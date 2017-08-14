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 Экономика, Технологии
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Все про:КНДР (257) ракеты (554) Южмаш (28)

 "Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР

ракета пуск

Завод "Южмаш" опроверг публикацию The New York Times, в которой говорится о возможных поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном опровержении, размещенном на сайте предприятия.

"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - отмечается в опровержении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

"Южмаш" настаивает, что полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, который запрещает поставки компонентов доставки оружия массового поражения в страны, не являющиеся участниками РКРТ.

Также предприятие подчеркивает, что не поставляет в Россию ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели, поэтому никак не может быть "основным производителем ракет для РФ".

"Южмаш" выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном "экспертном" мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих "Южмаш" и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

Как сообщал Цензор.НЕТ, газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой.






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вижу, условия в клинике у вас хорошие (есть доступ к интернету), но в город, даже в сопровождении модератора вас отпускать рано.
Аминазин с дроперидолом следует продолжить.
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Ясное дело , хтож признается ... США за жопу так возьмут , шо мало не покажется
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Тебя уже віпустили из дурдома ?
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ти злякався ?
"Утилизация ватников" в Москві - це небезпечно для ватніків
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Я в Днепре, но видел бы ты этих "небезпечных" в МСК, только накормить охота.
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Не производить и не поставлять компоненты вовсе не означает, что не были проданы сами технологии (разумеется не официально). Просто кто то, кто имел соответствующий допуск продал чертежи налево....Сделано это было, судя по всему несколько лет назад, за 1-2 года корейцы не могли успеть освоить данные технологии, нужно время на производство прототипов, проведение серии промежуточных испытаний
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Не было зафиксировано промежуточных испытаний, сразу успешно "полетели", что говорит о поставке готовых двигателей, как минимум. Очередная "многоходовочка" Пуйла. имхо
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краще б мовчали, бо все тільки починається, наші бариги точно щось там заробили,і якщо це пов"язано з двигунами, Трамп підітреться кимсь...
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іде війна проти україни що ви хотіли ? військова складова економічна інформаційна ви подивіця скільки запорєбриків на форумі 1 нетреба дивуватись
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Маленька фейкова статєйка коштувала росіянам копійки Зате як її тиражують українські ЗМІ та дико виправдовується українська влада Бінго!
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А на паРашку ведь поставляли?
Это то же самое, что и в Северную Корею. Ведь Хуйлу для друзей ничего не жалко, главное наклонить пиндосов.
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Алексей Арестович
56 мин ·

- Моя позиція щодо публікації у NYT щодо (нібито) причетності України до постачання Північній Кореї ракетних двигунів.
З вирогідністю 95 % - це російська інформаційна операція, спрямована на дискредитацію військо-технічного співробітництва нашої країни зі Сполученими Штатами та іншими країнами світу.
Додаткові нюанси - в бліц-інтерв'ю "Народній правді":
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Та нет, какой Южмаш! Это все - вот отсюда! Северокорейцы просто бомбанули музей в Побужском...

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Уже и так понятно, чьи лапти за етими ракетами торчат.

Украина давно предлагала, России свифт отключить да нормальнье санкции ввести. Может бьіть, хоть теперь запад зачешется?
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авторам фейка о поставке украинских двигателей для сев. корейских ракет пургена пополам со снотворным, и баиньки, поутру проснуться в обычном своем состоянии, разницы никто так и не заметит
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Активность порохоботов красноречиво свидетельствует о том, что продажа таки была
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР
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