 Итальянская авиакомпания запустит 6 новых рейсов из аэропорта Львова

Об этом сообщила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Отмечается, что в Милан рейсы запустят уже в сентябре.
"Поскольку лоукосты не смогли открыть рейсы на Италию и Испанию, мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан пятницам и воскресеньям", - сообщила она и добавила, что впоследствии компания планирует запустить рейс и по вторникам.
С декабря итальянская компания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а с лета 2018 - до Сардинии, Вероны и Пармы.
Романовская уточнила, что информации по ценам пока нет.
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