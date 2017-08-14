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 Политика Украины
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Все про:КНДР (254) Турчинов (3297)

 Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

турчинов

Украина всегда соблюдает все взятые на себя международные обязательства, поэтому украинский оборонный и авиакосмический комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

По его словам, некоторые иностранные СМИ начали распространять ложную информацию о передаче "Южмашем" ракетных технологий в Северную Корею.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - сказал Турчинов.

Он отметил, что Украина считает провластный режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны". "Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский", - отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году "Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию".

"Украина не поставляла ракетные двигатели и какие-либо ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - резюмировал Секретарь СНБО.

Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
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Українська влада знову робить помилку, потрібно не виправдовуватись а нападати! Німецький професор заявив що ракетні двигуни в ракетах КНДР це перероблені двигуни для російських підводних човнів, а це означає що це не Україна дала двигуни Кім Чен Ину, а Росія! Турчинов мав звинуватити Росію в постачанні двигунів до корейських ракет на основі аналізу розвідданих проведених конструкторами КБ Південне та військовими фахівцями України! Казати - то не ми, це дебільна відповідь на звинувачення! Ми маємо звинувачувати путіна і вказувати на докази, подавати в суд на Нью Йорк Таймс та проплачених путіним говноекспертів, примушувати їх відповідати в Лондонському суді за зіпсовану репутацію! Просто сидіти і пускати бульки на робочому місці це не оборона, це куйня!
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Такая степень помощи Северной Корее издалека была бы заметна, потому что президент Трамп выделил только Китай как основной источник экономической и технологической поддержки Севера. Он никогда не обвинял Украину и Россию, хотя его госсекретарь Рекс У. Тиллерсон сделал косвенную ссылку как на Китай, так и на Россию в качестве «основных экономических факторов» нации после недавнего запуска МБР Северной в прошлом месяце.
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"....Турчинов мав звинуватити Росію в постачанні двигунів до корейських ракет на основі аналізу розвідданих проведених конструкторами КБ Південне та військовими фахівцями України! ..."
А они - ДАННЫЕ имеются? Будут? Можно говорить, а нет....?!
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РФ поставляла и оружие и технологии и помогла им создать ядерное оружие и почему -то это никого не беспокоит а надо бы признать уже РФ - страной террористом.
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Не могу судить насколько правильное утверждение, но многие обвиняют Пакистан в передаче технологий, позволивших создать ядерное оружие. А усовершенствовать - там уже Московия помогала.
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Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

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Ну если не поставлял-так зачем так нервничать?
Спокойствие и только спокойствие!
Пускай виноватые нервничают и оправдываются.
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А,никто и не нервничает, а отвечает на рашистскую п"здешь, через американские СМИ.Только д"билам не ясно,что возможны поставки Джавелинов и раша начала поносить в штаны,от этого, и все заказные статейки.
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Хомячок , ті не волнуйся так , американские следователи разберутся . Єто тебе не Украина ...
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журнашлюхоследователи? у нас своих таких немеряно...
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Гігля , обтекай , ті уже сегодня обосрался
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Заказные статейки в New York Times?
Однако!
И там агенты путина?
Надо же везде гад успевает!
И в Украине план "шатун"
И Трамп агент Кремля и The New York Times уже продался....
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кацапы как всегда с больной головы кидают на менее больную
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Просыпается утром полковник с бодуна и кличет денщика: - Степан! Степан!
Принеси мне рассолу! И мундир вычисти! А то шел я вчера из трактира домой, встретил Ржевского, так он мне весь мундир облевал!
Через час Степан приносит вычищенный мундир:
- А этот Ржевский - тот еще фрухт, вашебродь!
Он вам еще и в штаны насрал!
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Так а кто признается, без доказательств и статья и эти заявления ничего не значат.
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запахло жаренным и кацапы решили спихнуть свою вину на Украину - как всегда в общем, ничего нового.
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Шо я вам говорил , пороховня тупая ? Обделались , лохушки безмозгліе ?
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Аа-ха-хаааа))))!! турчинов сказал!! Значит, точно поставляли!
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Точно?
А поклянись самым святым, что у тебя есть - путиным, дзержинским, и что б тебе следующего звания не видать!
Тогда поверю!
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Как в скандале с Северной кореей видны уши ГИБРИДНОГО путина....
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Ой-ой порохоботи заістерили ! Скоро виведуть ваших роботодавців на чисту воду ! Особисто я довіряю американця , корейцям , китайцям , росіянам - буль кому , тільки не укро-жидівській мафії , які військову операцію "
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Цікаво, що стаття у вічно_свободо_словному виданні грунтується здебільшого на словах одного експерта з ракетних технологій, який у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії.
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О,о,а вот и первая шапка загорелась,да каким синим пламенем
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А что, трудно определить, чьи это движки и ракеты?
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Ну, якщо кремлю продаєм зброю, то чому ж північно-корейським тавагисчам не допомогти?

