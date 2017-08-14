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 Политика Украины
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 На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК

напк

Действующий порядок проведения полной проверки е-деклараций требует принятия коллегиальных решений членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно начала ее проведения и утверждения результатов даже при автоматической проверке.

Об этом на брифинге в понедельник заявил руководитель аппарата НАПК Игорь Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В месяц мы получаем 20 тыс. обращений-сообщений, которые касаются финансового контроля е-деклараций, их надо изучить. НАПК является коллегиальным органом, в котором сейчас работают три человека. В таком составе принимаются решения о начале проведения полной проверки или отказе в ее проведении. И даже если бы автоматическая система проверки е-деклараций работала в полном объеме, все равно вопросы в бумажном виде выносились бы на рассмотрение НАПК и надо было бы так или иначе эти 20 тыс. сообщений рассмотреть коллегиально и проголосовать", - сказал Ткаченко.

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Он добавил, что направление финансового контроля и мониторинга образа жизни фактически перегружено даже несмотря на то, что пока соответствующий департамент не осуществляет мониторинг образа жизни, поскольку Минюстом еще не утвержден его порядок.

Ткаченко сообщил, что штатная численность Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни составляет 56 человек, в данное время там работают 42 сотрудника. По закону, им дается 15 дней, чтобы рассмотреть соответствующее обращение или сообщение, подготовить проект решения НАПК о начале проверки е-декларации или отказе и рассмотреть его коллегиально на заседании Нацагентства.

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"Возможно, необходимо что-то менять в законодательстве, поскольку такой подход к работе не способствует тому, чтобы все вопросы рассматривались эффективно и оперативно", - подчеркнул руководитель аппарата НАПК.

Вместе с тем, по его словам, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило все требования администратора Реестра е-деклараций ГП "Украинские специальные системы" в отношении его технического дооснащения, поэтому проблем с подачей е-деклараций больше не должно быть.

"По реестру проблемы, которые были в начале года, все решены, реестр дооснащен всему необходимому оборудованию согласно тем требованиям, которое ставил перед нами наш администратор (ГП "Украинские специальные системы" - ред). На сегодня проблем с дооснащением Реестра вообще не существует. Существует проблема с модернизацией Реестра и программного технического обеспечения, на котором он работает. Эта проблема связана как раз с необходимостью мероприятий относительно автоматической проверки е-деклараций", - сказал Ткаченко.

Он напомнил, что НАПК получило систему е-декларирования в составе трех модулей, что дает возможность подавать и оглашать информацию о состояниях и доходах должностных лиц. Но до сих пор не хватает модулей, которые позволяли бы проверять информацию декларантов в автоматическом режиме, - модуля арифметического и логического контроля и модуля соединения с внешними реестрами.

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По словам Ткаченко, это очень сложный технический вопрос, который в НАПК пытаются решить путем осуществления технической экспертизы Реестра. Для этого соответствующие службы Нацагентства тестируют правила логического и арифметического контроля, разработанные благодаря ПРООН еще в прошлом году.

"Мы развернули у нас в НАПК тестовую версию Реестра без персональных данных и осуществляем инсталляцию модуля правил логического и арифметического контроля, чтобы верифицировать эти правила, чтобы потом утвердить как нормативный акт. После этого нам нужно осуществить анализ Реестра, который находится на серверах в ГП "УСС", чтобы определить, можно ли доставить модуль, разработанный ПРООН, или технически сделать это абсолютно невозможно", - сказал руководитель аппарата НАПК.

Он добавил, что эту работу планируется завершить в сентябре-октябре.

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Не в законодательстве а менять чиновников нафиг!
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Да,страна дураков. Во власти кухари и воры. Какое законодательство менять? Может каждый второй украинец будет работать в НАПК? Один будет красть,а другой контролировать? Заведите, суки ,анонимный сайт в интернете,где все желающие будут предоставлять вам все факты жизни чиновников не по зарплате,все факты воровства. Пользуйтесь услугами простых людей как во всех странах пользуются. Или вы боитесь ,что и на вас напишут? Рыло -то в пуху?
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Естественно, все элементарно, как говаривал Холмс. Первый способ указан, он из 20 века и ранее. В 21 веке можно запретить наличный расчет и запрограммировать комп отслеживать расходы на определенную сумму.
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Масса вариантов,но они их не хотят использовать,потому что у самих рыло в пушку.
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НадА стоКА денЯХ, скоКА у тех которіх манЄторят... Шо б тіпа баланс був, мля...
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На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов, потому что все ресурсы съели украинские граждане - министр Рева.
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Корчачка все бабло на островах спустило????
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" На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК "

Єто все потому , шо мі много едим . Урежьте нам паек и будет хватать на ваш мониториг . Рева вам в помощь
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на разоблачение вора надо потратить бабла больше чем он украл?.... дешевле пусть воруют..., нам такие разоблачители не по карману
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...они мало кушают и много работают , не то что простые украинцы :D
На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК - Цензор.НЕТ 7303
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необходимо что-то менять в законодательстве
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Без написания "Морального кодекса строителя майданизма-бандеризма" никак не обойтись...
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"Не хватает им ресурсов" - а может моральных качеств и профессионализма,?
А то получается так - что под словом ресурс - банальное - дайте нам еще денеХ...мы голодаем!
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НЕ можете сами? Дайте заказы детективным агенствам, и просто гражданам за вознаграждение, и не поверите! Вам столько инфы сольют , что заморитесь проверять!
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Дайте денег, что бы увеличить штат и образ жизни чиновников, которые мониторят образ жизни других чиновников. Бег по кругу.
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Для розуміння ситуації - в Канаді , де кількість чиновників приблизно така ж , як і в нас , за ними наглядає апарат з майже 1000 (!) чол ... В нас - менше 20 ...
І збільшувати , цю кількість , ніхто не збирається .
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Та 10 мерзотників посадити на довічне. А краще бліндажі копати у фронтовій зоні. Одразу отримаєм скорочення корупційної злочинності у 10 разів. Але хто ж їх посадить, якщо майже усі прокурори і судді - корупціонери.
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Для того чтобы взять под бдительный контроль полчища старых чиновников нужны орды новых чиновников,каждому из которых нужна зарплата хотя бы 100 тысяч гривень.
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Призначте мене Головою СБУ, і за півроку корупціонери стануть вимираючим видом.
Якщо, звісно, мене самого не звільнять барижники чи пристрелять.
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чиновники эта баги их не допустимо мониторить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК
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