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 Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ

иловайск

В течение 26-28 августа 2014 года между руководителем АТО Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военнослужащих из окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете по расследованию Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается, следствием точно установлено, что в ходе переговоров (относительно гарантий безопасного выхода украинских военнослужащих из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам. - Ред.) представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ

"29 августа 2014 г. по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - сказано в отчете.

Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.




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Это все понятно,что написали. Но кто наказан? Почему Генштаб позволил себе договариваться с агрессором не имея никаких гарантий выполнения этих договоренностей? Да и вообще какой нормальный человек, у которого есть мозг может договариваться с агрессором,который уже своей агрессией нарушил все межгосударственные договоры. Только маразматик может пойти на такое и наш Генштаб. Поэтому Муженко должен давно сидеть в тюрьме пожизненно.Где такое решение суда? И еще. Почему сегодня РФ ежедневно обстреливает украинские позиции из тяжелого оружия,нарушая Минск,а наши не обстреливают и не наступают из-за Минска,который давно не работает и пустое место? Почему Украина держится за неработающий Минск? Если бы Украина отвергла Минск,Европа бы искала другие форматы. А что такое Минск? Наши политики разговаривают с бандитами непризнанными ДНР под наблюдением РФ,которая юридически не агрессор ,а миротворец. Что это такое? Что творит Порошенко с этим Минском и призрачными перемириями?
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" Почему Генштаб позволил себе договариваться..."
Потому что Кравчук сдал ЯО в обмен на газ и обещания. В любом конфликте, автоматически прав тот у кого есть ЯО, а тот,у кого его нет - неправ. Кравчук теперь в обнимку с ружьём спит; только толку от этого не будет - оружия ядерного у Украины больше нет.
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Як би навіть , в Офшоренки , був Суперарсенал ЯО він і тоді б принижено домовлявся з Хуйлом - це вже всі зрозуміли !
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Следи за своей диетой.

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При чем тут ядерное оружие? Почему договаривались с агрессором? Кто договаривается с агрессором?Почему не приказали вовремя нашим солдатам отступать своими силами? Почему 10 дней кормили обещаниями помочь и не помогли ?
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"Почему договаривались с агрессором? " - потому что договариваются с тем кто тебе угрожает. Например, Габон Украине не угрожает, потому с ним не договариваются.
"Почему не приказали вовремя нашим солдатам отступать" - вы в какой военной академии изучали методику выхода из окружения ?
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Чому генерал Хомчак втік а не командував підрозділами? Чому не розвернув колону назад, чому з Іловайська продовжували їхати солдати на вантажівках, коли голову колони вже почали розстрілювати путінські терористи? На відео Дорожнього контролю видно що Хомчак та Береза тікають у зворотньому напрямку в той час як їм на зустріч продовжують рухатись українські військові на вантажівках прямо на розстріл!!!!!
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Это нужно внести в учебники Истории Украины!! Такое не забываеться!!
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это свежее и ужасное напоминание - кацапам верить нельзя!... попадая в окружение лучше сдохнуть чем довериться кацапам, там ни совести ни чести....
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Так в том то и вопрос: почему простые люди - понимают шо кацапам верить нельзя, а военные хенералы и говнокомандующий этого - не понимают.


Поэтому: Нач.Генштаба мужеложенко и говнокомандующий - должны ответить перед обществом, за гибель сотен украинских бойцов!!!




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У нарассеян нет офицеров. Словам рюзге верить нельзя. Это люди без совести, чести. У меня вызывают только омерзение и отвращение.
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тирм-пирим, якось скромно замовчується роль головнокомандувача
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Не названі підери, "главкондидери", які відавали накази йти колоною, бо з торговими "партньорами договорено"
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Тымчук накатал целую простыню отчета.

Три дня из окружения из Илловайска звонили солдаты, что давайте нам помощь,
пока еще можно прорвать окружение.
По всем тв каналам показывали.
Но нет. Проводились парады с галетеями.
3 дня звонили.

Никто не слышал -ни ген штаб ни г. командующий порошенко.

Аналогичная ситуация и с Дебальцево - пока родственники солдат не перекрыли проезд возле мин обороны, никто не сдвинулся с места по спасению из окружения в Дебальцево.
Как только перекрыли возле миноблроны дорогу - сразу порошенко ВОЗГЛАВИЛ освобождение солдат из Дебальцево.

Соотношение сил 1:18 в пользу врага в Илловайске??

А кто устраивает наступления, когда перевес 1:18??
А до захода рос армии какой был перевес у укр солдат??
Военные академики требуют 5:1. Было там перевес у укр солдат как 5:1??

Что в результате??
Засудили 50 чел русских генералов - вот и весь результат.
Укр генералы не виноваты - просто послали безоружных добровольцев на передовую.
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Эта воровская ублюдочная власть боится добробатов и патриотов Украины больше всего.

Поскольку недолго то время когда ей придется отвечать перед народом за тот беспредел который она творила все это время.

Поэтому она оставляет добробатов в котлах и так придирчива к патриотам.
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Были времена када срули мойшевичи не могли найти в Киеве 60 серебряных монет для выкупа своего аферюги из долговой ямы.
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Он верил муженко, который верил богдановскому

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Слідством підтверджено, що упродовж 26-28.08.2014 лише між керівником АТО В. Муженком і заступником начальника ГШ ЗС РФ М. Богдановським відбулося 12 телефонних розмов, за результатами яких російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення у не бойовому порядку за узгодженими маршрутами.