Україна продала Росії зброї на 72 мільйони доларів

26/02/2016 - 15:50 Стокгольмський інститут дослідження миру: У 2015 році
Україна продала в Росію зброї на $ 72 млн. У 2015 році Російська Федерація залишалася в трійці
найбільших покупців української зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського
міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI).Згідно з даними інституту, загальна сума доходів від
контрактів, укладених Україною з РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72
млн. Також аналітики інституту відзначили, що в цей же час Росія продовжувала
поставляти зброю сепаратистам на сході України.Нагадаємо, що стратегічне державне підприємство
"Укроборонпром" влітку 2014 року захопили представники БПП і бізнесоточення
Петра Порошенка, а належні президенту-олігарху військові заводи перетягують на
себе державні замовлення Міноборони
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Ну вот зачем ты тревожишь неокрепшие умы псевдо паЦриотов,тем более что скоро осень
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Северная Корея это уменьшенная копия РФ, филиал. РФ поставила сюда свой бандитский режим, советников, оружие, технологию изготовления ядерного оружия. Потому, что Корея прикрывает Юго-Восточные границы РФ. Украина никакого отношения к Северной Корее не имеет, у нее демократический строй, стремление войти в состав Европы. Украине Северная Корея совершенно не нужна и Украина никогда не будет поставлять оружие и военные технологии в Северную Корею
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Вот и доигрался украинский провластный олигархат, теперь и Америка отвернется, не понятно за что погибали на Майдане и на донбассе.
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все кацапа бредишь,что от украины отвернется-к хуйлу повернется?
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После того как друзья товаришчи кинули Украину с будапештским меморандумом, пдч, трусливой политикой во время оккупации крыма. А так же страусиной позицией во время агрессии на востоке Украины. То они вооще язфк в залницу засунуть должны и просить у Украины пррщения,
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обвинения Украины выполнены в типичном стиле москальских кликуш, обоснования - одна баба сказала. Было бы правильным в ответ на издание в суд подать.
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а чо,одной статьи про гэбнявый фейк мало?целый день будем обсасывать
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Как сказал бы покойный доктор Фрейд-у вас очень показательные ассоциации..
Скажы-ты о чем думал когда решил весь день обсасывать?
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А западные эксперты утверждают что КНДР поимела ракетные двигатели с Южмаша.
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ну ка,фамилии экспертов и сцылочки на исследования
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Уточним. Один ыгсперд со ссылкой на анонимные "источники".
А вот германский эксперт считает, что Россия руку приложила.
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Берегите на всякий случай Пашинского!
ps-Он слишком много знает...
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ути-пути, Турчинов и не знает, что там вороватый завхоз или оголодавший инженер кому толкнули
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Три з половиною роки тому , оці бандюги , що тепер виправдовуються , розпочали криваву операцію " Выжженая земля " для звільнення від людей територій Донбасу , бо там у шахтних виробках зібралось багато газу , до якого в них давно чесались руки ! І назвали цю , для більшості бидлоти назрозумілу війну дуже коротко АТО ! А потім щось не поділили з Путіним , як зазвичай буває " что-то пошло не так " ...
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Питання цікаве та дуже важливе, в т.ч і для України. Я думаю, що офіційно ніхто з нашої теперішньої влади ні технології ні зброю не постачали (вони не самогубці). Тепер варіанти: Перший - ці технології могли передати попередніки, достатньо згадати, що міністром оборони був кацап, голова СБУ також, і сиділо їх в Україні море на всіх постах, та й до цих пір сидять, розробки півкореєю проводились а в потрібний момент інформація вилізла і в самий підходящий момент, в момент коли підтримка США велика і йде розмова про надання зброї Україні (якщо інфа підтвердиться за це все можна забути і очікувати санкцій від США).Другий - якщо зважати на те що відсоток ватників на півдні та сході вищий ніж в інших частинах країни, на те що Південмаш майже 70 років тісно співпрацював з кацапами (всі розробки ракет Південмаш), не можна виключати ситуацію коли хтось з працівників (особливо ватних), які мали доступ до документації по розробці та виготовлені ракетобудування передав документацію на кацапію (ще й може бути що з мокрими печатками і т. і. щоб були докази українськості) а ті в свою чергу Кореї, після чого в потрібний момент інфа зявляється. Ну і третій - мені не відомий але можливий.
Дай Бог, щоб я помилився і ми тут ні при чому.
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Я извиняюся!
А в каком самом месте эти двигатели пересекли Украинско-КНДРовскую границу?
Наверное со стороны Владивостока Харьковской области....
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Но ведь ходят слухи что до сих пор "МоторСiч" поставляет двигатели для вертолетов через третьи страны кацапам а если подтвердится инфа про ракетные двигатели к сожалению про интеграцию в NATO и западную помощь можно забыть навсегда !
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