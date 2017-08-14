" На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК "

Об этом на брифинге в понедельник заявил руководитель аппарата НАПК Игорь Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В месяц мы получаем 20 тыс. обращений-сообщений, которые касаются финансового контроля е-деклараций, их надо изучить. НАПК является коллегиальным органом, в котором сейчас работают три человека. В таком составе принимаются решения о начале проведения полной проверки или отказе в ее проведении. И даже если бы автоматическая система проверки е-деклараций работала в полном объеме, все равно вопросы в бумажном виде выносились бы на рассмотрение НАПК и надо было бы так или иначе эти 20 тыс. сообщений рассмотреть коллегиально и проголосовать", - сказал Ткаченко.
Он добавил, что направление финансового контроля и мониторинга образа жизни фактически перегружено даже несмотря на то, что пока соответствующий департамент не осуществляет мониторинг образа жизни, поскольку Минюстом еще не утвержден его порядок.
Ткаченко сообщил, что штатная численность Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни составляет 56 человек, в данное время там работают 42 сотрудника. По закону, им дается 15 дней, чтобы рассмотреть соответствующее обращение или сообщение, подготовить проект решения НАПК о начале проверки е-декларации или отказе и рассмотреть его коллегиально на заседании Нацагентства.
"Возможно, необходимо что-то менять в законодательстве, поскольку такой подход к работе не способствует тому, чтобы все вопросы рассматривались эффективно и оперативно", - подчеркнул руководитель аппарата НАПК.
Вместе с тем, по его словам, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило все требования администратора Реестра е-деклараций ГП "Украинские специальные системы" в отношении его технического дооснащения, поэтому проблем с подачей е-деклараций больше не должно быть.
"По реестру проблемы, которые были в начале года, все решены, реестр дооснащен всему необходимому оборудованию согласно тем требованиям, которое ставил перед нами наш администратор (ГП "Украинские специальные системы" - ред). На сегодня проблем с дооснащением Реестра вообще не существует. Существует проблема с модернизацией Реестра и программного технического обеспечения, на котором он работает. Эта проблема связана как раз с необходимостью мероприятий относительно автоматической проверки е-деклараций", - сказал Ткаченко.
Он напомнил, что НАПК получило систему е-декларирования в составе трех модулей, что дает возможность подавать и оглашать информацию о состояниях и доходах должностных лиц. Но до сих пор не хватает модулей, которые позволяли бы проверять информацию декларантов в автоматическом режиме, - модуля арифметического и логического контроля и модуля соединения с внешними реестрами.
По словам Ткаченко, это очень сложный технический вопрос, который в НАПК пытаются решить путем осуществления технической экспертизы Реестра. Для этого соответствующие службы Нацагентства тестируют правила логического и арифметического контроля, разработанные благодаря ПРООН еще в прошлом году.
"Мы развернули у нас в НАПК тестовую версию Реестра без персональных данных и осуществляем инсталляцию модуля правил логического и арифметического контроля, чтобы верифицировать эти правила, чтобы потом утвердить как нормативный акт. После этого нам нужно осуществить анализ Реестра, который находится на серверах в ГП "УСС", чтобы определить, можно ли доставить модуль, разработанный ПРООН, или технически сделать это абсолютно невозможно", - сказал руководитель аппарата НАПК.
Он добавил, что эту работу планируется завершить в сентябре-октябре.
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Єто все потому , шо мі много едим . Урежьте нам паек и будет хватать на ваш мониториг . Рева вам в помощь
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Без написания "Морального кодекса строителя майданизма-бандеризма" никак не обойтись...
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А то получается так - что под словом ресурс - банальное - дайте нам еще денеХ...мы голодаем!
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І збільшувати , цю кількість , ніхто не збирається .
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Якщо, звісно, мене самого не звільнять барижники чи пристрелять.
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