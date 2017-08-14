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Все про:ГПУ (8837) обыск (1205) Укргаздобыча (131)

 ГПУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи"

укргаздобыча укргазвидобування

Представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ снова проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитального ремонта скважин, которые помогли ПАО "Укргаздобыча" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается: "Обыски проводятся по решению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. Ходатайство поступило от департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно постановлению суда, изъятию подлежат первичные финансово-хозяйственные документы связанные с отношениями ПАО "Укргаздобыча" и компаниями "Tacrom Services S.R.L" (Румыния), ГП "РУП" ПО "Белоруснефть" (Республика Беларусь).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыск в офисе "Укргазвидобування"

Указанные документы касаются проведения в 2016-2017 годах ГРП и капитального ремонта скважин: инженерные отчеты, планы работ, проекты разработки месторождений, и другая важная для деятельности компании информация.

Укргаздобыча отмечает, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей аппарата УГВ и филиалов компании могут дестабилизировать работу Общества, негативно повлияет на выполнение крупнейшим газодобывающим предприятием Украины правительственной программы по увеличению добычи природного газа. Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа Укргаздобыча и Украины в международном бизнес среде.

В свою очередь Укргаздобыча сотрудничает с представителями ГПУ.

Напомним, что 7 июля 2017 ГПУ уже проводила обыски в ОАО "Укргаздобыча" по проведению ГРП компаниями "Tacrom Services S.R.L" (Румыния) и ГП "РУП" ПО "Белоруснефть" (Республика Беларусь).




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Оказывается нам показали не полную версию интервью! Вы только вдумайтесь что этот Циничный Подлец говорит! У Андрея Ревы спросили, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях. «Все просто, ответил министр, - жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло. Когда же спросили, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то Андрей Рева ответил, что основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем. А может причиной является низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, поинтересовались журналисты. «Не говорите глупости - основное - украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!», - прокомментировал Рева.
Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии? «Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр
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Компании «друзей президента Порошенко» в последнее время пытаются принимать активное участие в добыче газа. Например, зарегистрированная в Голландии Yuzgaz B.V. претендовала на добычу сланцевого газа на Юзовском месторождении, где есть и традиционные запасы голубого топлива. Однако помешало журналистское расследование. Yuzgaz B.V. назвали «компанией-прокладкой», связанной не только с Порошенко и премьером Гройсманом, но и сыном вице-президента США. Педро со товарищи пытаются освоить собственную добычу газа, чтобы под видом сланцевого продавать его нам, такой новый Роттердам +! А для этого нужно отодвинуть украинскую компанию по добычи газа "Укргаздобыча"!
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да хоть сказка...а рева --он такой....ну 3.14здонул и шо ему за это будет?
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Матиме найгірше для політика-погане ставлення виборців.
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или повесят на самом красивом столбе (хотелось бы, шоб веревка була не китайская).
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ну наконец-то соизволили обратить внимание на этот беспредел, наворовали ребята хорошо, при этом еще успевали рассказы по реформам сочинять, но по факту кроме обещенных реформ народ получил лишь заоблачные тарифы на газ
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всему свое время, кармушка вечной не бывает. Пусть теперь и ответят за каждую копейку
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Оформляю тариф на электроотопление . 0.45 гр ночью ( 23.00-7.00) , 0.9 гр днём .
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Ой будуть! Буде новий президент і слідчі не будуть з РОШЕНа вилазити.....
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Пора уже платить за газ европейские цены ,сколько можно недоплачивать ...
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Это как это? Ценой заплатить за газ? Чисто по бабьи, бабскими щтучками?
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В украине еда недостаточно вкусная(с рукожопопыми масковскими рабосвиньями не сравнивать, им жрать говно нормально). Потому что КАРТЕЛИ.
Нету свободного рынка, где
голосует конечный пользователь, а не сват-кум и админресурс, где происходит самозахват рынка и диктование цен и качества.
Петя, где рост ВВП, рост внешнего торгбалланса, рост продаж оружия и хлеба(жратвы) зарубеж. Все страны закупают у украины продукцию, военную в первую очередь,
таким образом поддерживая ее в войне против раши. Потому что если падет украина раша с войной придет и к ним следующими. Доле Прибаускайте украине нужно ставить памятник при жизни. Больше чем литва помогли и поддержали только США и Маккейн.Хотя вначале польша тоже хорошо поддерживала, но вата траванула их волынью, которая сама для таких провокаций и сталкивания в прошлом и сотворила.
Сменить полностью весь антимонопольный комитет.

Антикоррупционный суд должен быть полность американским. Даже таким образом украина более-менее изолируется от рисков попадения под каток диких международных корпораций(за прибыль они готовы удавиться-вспомним о "300% прибыли"), которые в 10 раз богаче украины по годовому ввп.

По тому как при падении цен на нефть цена на азс не падает, то пора менять антимонопольный комитет украины.
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В украине еда недостаточно вкусная(с рукожопопыми масковскими рабосвиньями не сравнивать, им жрать говно нормально).

Потому что КАРТЕЛИ. Нету свободного рынка, где
голосует конечный пользователь, а не сват-кум и админресурс, где происходит самозахват рынка и диктование цен и качества.
Петя, где рост ВВП, рост внешнего торгбалланса, рост продаж оружия и хлеба(жратвы) зарубеж. Все страны закупают у украины продукцию, военную в первую очередь,
таким образом поддерживая ее в войне против раши. Потому что если падет украина раша с войной придет и к ним следующими. Доле Прибаускайте украине нужно ставить памятник при жизни. Больше чем литва помогли и поддержали только США и Маккейн.Хотя вначале польша тоже хорошо поддерживала, но вата траванула их волынью, которая сама для таких провокаций и сталкивания в прошлом и сотворила.
Сменить полностью весь антимонопольный комитет.
Антикоррупционный суд должен быть полность американским. Даже таким образом украина более-менее изолируется от рисков попадения под каток диких международных корпораций(за прибыль они готовы удавиться-вспомним о "300% прибыли"), которые в 10 раз богаче украины по годовому ввп.
По тому как при падении цен на нефть цена на азс не падает, то пора менять антимонопольный комитет украины.
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пора менять антимонопольный комитет украины. - не менять а вешать на столбах! Страх в Украине воры давно потеряли.
В Украине не одного высокопоставленного и многоворующего не посадили за 3года!
Верхушка делает всё, чтобы народ перешел к судам Линча, суд отпустил , народ -подстрелил, и так по кругу. И главное все будут счастливы! Высокопоставленный вор на всегда закроет рот и не сдаст своих руководителей, и правосудие свершилось.
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"не менять а вешать на столбах"....даже помогу бесплатно.
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Так если потрусить ненависный НКРЕКп то эти уроды могли бы много интересного рассказать.
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Что такое тормоз у власти со свитой крыс коррупционеров в 3 слоя в АП.

Пете чтобы одни ДАВНО СОЗДАННЫЕ дозоры поставить на вооружение штук нужно 2 срока президентства.
А чтобы вооружить армию новым вооружением нужно 52 срока президентства.

Где поклонение новой религии ПВО(которое позволяет украинцам 60% не замечать войну в украине) и украинскому православию. Одна религия, один народ, одна мова(язык это у рабской свиньи в клетке, превращающейся в свинной зажаренный фарш по хотелке хутинского загонщика), свое самоокупаемое оружие, своя армия. Не надо тут лепить что это как у гитлера для наступления, а как минимизации провокационных рисков от ваты в целях самозащиты. И Никакого террористического ислама и многокультурности. Только монолит в борьбе с ордою больных свиней.
Где поставки новой техники на передовую?
Где Гром-2, где зрк Днепр, где вильха.
Почему антоновская горлиця не летала на гончаровском полигоне? Где УБС? На испытания нового оружия нужно приглашать военных атташе(или закупщиков министрерств обороны) посольств стран, которые покупают у украины оружие.
Где пзрк на базе фантома на передовой.
Где новые дозоры. Где заказ металла на новые оплоты на следующий год(ведь 18 месяцев катают башню).
Где новые пожарные танки для тушения боеприпасов(балаклея не последнее место диверсии ваты), и для продажи зарубеж.
Где продвижки по постройке завода для боеприпасов. Где разработка новых боеприпасов с новой пороховой химией.
Где борьба с коррупцией укроборонпрома, вернуть антонов украденный у украины.
Все авиа и бронеремонтные заводы должны завестись конструкторскими бюро для доведения су-27 и миг-29 до 5 поколения по всем агрегатам и узлам. Каждое кб бронетанковых под присмотром кб морозова должны разрабатывать улучшения существующей и новой техники, каждые полгода должны сдавать отчеты о проделанным исследованиям и улучшениям.

Где новые разработки РЛС и миниРЛС киевского дп НИИ КВАНТ по линии радиолокации и систем противодействия высокоточному оружию, где новые цировые системы управления огнем для оплота и бтр-4(стеклянные кабины суо), Катран, Фантом, Гирза(Сармат-2). Универсальные цифровые системы управления задачами, огнем, которые шифрованным каналом клиент-сервер могут общаться с центральным командованием для работы в ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ НОЧЬЮ и днем под вражескими рэбами.
Самолет дальнего обнаружения, пакистан купил недавно несколько почти по 200млн за штуку.
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Правильно делают, что проводят обыски, это давно необходимо было сделать. Сколько ж уже можно набивать себе сейфы... Пенсионеры еле платят за газ, а эти все поднимают цены для них
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зато красиво умеют обещать и рассказывать об очередных реформах, только по факту их волнует лишь свой карман и уж точно не судьба народа
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи"
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