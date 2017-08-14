 Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, некоторые иностранные СМИ начали распространять ложную информацию о передаче "Южмашем" ракетных технологий в Северную Корею.
"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - сказал Турчинов.
Он отметил, что Украина считает провластный режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны". "Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский", - отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году "Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию".
"Украина не поставляла ракетные двигатели и какие-либо ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - резюмировал Секретарь СНБО.
Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
4555 53
Турчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ(14)
Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО(109)
Режимы России и Северной Кореи становятся более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать, - Турчинов(78)
Есть много направлений, где мы можем поднять нашу кооперацию на принципиально новый уровень, - Турчинов провел встречу с послом Южной Кореи. ФОТОрепортаж(6)
Снєгирьов: Прийнявши "закон Турчинова", парламент схвалить мінські угоди(0)
Корея поддерживает территориальную целостность Украины: "Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление", - посол Кореи на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж(6)
Оклады военнослужащих не могут быть меньше, чем у чиновников, - Турчинов(133)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А они - ДАННЫЕ имеются? Будут? Можно говорить, а нет....?!
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------------
Ну если не поставлял-так зачем так нервничать?
Спокойствие и только спокойствие!
Пускай виноватые нервничают и оправдываются.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Однако!
И там агенты путина?
Надо же везде гад успевает!
И в Украине план "шатун"
И Трамп агент Кремля и The New York Times уже продался....
Ответить
Ответить
Ответить
Принеси мне рассолу! И мундир вычисти! А то шел я вчера из трактира домой, встретил Ржевского, так он мне весь мундир облевал!
Через час Степан приносит вычищенный мундир:
- А этот Ржевский - тот еще фрухт, вашебродь!
Он вам еще и в штаны насрал!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А поклянись самым святым, что у тебя есть - путиным, дзержинским, и что б тебе следующего звания не видать!
Тогда поверю!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Україна продала Росії зброї на 72 мільйони доларів
26/02/2016 - 15:50 Стокгольмський інститут дослідження миру: У 2015 році
Україна продала в Росію зброї на $ 72 млн. У 2015 році Російська Федерація залишалася в трійці
найбільших покупців української зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського
міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI).Згідно з даними інституту, загальна сума доходів від
контрактів, укладених Україною з РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72
млн. Також аналітики інституту відзначили, що в цей же час Росія продовжувала
поставляти зброю сепаратистам на сході України.Нагадаємо, що стратегічне державне підприємство
"Укроборонпром" влітку 2014 року захопили представники БПП і бізнесоточення
Петра Порошенка, а належні президенту-олігарху військові заводи перетягують на
себе державні замовлення Міноборони
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скажы-ты о чем думал когда решил весь день обсасывать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот германский эксперт считает, что Россия руку приложила.
Ответить
ps-Он слишком много знает...
Ответить
Ответить
Ответить
Дай Бог, щоб я помилився і ми тут ні при чому.
Ответить
А в каком самом месте эти двигатели пересекли Украинско-КНДРовскую границу?
Наверное со стороны Владивостока Харьковской области....
Ответить
Калаборанти тут як тут.
Ответить
Ответить