, которые получала до 2014 года якобы для нужд своих вооруженных сил.
"Нарушение условий экспортного контроля Российской Федерацией и передача технологий КНДР свидетельствует о необходимости введения полного эмбарго на импорт и экспорт российского вооружения", - заявила И.Фриз.
Она также считает необходимым международное расследование поставок технологий и комплектующих Российской Федерацией в страны, которые находятся под международными санкциями.
"Не исключаю, что ядерная и ракетная программа Ирана также развивается при помощи России. Не зря 13 августа нынешнего года парламент Ирана увеличил расходы на свою ракетную программу на $0,5 млрд", - сказала народный депутата.
По ее словам, есть информация о том, что ядерная программа КНДР, а также программа строительства баллистических ракет этой страны проходила при поддержке российских специалистов, которые участвовали в работах на территории Северной Кореи, как минимум, с середины 2000-х годов.
"Российская помощь Пхеньяну в развитии вооружения - очередная попытка России найти пути для переговоров с Вашингтоном и создание проблемы с безопасностью для него в тихоокеанском направлении", - сказала И.Фриз, добавив, что с советских времен Кремль рассматривал Северную Корею как противовес Соединенным Штатам.
"Соответственно, появление "украинского следа" в ракетной программе КНДР лежит исключительно в попытке России изменить позицию США, в том числе относительно Украины, и избавиться от санкционного давления", - заявила политик.
При этом она отметила, что Украина никогда не осуществляла военно-техническое сотрудничество с КНДР.
14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
2936 60
Строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины, - нардеп Фриз(119)
Россия рассматривает Приднестровье как территорию оперативного развертывания наступательной группировки в юго-западном направлении, - Фриз. ФОТО(108)
Обмен задержанных на Херсонщине российских пограничников – единственный способ вернуть украинских воинов домой, - Фриз(41)
Для стабильности и безопасности Черноморского региона наибольшую угрозу несет Россия, - Фриз(9)
Мочанов: «У нас очередная проблема. Серьёзная. Без шуток»(95)
Россия размещает ударные силы только на тех территориях, которые намерена включить в свой состав, - Фриз(107)
Нардеп Фриз просит СБУ открыть дело против жителей Приднестровья, причастных к событиям в Крыму и на Донбассе. ДОКУМЕНТ(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правительство Украины разорвало соглашение с Россией по экспорту военной техники в третьи страны, передает УНИАН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о прекращении действия межправсоглашения на заседании кабмина.
О намерениях Киева аннулировать документ стало известно вчера. Соглашение было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года, подписано летом 2003 года и вступило в силу в марте 2004 года.
Ответить
Ответить
ТО ЕСТЬ: ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ШТАТАХ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЧАСТНОСТИ К ЭТОМУ ГЕШЕФТНОЙ ШОБЛЫ ТОРГАШЕЙ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ.
ПОХОДУ ГРОЙЦМАН ЛЕПИТ ОТМАЗКИ.
Ответить
Ответить
№ 467-VIII
Либо летаргия, либо из саратова пишете.
Лариса тоже подозрительно не "умеет" пользоваться http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php Видимо, русскоязычная челюсть мешает.
Ответить
Ответить
В New York Times уже тоже сидят ахенты кремльбля?
Штаты начинают гадить у Педи в будке?
И почему тебя поддержали все 10 порохоботов?
Если ваше стадо тут значит твой хазяин ссыт наказания Штатов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Озброювати КНДР вигідно ТІЛЬКИ раші, яка котиться в тари-бари все хоче добазаритись з Заходом і тому і лізе в сирію в кндр, але не виходить. Захід мочить і сирію, і кндр, і рашу як головного спонсора цієї справи.
