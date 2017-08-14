 Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете по расследованию Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры.
Как отмечается, следствием точно установлено, что в ходе переговоров (относительно гарантий безопасного выхода украинских военнослужащих из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам. - Ред.) представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.
"29 августа 2014 г. по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - сказано в отчете.
Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
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Потому что Кравчук сдал ЯО в обмен на газ и обещания. В любом конфликте, автоматически прав тот у кого есть ЯО, а тот,у кого его нет - неправ. Кравчук теперь в обнимку с ружьём спит; только толку от этого не будет - оружия ядерного у Украины больше нет.
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"Почему не приказали вовремя нашим солдатам отступать" - вы в какой военной академии изучали методику выхода из окружения ?
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Поэтому: Нач.Генштаба мужеложенко и говнокомандующий - должны ответить перед обществом, за гибель сотен украинских бойцов!!!
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Три дня из окружения из Илловайска звонили солдаты, что давайте нам помощь,
пока еще можно прорвать окружение.
По всем тв каналам показывали.
Но нет. Проводились парады с галетеями.
3 дня звонили.
Никто не слышал -ни ген штаб ни г. командующий порошенко.
Аналогичная ситуация и с Дебальцево - пока родственники солдат не перекрыли проезд возле мин обороны, никто не сдвинулся с места по спасению из окружения в Дебальцево.
Как только перекрыли возле миноблроны дорогу - сразу порошенко ВОЗГЛАВИЛ освобождение солдат из Дебальцево.
Соотношение сил 1:18 в пользу врага в Илловайске??
А кто устраивает наступления, когда перевес 1:18??
А до захода рос армии какой был перевес у укр солдат??
Военные академики требуют 5:1. Было там перевес у укр солдат как 5:1??
Что в результате??
Засудили 50 чел русских генералов - вот и весь результат.
Укр генералы не виноваты - просто послали безоружных добровольцев на передовую.
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Поскольку недолго то время когда ей придется отвечать перед народом за тот беспредел который она творила все это время.
Поэтому она оставляет добробатов в котлах и так придирчива к патриотам.
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Разве за такое не судят?
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В иловайской трагедии виноваты Гелетей и Муженко, - отчет следственной комиссии ВР
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Читаю тут результати розслідування Іловайської трагедії, і ось цікавий момент в кінці.
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Вам не хватает денег чтобы купить толковый словарь, что ли ?
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Покажитесь психиатру, пока ещё не поздно.
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А про деблокаду оточених сил тобі писати заборонено ?
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Иди отсюда, консерва.
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