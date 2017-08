 "Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном опровержении, размещенном на сайте предприятия. "Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - отмечается в опровержении."Южмаш" настаивает, что полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, который запрещает поставки компонентов доставки оружия массового поражения в страны, не являющиеся участниками РКРТ.Также предприятие подчеркивает, что не поставляет в Россию ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели, поэтому никак не может быть "основным производителем ракет для РФ"."Южмаш" выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном "экспертном" мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих "Южмаш" и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии", - говорится в сообщении.Как сообщал Цензор.НЕТ , газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой.