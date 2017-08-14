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 Суд отказался выпускать Мартыненко за границу

мартыненко

Соломенский суд отказал Николаю Мартыненко в изменении обязательств на период следствия.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Решение приняла судья Владлена Лазоренко.

Мартыненко просил отменить обязательство сдать загранпаспорта и не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию. ФОТО (обновлено)

Напоминаем, 20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

Читайте: Мартыненко проиграл суды в Швейцарии по коррупционному делу
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.

Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства.

Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.

Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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Пока все вооружение не будет производиться на "Ленинской кузне" - ничего в Войска поступать не будет. "Кто не понял - тот поймет",
Шо не понятно? Да барыга за три гривны согласиться на людях обосраться - а вы хотите, чтобы он деньги из "оборонки" пропустил сковозь пальцы.
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Все что АП нужно избавить от гражданства. Вернуть саакашвилли,расстрелять
остальных
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От, плять !!! А ыл ни суде Омелян и Титирук? Если нет - то в этом и причина неудачного решения Суда...
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Смартфон - это личный ватный чекист в кармане каждого.


Все тендеры на раздачу частот 4 поколения операторам мобильной связи проводить через призму присутствия капитала агрессора. Если присутствует русский капитал(водафон- ребрендованый ватный чекистский оператор МТС, спрятанный под западный) то запретить раздачу 4G
частот. Другим за это впаять стократный штраф от цены покупки частот, или от доли ватной составляющей. Тоесть если вата хочет смотреть через фоны в очка
украинцев она должна платить по триллиону гривен в год налог или дань. А то хутинские чекисты вообще охуели, смотрят в очко, да и еще плати им за это - за войны и за распространение ватной нищеты, рабства, голодомора, собирания болот больных имперцев через
трупозабрасывание.
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Як? Він і досі бовтається, а не шиє матраци? Ну і бариги..........
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хороший спектакль разыгривают .зачем ему куда то вообще ехать здесь все схвачено
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Ой не смешите мои тапочки, они и без этой новости смешные.Смотрите, наш СУД не отпустил за бугор,Мартыненко,Насирова и т.д.в чем подвох? Денег в них немерено,так ведь? За бугром если их будут судить,им придется платить только адвокатам,а здесь по месту их жительства еще кому НАДО ПЛАТИТЬ и платить нехило? Догадайтесь с трех раз.
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Да и так понятно было что не отпустят, для НАБУ щас важнее себе плюсики в карму зарабатывать на этом "расследовании". И вообще - дело в Швейцарии невнятное, тянется уже года 3 или 4, подробностей никаких как не было так и нет.
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Отпустите меня прямо в Альпы

В пеpвозданной побыть тишине,

Там раскину свои педипальпы,

И НАБУ не пpистанет ко мне.

Отпустите меня до швейцаров,

Отпустите меня насовсем,

А не то я завою, как в фильме кошмаров,

А не то я кого-нибудь съем.
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А куда ехать - в Швейцарию, где его уже ждут в суде?
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Как это не странно для наших реалий - да.
Дело-то оттуда начиналось, и Сытник 2 года развлекался перепиской со швейцарской прокуратурой. А теперь не пущает на суд...
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Ну как решения в Соломенском суде принимаются уже не раз видели. Был Макуха, потом - Бобровник, потом они там с начальницей Соломенского бодались - и всё затихло, видно теперь все судьи будут давать постановления, которые НАБУ надо, бо дело на неё так и не открыли)
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так чего удивляться, по слухам вообще прокурор, который дело вел сам под следствием оказался, не странно если сейчас все следом рухнет
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У нас еще не вел никакой прокурор этого дела, только Холодницкий что-то там в интервью рассказывал, это по швейцарскому прокурору дело завели, какая-то мутная муть, а не расследование.
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