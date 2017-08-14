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 Политика Украины
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 Ирина Геращенко призвала украинцев помочь семьям заложников Кремля: "Лучше помочь предметно, чем бесконечно кричать о "зраде"

геращенко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко призывает украинцев присоединиться к оказанию помощи, в которой нуждаются семьи украинских заложников, удерживаемых как на территории РФ, так и на оккупированных территориях.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить братьев Кузьминых, Геннадия Афанасьева, Владимира Жемчугова за инициативу аукциона в пользу семей политзаключенных Кремля. Так странно, но бывшие пленники делают для поддержки семей заложников гораздо больше, чем крикуны и политиканы-балаболы, которые на самом деле, ни одной семье конкретно никогда и ничем не помогли. Я, к сожалению, не смогла лично побывать на аукционе, но передала лот и денежный вклад. Также в последние несколько дней удалось способствовать одной семье заложника со вступлением ребенка в желанный вуз (попутно спасибо всем причастным, кто в рамках законодательства помог семье, чей отец незаконно содержится в тюрьме и которая просто не потянула бы сегодня контракт на обучение), вместе с коллегами-депутатами, которые постоянно, без редутов и блокад, а конкретными делами помогают семьям заложников, мы собрали определенную финансовую помощь для нескольких семей. Я также помогу собрать в школу не менее трех школьников из семей заложников и политзаключенных, пообещала выбрать им самые красивые рюкзаки и все к рюкзачкам. Психологическая, моральная, социальная помощь семьям заложников - это то, что мы можем сделать, пока украинцы и крымские татары незаконно удерживаются в тюрьмах. Лучше помочь предметно, чем бесконечно кричать о "зраде" и при этом самому ничего не делать", - призвала Геращенко.

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в бюджете денег нет?
или уже на офшоры еле хватает?
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Ага, совсем обнаглела! На свою зряплату ( а она, кажись.депутат) - "3 самых красивых рюкзачка" Пропорционально. думаю, бабушка с пенсией полторы тысячи может пожертвовать пару скрепок. А что значит устроили в вуз на бюджет? Злоупотребление служебным положением. Баллы позволяли - причем тут Геращенко, не позволяли - а не открыть ли на нее уголовное дело*
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Чому немає фінансової підтримки з боку держави та влади?
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[Банк
Порошенко нарастил прибыль втрое - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535

Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
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цинизм поросенковских кривляк харащенок - не знает границ..
народ ограбили, вальцманы набили карманы миллионами, и снова народ должен раскошелится..
поросенко, молдавского еврея - скоро порвет от жадности..
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щоб помоч то треба сраку від дівана підняти ! легче кричати зрада і все не так !
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нет, млять.
те, кто кричат зрада - "жрут так много", что денег ни на что больше не остается.
а у некоторых и на еду не хватает полноценно.
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незнаю що вони там жруть но факт є фактом що сидіти біля екрану і строчити зрада набагато простіше ніж підняти дупу і чимось допомогти !!!!!! тебе незаставляє ніхто в дніпрі люди колонами ідуть кров пораненим здавати і некричать там зрада бариги ліпецька фабрика і хай син порошенка здаяє кров !!!!!!!!все банально просто
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не знаешь, петераст?? а ты бы понитересовался
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я думаю не обеднеют те, кто будку уже построил.
пусть возьмут и помогут, а на кричат каждый день о мощных рехвормах и вэлыкых перемогах!
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ты уже помог? у тебя же реформы, адекватные тарифы, зарплату подняли
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А у меня денег нема . Ирочка , давай уж ті сама из своей зряплаті отстегивай
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чого ти вирішив що обовязково треба гроші ? на інтернет маєш гроші ?
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а также прокуроры,менты,налоговики,таможенники,судьи, бывшие и теперешние депутаты ВР и местных советов, члены КМ и прочие...
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Призови депутатов,они же там ближе к тебе находятся
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Може SMS по 5 гривен опять организуем ? Снова хтось заработает
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Из-за них людей арестовуют, а Вы украинцы скидывайтесь на помощь, пиздец какой-то
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Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко говорит о зраде!!!!!!!! Просто умиляет, когда зрадники кричат и обвиняют всех несогласных в зраде. Так нагло и с такой ненавистью не вела себя ни одна власть с оппонентами. Почему бы ей с такой же лютью не обвинять бывших рыгов? Своих сотоварищей по Минску Кучму и Медведчука? Или это свои и в доле?
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для МВС мільярди є, а як допомогти, то зкиньтеся, сука( вибачте)
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" которая просто не потянула бы сегодня контракт на обучение,Источник: https://censor.net.ua/n451617

Опять виноват народ!
Пенсионеры, пока вы жируете, Геращенко купила уже три рюкзака
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Так вы барыги до сих пор не отчитались за деньги, которые всей страной собирали на оборону SMS-ми.
За деньгами к Реве, который мало жрет - ему денег некуда девать.
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Ира не стыдно об этом призывать Украинцев?Четыре года заменяем государство.Вам не стыдно уродам.?
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Сфера, где на коррупционеров можно закрыть глаза - раздача 4Г частот должна сопровождаться 10-100кратным вхождением для
руцкого капитала. Водафон, он же МТС должен быть ограничен по причине капитала агрессора.
Каци для того чтобы смотреть в жопу украинцам(фсб версия "а что там у хахлов") должны приплачивать и раздавать инет
бесплатно.
П-сов, которые закинули идею паспортизации сим-карт нужно вешать.СБУ нужно немного уменьшить права в вмешательства дела народа, а больше направить на контрразведку+отлов ваты в украине, ГУР(военная разведка) увеличить права и создать новую независимую военную разведовательную ячейку для конкуренции ГУРу(в сша около 20 разведок и работают контролируя друг друга, в раше одна фсб монопольно полностью работизировала ватных рабов-результат на лицо), выделить в независимую ячейку, они имеют преимущественно отношения к военным угрозам и предательствам со стороны хенералитета.К рядовым они не должны иметь прямое отношение и к командирам нижнего звена, которые нападали или наступали на врага(чтобы не повторилось сидение в окопах при команде сверху, которая пришла от хуйла по линии компроматрисков).
Все ватные имперцы должны быть посчитаны и приписаны в нацисты, гибридные нацисты(под ихтамнет нападение). И все кто в инете поддерживает нападение на украину должны быть выловлены и умиротворенны, как это делают жиды с немецкими нацистами.
Составляйте списки гибридных неонацистов начиная с свинно-чавкающей ублюдочно-противной потной хари гиркина, несмияна-рахита, калашникова-ватише-швайне, их стороников и поддерживателей.
А тем временем хуйло продолжает прожигать ватное состояние на понты и кормление ваты величием, имитации понтов в перемешку с обратной жалостью(со знаком минус) с ватных суперзомбосми. Запасы ваты уже спущены в парашу(туалет), осталось отключить вату от продажи
украденных ресурсов в обмен на доллары или новые понты, то есть обмен нефть на продовольсвие. Нефть покупать у индии или у кого там поближе и подешевле, но не в раше, даже если дороже.
Все страны соседи помагают украине тем, что дают мелкому производителю в украине продаваться у них без пошлин, а крупному с пошлинами, украинских олигархов - с двойными пошлинами(противовес сговорных картелей). Каждый мелкий продавец орехов или малины должен иметь доступ до европейских приемщиков. Закупают украинскую военную технику другие страны. Так как в украине только утопилось больше чем погибло на войне с рашей, то ато для украинца это безопасный курорт, где погибнуть в разы меньше и где за твоей безопасностью смотрят профессора институтов(разработка технологий для устранение дыр в защите-тех же блиндажей) и военное командование.
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Не Ирина, я все деньги на забор отдал...Ты я вижу тоже....опухла...
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А чем ты помогла предметно помогла, Ирина? С офшоров то жалко снимать?
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сомненаюсь, что эта гнида, ее кореша и/или организаторы положили хоть копейку туда, а еще больше сомневаюсь, что это бабло пойдет по назначению
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фонд порошенка за два роки перерахував практично триста міліонів гривень на допомогу людям !!!!!!!!!! совість тиб мав де ви такі беретесь
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це для як мене - триста гривень!!
а з мене стягли уже быля 10 000 грн.!
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ну не втебеж він їх взяв ! група рошен надала на благодійність щось окрім антімайдане треба ще читати
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Вот как раз и у меня и у таких как я так как я уловил закономерность что когда у меня исчезли деньги у Барыги они появились.
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а банда рошен - где деньги взяла? у налогоплательщиков, то есть у народа..
тролли вальцмана - пошли вон со своим пройдохой поросенко..
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чийсь син батько знаходиця в полоні третій рік родина поневіряєця а людішки жаліють одну гривню допомогти сімї !!!!!!!!!! ппц навщо я в те ато пішов в 2014 році ????????? сядять біля екрану і все вивезюють в лайно люди інвалідами стали в нас кінцівок лешились ! а мурло каже то хай там іра допомагає ! ппц пропащі
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" а людішки жаліють одну гривню допомогти сімї "

А у меня нема лишней гривні , ЖКХ все забирает . Обратись в ЖКХ , там мои деньги
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ну то недопомагай вчому проблема ????? тебе що хтось заставляє ? на інтерет маєш грошей видно
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Ті хочешь , шоб я отдал гроши , шо я трачу на интернет
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Больше пиши, больше! Сегодня премию получишь, Иуда.
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"Людішки жаліють одну гривню допомогти"

Вибачай , стіну будуємо.
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Децентрализация украины это есть подготовка ваты к нападению, через дробление и захвату частями. Что гарантии себе петя
обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать "зрадофил" горлопанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
"Зрадофил"-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Когда читаешь подобное кудахтанье, то понимаешь, что они уже смирились с тем, что их время скоро закончится.
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Ця дурепа навіть не розуміє, що подібними заявами ображає не тільки державу, а й кожного українця, який працює, платить податки, виховує дітей. Знову реви рулять....
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А мы помогаем сколько можем . Раненным - сигареты , волонтёрам продукты и воду . Пусть им , избранникам , будет стыдно . Наша совесть чиста . Мы дома , а кто-то в окопе .
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что такое НАСИРОВ. Это бык-асименитель династии коррупционной дочери коррупционного отца дочери.
Отец дочери использовал старые коррупционные связи, купил место быку чтобы бык отрабатывал.
Быка на бойню содрать шкуру. дочь продолжительницу рода суперкоррупционеров к быку туда же с отцом династии.
Это суперминус, который приносит войны, нищету и разграбления целого народа.
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Тварище, куда уходят наши деньги? У нас ето *баное государство отбирает 80% всего дохода. Куда ето все уходит и зачем нам ето правительство?
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Так странно, но бывшие пленники делают для поддержки семей заложников гораздо больше, чем крикуны и политиканы-балаболы,( типа это написавший иже ей подобных), которые на самом деле, ни одной семье конкретно никогда и ничем не помогли(а дай украинцам такую же зарплату,как у говорящей.,,,то она окажется жадной и алчной скрягой со своими рюкзаками..
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" а дай украинцам такую же зарплату,как у говорящей "

Нам нельзя иметь такую зарплату . Рева сказал , шо мі дюже много едим
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Корпорация ROSHEN представила отчет о реализации благотворительных и культурно-социальных проектов в период 2014-2016 годов. Указывается, что за это время на указанные проекты было выделено 243 333 646.
В частности, два проекта реализовываются для детской специализированной больницы «Охматдет». В рамках одного из них было направлено 27,5 млн грн для установки двух лифтов в хирургическом корпусе, новой криогенной системы, централизованной системы подачи сжатого воздуха, а также на закупку необходимого оборудования.
Корпорация также перечислила 788 507 грн на помощь семьям погибших на Майдане и в зоне АТО через волонтерский проект «Люди помогают людям».
Еще более 10 млн грн было направлено через благотворительный фонд «Международная ассоциация поддержки Украины» на помощь пострадавшим в зоне АТО, в частности, на лечение и реабилитацию военнослужащих, закупку медикаментов, оказание психологической помощи и проведение тренингов.
В рамках реализации культурно-социальных проектов были выделены средства на модернизацию Государственного Черкасского зоопарка, создание ледового катка ROSHEN в Харькове, строительство и обслуживание светомузыкальных фонтанов в Харькове и Виннице, ремонт детских площадок ROSHEN по всей Украине и другие направления.
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Пані Геращенко. На цей форум зі своїми пропозиціями не звертайтеся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко призвала украинцев помочь семьям заложников Кремля: "Лучше помочь предметно, чем бесконечно кричать о "зраде"
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