Разве за такое не судят?
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Трудно и больно читать такие отчеты, но они еще и занижены, простые солдаты и офицеры погибли, а так называемые руководители живут и здравствуют.
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Все зачтется Барыге,вся кровь и все горе Украинцев.
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Так то Порошенко по выходящей из окружения армии из "Градов" палил, не ?
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Угу из градьев купленных на налоги с липецкой фабрики.
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Считаю, что нужно не просто поместить эту страшную трагедию в школьные учебники, но и обязательно назвать все фамилии нынешней власти, по вине которой это могло произойти. В первую очередь, это так наз. "главнокомандующий" порошенко, далее его ставленник муженко и прочая шлоeбень в лице гелетея и многих других уродов. Верю, что так когда-нибудь и будет.
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Ні в якому разі не виправдовуючи генералів-перегоровників, вважаю, що в підручниках в першу чергу має бути названа першопричина цієї трагедії, а потім наслідки. Вірю, що так буде.
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и все! виновных назначили а генералам раздали ордена. до чего больно и обидно!
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Вочевидь - тим , хто пройшов через АТО , або і зараз там , це не болить - оскільки вони й досі це спокійно терплять ...
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Важно что сразу после Иловайска наши керманычи сделали правильные выводы : Объявили одностороннее прекращение огня основной составляющей украинской военной науки . Еще немного и забрали бы у военных боевое и вооружили бы травматами . Хотя кто знает может просто еще не успели ?
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Похоже какие-то юридические международные разборки грядут.
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Пусть пишут что хотят! Никто не верит! Если советь осталась, отчетом ее не заткнешь!
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ДревляниН‏ @freeukrman

Читаю тут результати розслідування Іловайської трагедії, і ось цікавий момент в кінці.

Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ - Цензор.НЕТ 269
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Сёма Гришин сепарские поезда под откос пускает, наверное; занят.
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Мы помним, как Парашенко рассказывал про зелёный коридор. Это предательство чоколадное хряка перед украинским народом. В тюрьму эту собаку.
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Шо-то тут опять толпа зрадофилов навалила; очередной транш пришёл.
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животный москальский умишко с типичным для орды алгоритмом работы по схеме выключателя вкл./выкл. просто дымит и перегорает... так Иловайск - это плохо или хорошо для москалей? Пока гадают реалии непреклонны - "новороссия" закончилась "новоотсоссией", "нашкрым" стал камнем на шее, от которого невозможно избавиться, орда подыхает под санкциями. И все это - после Иловайска. Слава Украине!
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Война это искусство обмана. Что значит "агрессор вероломно убил"? Что это вообще за формулировка? На кого она рассчитана? На толстозадых паркетных командиров? Нам предлагают считать, что эти "камандиры" достойно выполняли свой воинский долг? Но их бездарность очевидна! Я считаю, что валить поражение на врагов просто не конструктивно. Нужно делать правильные выводы. От организационных до кадровых. А не засерать мозги населению любимым тезисом электоральных лохов - "нас опять обманули".
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Вероломно - означает что это было сделано вопреки достигнутым договорённостям.
Вам не хватает денег чтобы купить толковый словарь, что ли ?
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Какие договоренности с врагом во время наиболее активной фазы конфликта? О чем Вы! С кем договоренности? С теми кто Крым аннексировал, ввел войска на Донбасс и при этом публично утверждал что "нас там нету"? Посмотрите статьи "наивность" и "глупость".
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"Какие договоренности" - то есть вы предлагаете бросить солдат и офицеров в окружении, пусть умрут от голода и жажды.
Покажитесь психиатру, пока ещё не поздно.
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Сам давно показувався ? Тільки чесно ...
А про деблокаду оточених сил тобі писати заборонено ?
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Деблокаду - чем ? Танковой армией ? А она у тебя на заднем дворе на постое, с заправленными баками.
Иди отсюда, консерва.
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В Генеральном Штабе командование обязано было предвидеть подобное нарушение агрессором "договоренностей" и оперативно разработать несколько вариантов вывода войск с наименьшими потерями. Все они не выполнили свои прямые обязанности, включая Главнокомандующего и Начальника Генерального Штаба. И это неоспоримый факт. Если Вы считаете что командование в сложившейся на тот момент ситуации поступало единственно правильным образом, то Вам следует почитать воспоминания выживших. Если после этого Вы не измените Вашу точку зрения, то для начала поговорите с нормально подготовленным офицером.
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У Украины практически не было боеспособой армии. То что удалось собрать, делалось в состоянии аврала. У СССР в момент нападения Гитлера была кадровая армия численностью около 4-х миллионов, и то она драпала до самой Москвы. У Украины, на момент бегства Янука, армии не было практически вообще.
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Мой старшина в советской армии был вообще то жизнерадостным ворюгой и хохмачем. Часто повторял "не в большой залупе дело - главное владеть умело"...
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уверен, что прийдет время и виновные в этой "игре по их правилам", а точнее в преступлении будут наказаны. И суд над преступниками будет более открытый, чем над генералом, отдавшем приказ на полет Ил-76, имевшем трагические последствия.
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Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военнослужащих из окружения. Вот скажите - а зачем Украине такой доверчивый, наивный генерал Мужненко? Кого, где, когда и сколько он опять положит по своей "доверчивости"? Не дай Бог, конечно!
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Очень надеюсь, что этого подлеца Муженко,за "сговор" с орками будущий президент и будущий Герокурор привлекут к ответственности и вломят ему срок по-максимуму!
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Руководство ВСУ это нечто!!!Долб...бы редкостные!Положили столько людей и за это получали звания и награды!!!
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Предатель муженко упорно не называет военнослужащими добровольцев, с целью уничтожения которых он с Овощем-2 и организовал этот котел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ
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