Ответить
Этим хламом они и пугают мир.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С октября 1988 по ноябрь 1996 года - продавец, товаровед кооператива «Рапана» в городе Евпатория. С ноября 1996 по июнь 1997 года - консультант, директор антикварного магазина ООО «Амида-2». С июня 1997 по ноябрь 2001 - искусствовед современного христианского искусства Крымского Республиканского Фонда «Искусство во имя Христа». С декабря 2001 по октябрь 2002 - специалист по связям с общественностью Украинской ассоциации импортеров и экспортеров в городе Киев. Октябрь 2002 - апрель 2003 - заместитель директора предприятия «Информационный сервис». В 2003 году окончила с красным дипломом факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.С мая 2003 по март 2005 года - помощник народного депутата Украины Петра Порошенко. ..........
И этот человек высказывает суждения по глобальным проблемам связанным с технологиями ракетного оружия. Смешно и грустно. Грустно, что точка зрения таких "экспертов" публикуется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или по мнению "эксперта" достаточно одну камеру ножевкой отпилить - полетели? Так не получится. Придется менять абсолютно всё. Помпы, трубопроводы, клапаны, систему управления...
Ну а перл на счет того, что четыре поворотных камеры рулевого двигателя - исключительная особенность РД-68М - вообще за гранью. Множество ракет используют такую схему.
Ответить
Мне сдаётся, шо они не просыхают в русских ресторанах, и скоро начнут прямо в редакции играть на балалайках.
Ответить
Ответить
Ответить
Нет военного решения? (Часть 1)
Чем дольше Ангела Меркель остается у власти, тем более понятным становится та глубина неудачи, которая выпала на долю Германии. Спустя несколько лет после ее дембеля, она будет названа самым неудачным канцлером Германии за всю ее историю. Даже в бытность канцлером Адольфа Алойзыча Гитлера, до его инкарнации в фюрера, все было не настолько плохо. Это уже позже, когда Гитлер стяжал всю полноту власти, его понесло туда, где в конце концов и оказалась Германия. Но в Меркель непременно станут швырять камнями, как минимум, за три вещи. Первая - коррупция высших эшелонов германского политикума. Пока эта тема заметена под коврик, там идет активный процесс гниения и чем это все закончится - большой вопрос. Вторая - практически бесконтрольная и, уж точно - бестолковая миграция, которая уже дала о себе знать самыми негативными последствиями и которая, безусловно, еще даст о себе знать. Но все эти вещи, в первую очередь, - самой Германии, а вот третья касается уже не только Германии, но и других участников большой международной игры, да и всех игроков в целом.
Похоже на то, что мадам канцлерин имеет большие проблемы с базовым образованием, потому что по критическим проблемам она продвигает не просто не верные, а глупые, абсурдные решения. Последний пример касается нарастающего напряжения в отношениях между КНДР и США. Напомним, разжиревший покемон обещал нанести ракетный и, скорее всего - ядерный удар по базе ВВС США, расположенной на острове Гуам, в Тихом океане. Штаты уже заявили о том, что их терпение подходит к завершению и уже все готово к военному решению вопроса ядерных угроз со стороны Пхеньяна.
Самое пикантное в этой ситуации то, чем Ким Вынь Хунь угрожает Штатам. Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что это либо готовые изделия, привезенные из РФ, либо конструкторы из которых чучхеисты собрали и ракеты, и ядерные боеголовки. Об этом говорят все больше специалистов из области военной разведки. То есть, на самом деле, эти угрозы выдаются Путиным, просто рот разевает Ким, но сзади ему Путин вставил руку, и тот производит все свои грозные эволюции в такт движениям руки кукловода.
В общем, для серьезного лидера крупного государства, имеющего вес и влияние на международной арене, все это должно быть понятно, как понятно и то, чем эти игры могут закончится и что нужно делать, чтобы дело не дошло до серьезной драки. Но Ангела батьковна двинула речь, удивительно знакомую и совершенно бестолковую. Она заявила, что северокорейская проблема не имеет военного решения. Вспомнили? Это же она и ее коллега Оланд рассказывали и о проблеме, которую РФ принесла на Донбасс и Крым. Причем, сделала она это именно силой оружия. И решать ее нужно пусть не военными, но военно-политическими мерами - без сомнений. То есть, надо вышибать мозги в переднем ряду свихнувшихся ублюдков и додавливать экономическими и политическими средствами, потом - вышибать мозги второй очереди ублюдков и так, пока ублюдки не включат заднюю, либо пока они не кончатся полностью. Любая другая тактика будет поощрять ублюдков к продолжению агрессии. Это может сказать любой студент ВУЗа, изучающий криминальную психологию: безнаказанность ведет к рецидиву. Здесь - та же самая ситуация.
