 Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете по расследованию Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры.
В нем отмечается, что в третьей декаде августа 2014 г. руководством ВС РФ было организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.
"Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.
С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977 г.г", - сказано в отчете.
Отмечается, что согласно полученным следствием данным СБУ, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций "Д/ЛНР" составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.
В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывало 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп; не менее 45 100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.
"В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 г. регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящее по численности сил противника.
Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины", - отметили в ведомстве.
Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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