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 Политика Украины
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 Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе

В оккупированном Крыму российский "избирком" Севастополя не допустил бывшего украинского нардепа от Партии регионов Вадима Колесниченко к участию в так называемых выборах "гурбернатора" Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Четвертую власть.

Кроме того, Севастопольский городской суд отклонил жалобу Колесниченко на предыдущее решение суда. В ней Вадим Колесниченко требовал от избирательной комиссии отменить постановления избиркома "Об отказе в регистрации Колесниченко Вадима Васильевича, выдвинутого Региональным отделением в городе Севастополе Всероссийской политической партии "Партия "Великое отечество", кандидатом в Губернаторы города Севастополя".

Таким образом, Вадиму Колесниченко отказали в регистрации.

Показательно, что до выборов "губернатора" российский избирком допустил лишь представителей крупных российских партий, которые считаются подконтрольными Кремлю.

Смотрите также: "Севастополь - для севастопольцев. А нам говорят: "Извините, вас здесь не стояло", - экс-"регионал" и пособник оккупантов Колесниченко. ВИДЕО

Напомним, Вадим Колесниченко до 2014 года был одним из видных пророссийских поликитиков в Украине. Колесниченко регулярно в своих комментариях оскорблял украинскую культуру, язык, сторонников украинизации и активистов Евромайдана, а также поддерживал сталинские репрессии и на пресс-конференции надевал форму НКВД.

Предателя, экс-регионала Колесниченко оккупанты не допустили на выборы в Севастополе 01


Кроме того, Вадим Колесниченко был одним из автором скандального "Языкового закона Киваллова-Колесниченко", отмена которого в 2014 году использовалась российской пропагандой в качестве повода для вторжения в Крым.

Смотрите также: "Это напоминает 37-й год. Власти Севастополя, как бульдозером, идут по сотням судеб людей", - пособник оккупантов, экс-"регионал" Колесниченко. ВИДЕО

После победы Евромайдана Колесниченко сбежал в Севастополь и поддержал там местного "народного мэра", ставленника российских оккупантов. Оставшись на оккупированной территории, он поддержал аннексию Крыма.

В 2014 году Против Колесниченко было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК Украины("Государственная измена").
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А схера им продажных пидаров на должности ставить? Крысяне, и вам такая же цена.
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предатель и экс-"регионал" - засел на банковой, фамилия ему - поросенко..
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Из окопа строчишь? СкоКА сЁднЯ раз бойцам перевязку делАлА?
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а конкретно по рЫгадику есть что сказать?)
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ры-гадик - это гыга - здешний соевый штатный тролль, который истерит, что все, кто против коррупции и антиукраинского режима поросенка - тот кацап-и-агент-кремля..
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та вы тоже хороши, бывшие рЫго тролли и зрадоботы- кроме как про пороха вы больше ничего не можете сказать :D
С вами даже начни о птичках разговаривать- вы все равно пороха в ответе вспомните)
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поросенко это шестерка януковича и экс-региот..
а бывших региотов не бывает..
нет никакого пороха, есть поросенко - подхуйловник пукина, который продал интересы Украины раше - по договоренностям с донецкими олигархами, еще в мае 2014 года..
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ГАДЯ забыл шо гандон обычно используют ОДИН раз???))))))))))))
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))))мадамсссс!!! я старый солдат...не знающий слов любви!!!)))))))))))
(классика))))))))
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Идиёт! Надо было не мундир НКВД одевать, а трусы как у Медведя!
Типа, Димон, мы с тобой одной жопы......
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Эту мразоту и сатану Колесниченко даже свои сатанисты -оккупанты не любят. Дожился ублюдок.
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Гадік! Паси кіз і баранів! Бу га га! Скотиняко!
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Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе - Цензор.НЕТ 248Строение гниды: A - крышечка, B - оболочка, C - волос, D - вылупление личинки
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Ба! Да это же Колесниченко! И совсем не изменился!
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Пускай едет обратно в Украину. Тут все предатели до сих пор на свободе и притом многие сидят в депутатских и губернаторских креслах.
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видно предателей даже фашисты не ценят ...
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Он частенько любил подчеркнуть свою дибильность и бегал в форме нквд!
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Люди глупы! Ведь тысячами мудрых людей не безосновательно сказано и написано, народами всех стран тысячи раз за всю историю доказано: предатели нигде не нужны, Иудам всегда только одна дорога. И, кроме того, проклятие роду ихнему и ад на том свете.
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Где Ваше "Изрубить топором"? Оченно к месту было бы.
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Отработанный материал.Теперь он нах кому сдался.
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вы уже небось и забыли....как выглядит это мерзкое...наглое...ватное ЧЕПУШЫЛО!!!))))
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Отнюдь! Прекрасно помню его изречения. И с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю теперешние этапы большого пути этой сволочи.
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Его надо лечить , а лучше усыпить . Безнадёжный .
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Усыпить? Та ні...
Як на мене, то розповсюдити серед любітєлєй русского міра, яка "шана" зрадникам.
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підар - от вся його характеристика одним словом.
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Перестаньте называть их предателями. Они никогда не были украинцами и это было очевидно. Вот и сейчас - Бойко, Вилкулы, прочая дребедень, предатели? Нет. Просто дураки их выбрали...
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)))ты че котишь боченок на ПРАВОСЛАВНЫХ МУЧЕНИКОВ СПОНСОР-ШЛЮШЕК водочно сигаретного САТАНАТА???))))
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атєц Вадєка в танкє сгарєл в барьбє с фашистамі і бендеровцамі, а ані с нім так паступілі... нізабудім, ніпрастім!!!
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Чкий,я,щасливий ....
Складається враження,що Цензор несамовито,в напів'явній формі,обслуговує інтереси крембля !!!!
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там десь гадя і гандон, мені сподобалося, лайкнув, а моє запитання просте - де спецназ, який викраде це чмо, та доставить його куди потрібно, чи питання не в спецназі?
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нахер надо нам использованный презерватив? Увидишь, он сам приползет еще за Украинской пенсией, сам!!
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Предатели они одноразового использования.. Попользовался и в ведро или на погост... Кому как повезет. За то у нас все по другому.. Пол Рады предателей и еще четверть "сочувствующих" и все при этом в "шоколаде" ( это я не про "Рашен", так просто к слову.... хотя...)
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Какой прыткий глист этот калосниченка, и на Волыни глистовал, и в Киеве глистовал, и в Крыму глистует!
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Лідер севастопольских козаків Анатолій Марета засуджений в РФ за наклеп на суд, лідер "Русского блока" Басов отримав 8 років тюрми і 1 млн. штрафу за хабарництво. Російські нацики притихли й поникли. За словами російського націоналіста Демидова при Україні під час пікету до нього підходили 3-4 журналісти, щоб взяти інтерв"ю, а зараз втікають, немає жодного. Всі, хто активно підтримував "руський мір" небезпечні для Кремля, адже вони активні і мають власну думку. Гадік із тієї ж кагорти, хто підтримував окупацію Криму й постраждав від неї.Це в Україні він був орел, а в Кацапщині осунувся, в голосі відсутня впевненість, воля подавлена, - жалюгідне видовище. Здувся, закономірний результат для зрадника.
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Поиздержавшемуся предателю Гадику.
Гадик, это же не по закону!

