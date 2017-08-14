 Пограничники мобильного подразделения получили новейшие снайперские комплексы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В информации отмечается: " Такие комплексы получили военнослужащие мобильного пограничного подразделения "Дозор". В частности, один из них директор Департамента персонала Госпогранслужбы полковник Сергей Сердюк вручил пограничникам, которые сейчас проходят тренировки в Учебном центре ведомства.
Снайперская винтовка имеет калибр патрона 7,62х51 мм и магазины на 5 или 10 патронов. Ее прицельная дальность до 800 м, а масса с пустым магазином составляет 5,3 кг при общей длине в 1021 мм.
В комплект комплекса также входят современный оптический прицел и метеостанция. С помощью последней можно точно определить температуру, атмосферное давление, а также сделать необходимые расчеты для осуществления точного выстрела независимо от времени суток и времени года.
Дополнительно она имеет ряд встроенных функций, в частности цифровой компас и систему мониторинга ветра. Кроме того дальномер который тоже есть в комплекте, оснащен высокоэффективной оптикой и позволяет четко определить цели на расстоянии до 1825 метров".
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.
Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства.
Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.
Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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"новейшие снайперские комплексы"охотничие винтовки. В спортивных магазинах такие стоят ~$500 за штуку но оптом должно быть дешевле.
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7,62 × 51 мм НАТО - В настоящее время широко используется в пулеметах, снайперском оружии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62_%C3%97_51_%D0%BC%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Кстати, современный снайперский калибр - .338 Lapua Magnum работаeт до 1600м.
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Сравним?
СВД - производится с 1963 г.
Вес с пустым магазином 4,5 кг.
Калибр - 7,62х54.
Прицельная дальность, м:1200 (открытый прицел)
1300 (оптический прицел)
300 (ночные прицелы НСПУМ и НСПУ-3)
В 1985 году в Афганистане снайпер Владимир Ильин убил душмана с расстояния 1350 метров. Это рекорд не только для СВД, но и вообще для винтовок калибра 7,62 мм.
Ну, блин ваще...
Т.е. принимаем на вооружение винтовку тяжелее, хуже по характеристикам, но зато - о радость! - под патрон НАТО и, главное - дороже.
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Ну тогда СВДС - длина 875 мм.
И чем новая хрень лучше СВДС? Тяжелее , прицельная дальность на 500 м. меньше, длиннее СВДС.
Преимущество в дополнительном оборудовании? Ну так и на СВД можно установить все, что пожелаете.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Но минусов, применительно к армии, к сожалению, больше чем плюсов.
- Натовский патрон очень дорог. Каждый промах серпом... правда и патроны мощьнее совковых 7.62, броник не броник- пофиг, только попади.
-Тяжелая. Даже без штатного глушителя тяжелее ПК, попробуй побегай с ней. Это 100% полицейский вариант для лежебок на крышах.
- Большой разлет. На 100м 4!!! см. Не понимаю как такое нашим оружейникам удалось, на импортных то стволах. Может тот образец что я юзал был браком, не знаю. Разлет был только по горизонту. Лично я сильно сильно разочарован. Обычная совковая СВД была для меня мечтой. Даже с обычными пулеметными патронами СВД показывала намного лучший результат.
чтоб не было лишнего звездежа, вот моя фотка периода испытаний
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А вариантов "Тигр" на базе СВД вообще тьма. Хоть с коротким стволом, хоть со складным прикладом.
И даже вроде под тот же 7,62х51, тем более что в России их выпуск налажен не на одном заводе.
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