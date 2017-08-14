 Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть.
Кроме того, Севастопольский городской суд отклонил жалобу Колесниченко на предыдущее решение суда. В ней Вадим Колесниченко требовал от избирательной комиссии отменить постановления избиркома "Об отказе в регистрации Колесниченко Вадима Васильевича, выдвинутого Региональным отделением в городе Севастополе Всероссийской политической партии "Партия "Великое отечество", кандидатом в Губернаторы города Севастополя".
Таким образом, Вадиму Колесниченко отказали в регистрации.
Показательно, что до выборов "губернатора" российский избирком допустил лишь представителей крупных российских партий, которые считаются подконтрольными Кремлю.
Напомним, Вадим Колесниченко до 2014 года был одним из видных пророссийских поликитиков в Украине. Колесниченко регулярно в своих комментариях оскорблял украинскую культуру, язык, сторонников украинизации и активистов Евромайдана, а также поддерживал сталинские репрессии и на пресс-конференции надевал форму НКВД.
Кроме того, Вадим Колесниченко был одним из автором скандального "Языкового закона Киваллова-Колесниченко", отмена которого в 2014 году использовалась российской пропагандой в качестве повода для вторжения в Крым.
После победы Евромайдана Колесниченко сбежал в Севастополь и поддержал там местного "народного мэра", ставленника российских оккупантов. Оставшись на оккупированной территории, он поддержал аннексию Крыма.
В 2014 году Против Колесниченко было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК Украины("Государственная измена").
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С вами даже начни о птичках разговаривать- вы все равно пороха в ответе вспомните)
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а бывших региотов не бывает..
нет никакого пороха, есть поросенко - подхуйловник пукина, который продал интересы Украины раше - по договоренностям с донецкими олигархами, еще в мае 2014 года..
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(классика))))))))
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Типа, Димон, мы с тобой одной жопы......
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Як на мене, то розповсюдити серед любітєлєй русского міра, яка "шана" зрадникам.
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Складається враження,що Цензор несамовито,в напів'явній формі,обслуговує інтереси крембля !!!!
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Гадик, это же не по закону!
Как так, тебя с заслугами - предателя на генном уровне и не пускают на выборы.
Как же ты кормить себя будешь?
Руки у тебя ведь не из того места растут, чтобы деньги зарабатывать, а за предательство своих 30 сребреников ты уже растратил.
Гадик, обратись к другому своему коллеге -предателю по призванию аксенову, может быть, пенсию за заслуги тебе назначит.
P.S. Гадик, в Украине тебя уже не примут, даже, если оппоблок тебя в свои депутатские ряды новой ПРО (Партии Регионов Обновленной) внесет. Они внести тебя в ряды могут, как никак свой предатель, но СБУ тебя точно "пригреет", даже всесильный кум с крышей ФСБ не поможет.
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Колесниченко отметил, что теперь "счастлив, что ему не придется жить в одной стране с социал-фашистами".
Отвечая на вопрос, чем он планирует заняться, нардеп сказал: "Чем займусь? Дачкой, огородом, коз буду разводить".
Поиздержался, губернатором захотел стать, коз разводи.
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