Как так, тебя с заслугами - предателя на генном уровне и не пускают на выборы.

Как же ты кормить себя будешь?

Руки у тебя ведь не из того места растут, чтобы деньги зарабатывать, а за предательство своих 30 сребреников ты уже растратил.
Гадик, обратись к другому своему коллеге -предателю по призванию аксенову, может быть, пенсию за заслуги тебе назначит.
P.S. Гадик, в Украине тебя уже не примут, даже, если оппоблок тебя в свои депутатские ряды новой ПРО (Партии Регионов Обновленной) внесет. Они внести тебя в ряды могут, как никак свой предатель, но СБУ тебя точно "пригреет", даже всесильный кум с крышей ФСБ не поможет.
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Вот как это в россии таких ублюдков как колесниченко никуда не пускают , а в Украине оно депутатом стало? януковича ублюдка президентом выбрали ...
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Какой жалкий финал,этого само-оплеванного убожества.Жалкий итог его теорий,о руцком мире,наконец то испробованных на нем самом. Помню в дискуссиях ,постоянно полагался на свое остроумие(ему так казалось),и надо же ,я думаю, он наконец понял,оно(остроумие) было с ослиными ушами.
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А що ти хотів, пєтух ряжений...Руський мірЪ він такий.
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Да оно давно бы вернулось в Украину,зная,что барыги его не тронут. Просто оно прекрасно понимает что не протянет здесь и пары дней. Шел бы по улице-упал,шею свернул. Несчастный случай. Бывает.😊
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Вадик хотел разводить коз...Буагааа . А по-ходу рашисти, развели самого - КОЗЛА!!!
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А, что это чмо, комсомольско-коммуняцко-регионально-проституцкое на себя нацепило? Форму папашки который якобы погиб на войне за 13 лет до рождения самого Вадика- русскомирного пидераста?
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В Украине он бы получал депутанскую пенцию тыщ в 50 + льготы и + бизнес который успел напырыть и горя бы не знал, теперь пусть коз и пёт
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Щось пригадується, що цей Вадік збирався кіз розводити і в політику ні ногою. Щось не так пішло? З політикою чи з козами.
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его, как старого кацапа-козла, самого развели)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе
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