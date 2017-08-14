ГПУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи"
Представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ снова проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитального ремонта скважин, которые помогли ПАО "Укргаздобыча" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа.
В сообщении отмечается: "Обыски проводятся по решению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. Ходатайство поступило от департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.
Согласно постановлению суда, изъятию подлежат первичные финансово-хозяйственные документы связанные с отношениями ПАО "Укргаздобыча" и компаниями "Tacrom Services S.R.L" (Румыния), ГП "РУП" ПО "Белоруснефть" (Республика Беларусь).
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Указанные документы касаются проведения в 2016-2017 годах ГРП и капитального ремонта скважин: инженерные отчеты, планы работ, проекты разработки месторождений, и другая важная для деятельности компании информация.
Укргаздобыча отмечает, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей аппарата УГВ и филиалов компании могут дестабилизировать работу Общества, негативно повлияет на выполнение крупнейшим газодобывающим предприятием Украины правительственной программы по увеличению добычи природного газа. Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа Укргаздобыча и Украины в международном бизнес среде.
В свою очередь Укргаздобыча сотрудничает с представителями ГПУ.
Напомним, что 7 июля 2017 ГПУ уже проводила обыски в ОАО "Укргаздобыча" по проведению ГРП компаниями "Tacrom Services S.R.L" (Румыния) и ГП "РУП" ПО "Белоруснефть" (Республика Беларусь).
Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии? «Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр
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Нету свободного рынка, где
голосует конечный пользователь, а не сват-кум и админресурс, где происходит самозахват рынка и диктование цен и качества.
Петя, где рост ВВП, рост внешнего торгбалланса, рост продаж оружия и хлеба(жратвы) зарубеж. Все страны закупают у украины продукцию, военную в первую очередь,
таким образом поддерживая ее в войне против раши. Потому что если падет украина раша с войной придет и к ним следующими. Доле Прибаускайте украине нужно ставить памятник при жизни. Больше чем литва помогли и поддержали только США и Маккейн.Хотя вначале польша тоже хорошо поддерживала, но вата траванула их волынью, которая сама для таких провокаций и сталкивания в прошлом и сотворила.
Сменить полностью весь антимонопольный комитет.
Антикоррупционный суд должен быть полность американским. Даже таким образом украина более-менее изолируется от рисков попадения под каток диких международных корпораций(за прибыль они готовы удавиться-вспомним о "300% прибыли"), которые в 10 раз богаче украины по годовому ввп.
По тому как при падении цен на нефть цена на азс не падает, то пора менять антимонопольный комитет украины.
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Потому что КАРТЕЛИ. Нету свободного рынка, где
голосует конечный пользователь, а не сват-кум и админресурс, где происходит самозахват рынка и диктование цен и качества.
Петя, где рост ВВП, рост внешнего торгбалланса, рост продаж оружия и хлеба(жратвы) зарубеж. Все страны закупают у украины продукцию, военную в первую очередь,
таким образом поддерживая ее в войне против раши. Потому что если падет украина раша с войной придет и к ним следующими. Доле Прибаускайте украине нужно ставить памятник при жизни. Больше чем литва помогли и поддержали только США и Маккейн.Хотя вначале польша тоже хорошо поддерживала, но вата траванула их волынью, которая сама для таких провокаций и сталкивания в прошлом и сотворила.
Сменить полностью весь антимонопольный комитет.
Антикоррупционный суд должен быть полность американским. Даже таким образом украина более-менее изолируется от рисков попадения под каток диких международных корпораций(за прибыль они готовы удавиться-вспомним о "300% прибыли"), которые в 10 раз богаче украины по годовому ввп.
По тому как при падении цен на нефть цена на азс не падает, то пора менять антимонопольный комитет украины.
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В Украине не одного высокопоставленного и многоворующего не посадили за 3года!
Верхушка делает всё, чтобы народ перешел к судам Линча, суд отпустил , народ -подстрелил, и так по кругу. И главное все будут счастливы! Высокопоставленный вор на всегда закроет рот и не сдаст своих руководителей, и правосудие свершилось.
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.
Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства.
Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.
Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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