И вот что интересно, Меркель набирает в рот воды в каждом случае, когда явным или скрытым агрессором выступает Путин. Вспомним агрессию Путина в Грузию. Именно позиция Германии стала решающей в том, чтобы обвинить саму Грузию в агрессии против России на собственной территории. Меркель приложила все усилия для того, чтобы Путин ушел от реальной ответственности за войну 08.08.08.
Точно такая же позиция была занята Меркель и в отношении агрессии Путина в отношение Украины, вся разница в том, что Украина выстояла и, в отличие от Саакашвили, не пошла на подписание позорного мира с Москвой, с признанием своей неправоты. Поэтому меркель пришлось куда труднее, но ее лозунг о том, что проблема не имеет военного решения сотни раз повторялась и здесь. Другое дело, она просто не знала, что когда говорят то, что ты хочешь услышать, но при этом держат дулю в кармане, ситуация будет развиваться не по грузинскому сценарию.
То же самое и с Сирией. В отличие от других партнеров США, которые принимали участие в бомбардировках ИГИЛ, а иногда и асадитов, германские самолет прилетели на базу ВВС Инджирлик в Турции, но не принимали участие в боевых операциях. Также само не было слышно решительных заявлений из Берлина после применения путинскими войсками, либо их союзниками, химического оружия против мирного населения. И вот теперь - один в один по Северной Корее.
Хорошо бы, чтобы кто-то из журналистов попросил пояснить Ангелу Меркель, почему она ни разу не обратилась к Путину с той же речью об отсутствии военного решения в Украине или Сирии. Мол, Владимир, выводи свои войска, ибо они ничего не решают, или перестанем покупать ваш газ и рассаживать по тюрьмам ваших коррупционеров. Нет! Это всегда направлено в сторону тех, кто так или иначе - противостоит Путину или его марионеткам. Это вызывает уже даже не вопросы, а желание дать некоторые ответы.
Слава богу, что бред бабушки Меркель уже перестают слушать, а через время начнут выяснять причину постоянства ее позиций, относительно желания заморозить любую войну, в ходе которой Путин или его союзники уже оттяпали чью-то территорию. Такие вопросы рано или поздно возникнут у компетентных лиц.
Но похоже на то, что Путину таки удалось разбудить Штаты, которые начинают вносить струю адекватности в тот бред, который удалось создать фрау Меркель и мсье Оланду. Тут более интересная и содержательна позиция.
(продолжение следует)
Ответить
Ответить
Нет военного решения? (Часть 4)
Ответить
Важно и то, что сделан акцент на связь украинского завода с Россией. Важно тем, что это должно стимулировать США на замену украинороссийских связей на американоукраинские.
Если рассматривать это дело в такой плоскости, то оно может быть даже выгодным для нас.
Так что, пока для нас не всё так плохо, как хотелось бы нашим врагам.
Пока!
Наблюдаем, за действиями МИД Украины.
Ответить
Ответить
- С чего ты взял, что я ее лижу?
- Ну, ты не пишешь, что он пидарас.
- Я о нем вообще не пишу.
- Вот, значит ты лижешь жопу Порошенко!
Таких надо сразу выводить из категории честных обывателей и переводить в класс для умственно отсталых, на которых тратить объяснения можно только в порядке отработки педагогического мастерства. Упаси боже их переубеждать: от того, что вы заберете у дебила отвертку и дадите молоток, он не перестанет пытаться засунуть инструмент себе то в ноздрю, то в жопу.
Ответить