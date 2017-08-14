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 Общество
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Все про:авиация (1819) Италия (844) Львов (3648) авиасообщение (339)

 Итальянская авиакомпания запустит 6 новых рейсов из аэропорта Львова

аэропорт львовский

Из Львовского аэропорта появятся новые рейсы в 6 городов Италии.

Об этом сообщила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что в Милан рейсы запустят уже в сентябре.

"Поскольку лоукосты не смогли открыть рейсы на Италию и Испанию, мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан пятницам и воскресеньям", - сообщила она и добавила, что впоследствии компания планирует запустить рейс и по вторникам.

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С декабря итальянская компания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а с лета 2018 - до Сардинии, Вероны и Пармы.

Романовская уточнила, что информации по ценам пока нет.

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Ну, он тебе дает "сосать" и лизать ....шоколад - это уже не плохо....
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там тебя еще не епнула шальная мина. а сепар ?
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Зрада, не зрада, але як не старався Порох нагадити - рейси все ж відкрили...
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Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам, суда уходят в плаванье к далеким берегам...
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Схоже столиця авіаперевезень буде по трошки до Львова рухатись (поки Бориспіль бзікається) ????. .. Децентралізація...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИтальянская авиакомпания запустит 6 новых рейсов из аэропорта Львова
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