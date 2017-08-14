 Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе

Об этом сообщает

со ссылкой на

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Кроме того, Севастопольский городской суд отклонил жалобу Колесниченко на предыдущее решение суда. В ней Вадим Колесниченко требовал от избирательной комиссии отменить постановления избиркома "Об отказе в регистрации Колесниченко Вадима Васильевича, выдвинутого Региональным отделением в городе Севастополе Всероссийской политической партии "Партия "Великое отечество", кандидатом в Губернаторы города Севастополя".

Таким образом, Вадиму Колесниченко отказали в регистрации.

Показательно, что до выборов "губернатора" российский избирком допустил лишь представителей крупных российских партий, которые считаются подконтрольными Кремлю.

Напомним, Вадим Колесниченко до 2014 года был одним из видных пророссийских поликитиков в Украине. Колесниченко регулярно в своих комментариях оскорблял украинскую культуру, язык, сторонников украинизации и активистов Евромайдана, а также поддерживал сталинские репрессии и на пресс-конференции надевал форму НКВД.

Кроме того, Вадим Колесниченко был одним из автором скандального "Языкового закона Киваллова-Колесниченко", отмена которого в 2014 году использовалась российской пропагандой в качестве повода для вторжения в Крым.

После победы Евромайдана Колесниченко сбежал в Севастополь и поддержал там местного "народного мэра", ставленника российских оккупантов. Оставшись на оккупированной территории, он поддержал аннексию Крыма.