EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  371  7
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8836) отчет (278) расследование (2287) Иловайск (340)

 Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ

иловайск

Военные силы Украины в районе города Иловайск значительно уступали по количеству личного состава и техники подразделениям ВС РФ и террористических организаций "Д/ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете по расследованию Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте Генпрокуратуры.

В нем отмечается, что в третьей декаде августа 2014 г. руководством ВС РФ было организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.

"Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977 г.г", - сказано в отчете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу, открылась в Раде. ФОТОрепортаж

Отмечается, что согласно полученным следствием данным СБУ, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций "Д/ЛНР" составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывало 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп; не менее 45 100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Презентован трейлер нового фильма о событиях на Донбассе "Война химер". ВИДЕО

"В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 г. регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящее по численности сил противника.

Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины", - отметили в ведомстве.

Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно було підняти авіацію та розбомбити всіх терористів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а соотношение ВСУ к тем терористам тоже 1 к 16.Или у нас армия движется на лошадях как в средневековье и мы не можем резко перебрасывать войска на тот или иной участок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто-то убил Людей из-за своей военной тупости .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не тупости ,а это постановка.Спектакль.Кто то специально убил людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко патриотов,которые поверили тупым барыгам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при этой власти все эти расследования к черту.. Они про соотношения сил рассказывают... Рашка накопила перевес на этом направлении, ВСУ могло ударить на другом, что бы снять напряжение (многие эксперты кричали в то время об этом).... - но нет ,НЕ провоцировать от самой границы и Крыма!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти