 Ирина Геращенко призвала украинцев помочь семьям заложников Кремля: "Лучше помочь предметно, чем бесконечно кричать о "зраде"

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить братьев Кузьминых, Геннадия Афанасьева, Владимира Жемчугова за инициативу аукциона в пользу семей политзаключенных Кремля. Так странно, но бывшие пленники делают для поддержки семей заложников гораздо больше, чем крикуны и политиканы-балаболы, которые на самом деле, ни одной семье конкретно никогда и ничем не помогли. Я, к сожалению, не смогла лично побывать на аукционе, но передала лот и денежный вклад. Также в последние несколько дней удалось способствовать одной семье заложника со вступлением ребенка в желанный вуз (попутно спасибо всем причастным, кто в рамках законодательства помог семье, чей отец незаконно содержится в тюрьме и которая просто не потянула бы сегодня контракт на обучение), вместе с коллегами-депутатами, которые постоянно, без редутов и блокад, а конкретными делами помогают семьям заложников, мы собрали определенную финансовую помощь для нескольких семей. Я также помогу собрать в школу не менее трех школьников из семей заложников и политзаключенных, пообещала выбрать им самые красивые рюкзаки и все к рюкзачкам. Психологическая, моральная, социальная помощь семьям заложников - это то, что мы можем сделать, пока украинцы и крымские татары незаконно удерживаются в тюрьмах. Лучше помочь предметно, чем бесконечно кричать о "зраде" и при этом самому ничего не делать", - призвала Геращенко.
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или уже на офшоры еле хватает?
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Порошенко нарастил прибыль втрое - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535
Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
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народ ограбили, вальцманы набили карманы миллионами, и снова народ должен раскошелится..
поросенко, молдавского еврея - скоро порвет от жадности..
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те, кто кричат зрада - "жрут так много", что денег ни на что больше не остается.
а у некоторых и на еду не хватает полноценно.
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пусть возьмут и помогут, а на кричат каждый день о мощных рехвормах и вэлыкых перемогах!
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Опять виноват народ!
Пенсионеры, пока вы жируете, Геращенко купила уже три рюкзака
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За деньгами к Реве, который мало жрет - ему денег некуда девать.
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руцкого капитала. Водафон, он же МТС должен быть ограничен по причине капитала агрессора.
Каци для того чтобы смотреть в жопу украинцам(фсб версия "а что там у хахлов") должны приплачивать и раздавать инет
бесплатно.
П-сов, которые закинули идею паспортизации сим-карт нужно вешать.СБУ нужно немного уменьшить права в вмешательства дела народа, а больше направить на контрразведку+отлов ваты в украине, ГУР(военная разведка) увеличить права и создать новую независимую военную разведовательную ячейку для конкуренции ГУРу(в сша около 20 разведок и работают контролируя друг друга, в раше одна фсб монопольно полностью работизировала ватных рабов-результат на лицо), выделить в независимую ячейку, они имеют преимущественно отношения к военным угрозам и предательствам со стороны хенералитета.К рядовым они не должны иметь прямое отношение и к командирам нижнего звена, которые нападали или наступали на врага(чтобы не повторилось сидение в окопах при команде сверху, которая пришла от хуйла по линии компроматрисков).
Все ватные имперцы должны быть посчитаны и приписаны в нацисты, гибридные нацисты(под ихтамнет нападение). И все кто в инете поддерживает нападение на украину должны быть выловлены и умиротворенны, как это делают жиды с немецкими нацистами.
Составляйте списки гибридных неонацистов начиная с свинно-чавкающей ублюдочно-противной потной хари гиркина, несмияна-рахита, калашникова-ватише-швайне, их стороников и поддерживателей.
А тем временем хуйло продолжает прожигать ватное состояние на понты и кормление ваты величием, имитации понтов в перемешку с обратной жалостью(со знаком минус) с ватных суперзомбосми. Запасы ваты уже спущены в парашу(туалет), осталось отключить вату от продажи
украденных ресурсов в обмен на доллары или новые понты, то есть обмен нефть на продовольсвие. Нефть покупать у индии или у кого там поближе и подешевле, но не в раше, даже если дороже.
Все страны соседи помагают украине тем, что дают мелкому производителю в украине продаваться у них без пошлин, а крупному с пошлинами, украинских олигархов - с двойными пошлинами(противовес сговорных картелей). Каждый мелкий продавец орехов или малины должен иметь доступ до европейских приемщиков. Закупают украинскую военную технику другие страны. Так как в украине только утопилось больше чем погибло на войне с рашей, то ато для украинца это безопасный курорт, где погибнуть в разы меньше и где за твоей безопасностью смотрят профессора институтов(разработка технологий для устранение дыр в защите-тех же блиндажей) и военное командование.
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а з мене стягли уже быля 10 000 грн.!
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тролли вальцмана - пошли вон со своим пройдохой поросенко..
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А у меня нема лишней гривні , ЖКХ все забирает . Обратись в ЖКХ , там мои деньги
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Вибачай , стіну будуємо.
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обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать "зрадофил" горлопанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
"Зрадофил"-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Отец дочери использовал старые коррупционные связи, купил место быку чтобы бык отрабатывал.
Быка на бойню содрать шкуру. дочь продолжительницу рода суперкоррупционеров к быку туда же с отцом династии.
Это суперминус, который приносит войны, нищету и разграбления целого народа.
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Нам нельзя иметь такую зарплату . Рева сказал , шо мі дюже много едим
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В частности, два проекта реализовываются для детской специализированной больницы «Охматдет». В рамках одного из них было направлено 27,5 млн грн для установки двух лифтов в хирургическом корпусе, новой криогенной системы, централизованной системы подачи сжатого воздуха, а также на закупку необходимого оборудования.
Корпорация также перечислила 788 507 грн на помощь семьям погибших на Майдане и в зоне АТО через волонтерский проект «Люди помогают людям».
Еще более 10 млн грн было направлено через благотворительный фонд «Международная ассоциация поддержки Украины» на помощь пострадавшим в зоне АТО, в частности, на лечение и реабилитацию военнослужащих, закупку медикаментов, оказание психологической помощи и проведение тренингов.
В рамках реализации культурно-социальных проектов были выделены средства на модернизацию Государственного Черкасского зоопарка, создание ледового катка ROSHEN в Харькове, строительство и обслуживание светомузыкальных фонтанов в Харькове и Виннице, ремонт детских площадок ROSHEN по всей Украине и другие направления.
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