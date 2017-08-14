 Суд отказался выпускать Мартыненко за границу

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Решение приняла судья Владлена Лазоренко.
Мартыненко просил отменить обязательство сдать загранпаспорта и не выезжать без разрешения из Киева и Киевской области.
Напоминаем, 20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.
Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства.
Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.
Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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Шо не понятно? Да барыга за три гривны согласиться на людях обосраться - а вы хотите, чтобы он деньги из "оборонки" пропустил сковозь пальцы.
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остальных
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Все тендеры на раздачу частот 4 поколения операторам мобильной связи проводить через призму присутствия капитала агрессора. Если присутствует русский капитал(водафон- ребрендованый ватный чекистский оператор МТС, спрятанный под западный) то запретить раздачу 4G
частот. Другим за это впаять стократный штраф от цены покупки частот, или от доли ватной составляющей. Тоесть если вата хочет смотреть через фоны в очка
украинцев она должна платить по триллиону гривен в год налог или дань. А то хутинские чекисты вообще охуели, смотрят в очко, да и еще плати им за это - за войны и за распространение ватной нищеты, рабства, голодомора, собирания болот больных имперцев через
трупозабрасывание.
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В пеpвозданной побыть тишине,
Там раскину свои педипальпы,
И НАБУ не пpистанет ко мне.
Отпустите меня до швейцаров,
Отпустите меня насовсем,
А не то я завою, как в фильме кошмаров,
А не то я кого-нибудь съем.
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Дело-то оттуда начиналось, и Сытник 2 года развлекался перепиской со швейцарской прокуратурой. А теперь не пущает на суд...
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