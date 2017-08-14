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Все про:ГПУ (8836) расследование (2287) трагедия (214) Иловайск (340) Муженко (238)

 Иловайская трагедия: ГПУ обнародовала финальные результаты расследования

иловайск

Главная военная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией против Украины агрессивной войны, повлекшей гибель людей и другие тяжкие последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Сообщается, что в указанном производстве, помимо прочего, исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия этих событий. Для полноты следствия и профессиональной оценки вопросов применения и взаимодействия сил и средств, привлеченных к проведению АТО в Донецкой и Луганской областях, обоснованности принятия управленческих решений при планировании и проведении боевых операций, в том числе в августе 2014 года в районе г. Иловайск Донецкой области, проведены две комплексные комиссионные судебные военные экспертизы, к которым были привлечены более 30 опытных экспертов и специалистов в военной сфере.

"Собранными доказательствами и экспертизами установлено, что с мая по июль 2014 г. силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

11 августа 2014 г. руководством АТО издан приказ, для выполнения которого командованием сектора "Б" разработан план, одной из задач которого было блокирование силами ВС Украины и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К боевой операции были привлечены силы отдельных добровольческих батальонов.

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В соответствии с указанными приказом и планом, которые были вполне обоснованны, предполагалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.

Несмотря на существенные успехи наших войск, во избежание поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 г. руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России.

Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

С целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977 г.г", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что согласно полученным следствием данным Службы безопасности Украины, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп; не менее 45 100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.

"Учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всей российско-украинской границы, Вооруженные Силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 г. регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайска батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

Учитывая критичность ситуации, командованием сил АТО было определено основной задачей сохранение жизни украинских воинов. С этой целью начаты переговоры между руководителем АТО В. Муженко и представителями ГШ ВС РФ (заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским), а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины", - отметили в ведомстве.

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Отмечается, что следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В. Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военнослужащих из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам.

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать трое захваченных в плен российских десантников, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.

В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.

"29 августа 2014 г. по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", - сказано в сообщении.

Для объективности расследования судебными экспертами исследованы вопросы влияния на уровень боеспособности сил АТО вследствие привлечения военнослужащих и техники ВС Украины для участия в военном параде 24.08.2014 в г. Киеве по случаю 23-й годовщины Дня независимости Украины.

Установлено, что проведение военного парада никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО, поскольку в нем были привлечены подразделения, которые почти полностью комплектовались за счет военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, не имели необходимого уровня готовности к выполнению задач, а потому не могли привлекаться к проведению антитеррористической операции.

"Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено. В то же время конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и беспристрастного расследования (завершение всесторонних допросов каждого украинского военнослужащего об известных им обстоятельствах Иловайской трагедии, а также совершение подразделениями ВС РФ военных преступлений - вероломного убийства украинских военнослужащих во время их выхода из окружения, неоказание медицинской помощи раненым и оставление их в беспомощном состоянии, расстрелов пленных, жестокого обращения с ними и т.д.), а также привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.

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Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственной причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений.

По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ М. Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством) УК Украины. Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжения на территорию Украины в августе 2014 г. и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в г. Иловайск.

Кроме того, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (Министр обороны РФ С. Шойгу его первый заместитель - начальник ГШ ВС РФ В. Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.

В суд направлен 41 обвинительный акт по 45 людям. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, среди которых 3 военнослужащих ВС РФ.

В ходе расследования допрошены более 1500 пострадавших, более 2200 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз (судебно-медицинские, криминалистические, военные, фоноскопические, лингвистические и другие).

Получены и учтены более 100 000 единиц вещественных доказательств (в том числе захваченные во время проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы, которые поставлялись террористам Российской Федерацией).

Объем материалов уголовного производства составляет более 1100 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно")", - сказано в сообщении ГПУ.

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Согласно результатам следствия и выводам судебных экспертиз установлены ключевые факторы, на фоне которых произошло вторжение подразделений ВС РФ и дальнейшая российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

1. Низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины. Для установления наличия нарушений, допущенных за время пребывания на посту Президента Украины В. Януковичем, руководством Министерства обороны Украины и командования Генерального штаба ВС Украины в период 2010-2014 г.г., связанные со снижением боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, ненадлежащей оценкой военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, что дополнительно отражено в уголовном производстве путем проведения дополнительных судебных комплексных военных экспертиз.

2. Многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнение приказов начальников среди личного состава в украинской армии в тот период.

3. Отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий - гибели украинских военнослужащих и потери вооружения и военной техники (детальный анализ этого обстоятельства предоставлен комплексной экспертизой, доступ к которой предоставлен всем народным депутатам Украины, имеющих допуск к государственной тайне).

"Согласно выводам экспертов, наступление тяжких последствий в виде гибели украинских военнослужащих и потери вооружения и военной техники в районе г. Иловайск Донецкой области находится в непосредственном причинно-следственной связи с действиями ВС РФ, которыми 23-24.08.2014 г.г. осуществлено вероломное вторжение на территорию Донецкой области и вероломное убийство украинских воинов", - добавили в пресс-службе ГПУ.

С полным текстом выводов прокуратуры об Иловайской трагедии можно ознакомиться на сайте ГПУ.
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Хорвати розумінше на нашу ВЕрховну Раду. https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=LQFjGg6RBvY тому так і живемо.
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Після цього висновку військової прокуратури можна розпочинати Майдан.
Муженко обманули і вбили 400 наших солдат і 300 захопили в полон, бо в нас не було резервів щоб кинути на деблокування оточених підрозділів, а на параді були резерви но це не рахується і Муженко після цього не застрелився! Генерали Литвин та Хомчак кинули позиції, власні війська та позорно втекли, але не генерали не винні, це все путін, генералів немає за що вішати! Млять, пістець!
генерал Муженко - розстріл
генерал Хомчак - розстріл з розжалуванням
генерал Литвин - розжалування та тюрма на довічне.
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короче, виноват чивокуня и дезертиры, ага.
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КОРОЧЕ НАШИ ГЕНЕРАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫЕ ВИНОВАТЫЕ ВСЕ ВОКРУГ НО ТОКО НЕ НАШИ КРЫСЫ!!
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сколько много все нагадили а где ЦИФРА СКОЛЬКО БЫЛО УБИТО ПРОПАЛО И ВЗЯТО В ПЛЕН Украинских войнов..??? Югику надо кипить военный какулятор.. мля...
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внимательней прочитай, есть там эти цифры
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совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n451616
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Пока не будут вешать судей и прокуроров толку не будет РУКА РУКУ МОЕТ а ПИПОЛ ХАВАЕТ потому что А ТО ПУТЯ НАПАДЕТ!!
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може все таки с кацапни вторгшейся начнешь?ну просто,шоб негодяем не выглядеть...
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у нас кацапня в генштабе сидит .... дальше можно не продолжать!!
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не только...шойгу у вас ваще шаманской национальности
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Вообщем главком и ген.штаб Украины ни в чем не виноваты - РФ и дизертиры должны отвечать...
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Потерпите, твари, ответите после выборов и за Илловайск, и за ДАП, и за Дебальцево. Когда весь интернет шумел, что россияне зашли на территорию Украины, они свободно парады проводили. А потом с кем-то договаривались о выходах "в небоевом порядке" вместо того, чтобы ребятам подкрепление послать.
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Да, парадами командовать получается лучше!
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ты будешь удивляться руинами кремля...
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М да уж. Бред. Виноват агрессор. А про.еб украинского руководства не считается. Значит за прое.б пушки наказывают взводного ваню. А тут тишь и благодать. Враг виноват и усе.
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А разве не Рашка убила людей? Или украинцы сами себя перестреляли.? Не напала бы Рашка на Украину, не был бы никто и виноват.
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Только вдумайтесь ! "29 августа 2014 г. по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками.В то же время следствием точно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.Источник: https://censor.net.ua/n451616
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Чушь собачья,под Ильвайскрм и Зеленополье погибло не мненьше 1500 человек,раненых умножаем на 2,5
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В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 г. регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящее по численности сил противника.
======================================================================

НУ, КАКОГО НАХ ВНЕЗАПНОГО ВТОРЖЕНИЯ, КОГДА ПЕРЕД ЭТИМ УЖЕ БЫЛ ОККУПИРОВАН РАСЕЙСКИМ СТАДОМ КРЫМ И В ЛУГАНДОНИИ ПОРЕБРИКИ ХОЗЯЙНИЧАЛИ КАК У СЕБЯ ДОМА!!!

ЭТО - УМЫШЛЕННАЯ ИЛИ НЕУМЫШЛЕННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ ГЕНШТАБА И ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО!!!

И ОНИ ЗА ГИБЕЛЬ СОТЕН УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ!!!



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КАК МОЖНО НАХОДЯСЬ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ НЕ ОЖИДАТЬ ВТОРЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА?
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если так тяжко было с подмогой, почему не вывели войска сразу, не дожидаясь полного окружения?
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теперь "русские" россияне и украинцы надолго враги, если не навсегда
была просто неприязнь местами - "хохлы" -"москали" раньше, ну а теперь кровь пролилась
раз пошли убивать друг друга то это всё, зачем это всё надо было
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естественно, коментаторы в интернете лучше знают кто виноват
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А ПОЧЕМУ ХЕНЕРАЛЫ ГЕНШТАБА И ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ - 3 ДНЯ НЕ ПРИСЫЛАЛИ ПОДМОГУ ДОБРОБАТАМ?

БУТУСОВ ВСЕ ЭТИ 3 ДНЯ ПИСАЛ ВЕЗДЕ ГОВОРИЛ И ПИСАЛ О СРОЧНОСТИ ПОДМОГИ НАШИМ БОЙЦАМ НО ОНА НЕ ШЛА!!!

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД УКРАИНОЙ И ЕЕ НАРОДОМ!!!

ЗА КОТОРОЕ ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА!!!



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У говнокомандующего были дела по важнее - бабло по офшорам распихивал,ну и боялся он добробатов,вот котёл и организовал.
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"Отмечается, что следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В. Муженко и заместителем начальника ГШ ВС РФ М. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров "
Прямые записи которых уничтожены.


Потом повторится это в Дебальцево.

Луценко спешит закончить расследование и закрыть это дело для создания ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ невозможности его возобновления. Пьянь подзаборная... Существует понятие "по вновь открывшимся обстоятельствам"... А они откроются в досье Наливайченка ...
И бедете вы все сидеть... Порошенко, Муженко и ты, дурак...
И поверь мне, уже не в Менской колонии для особо одаренных
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А мы тем временем парад проводили, пока русня танки вводила. Почему нельзя было авиацию туда послать?
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Вся вина за Илловайск лежит на Генштабе. У тебя есть инфа, о скоплении сил другого государства возле твоей границы, и не продумать контрдействия на случай вторжения? Не запустить механизм приведения воинских подразделений в боевую готовность? Это уже преступление.
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А как зовут главнокомандующего в России? Все прервалось на Шойгу
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А Муженко - герой !!! Аж целых 12 телефонных звонков сделал п*дар вонючий ! А мог бы и не делать !
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І що падлошенка з дурчиновим тепер посадять?
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Скажу так..куйло не мог позволить, чтоб украинские патриоты вскрыли этот донбасский гнойник..а пэтя, не мог позволить, чтоб эти самые патриоты вернулись в Киев с победой..Вот две основных причины трагедии..
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Алексей Шепелюк --майор ВСУ спасая своего друга и раненного комбата майора Кондесюка -- был ранен и окружен 12 ю десантниками России ---- он не сдался и не был покорен --- он взорвал себя и комбата и 12 псковских тварей фашистов в голубых беретах . Он умер непокоренный простой мальчишка из города Нежина сын ветерана ВС СССР и Украины майора Бориса Шепелюка . Никогда нас не победят фашисты из России если мы в Украине выростили таких сыновей . Нежин это север Украины Черниговская область . Это Герой Украины --майор Лешка Шепелюк -- а не шестерка Януковича Ян Табачник и еще сотни липовых Героев Украины -- только Лешке почему то Героя Украины не присвоили . И тут вопрос .
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Звідки такі цифри про втрати???
Ті хто вижив казали що такі втрати були після перших пострілів гармат кацапських
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