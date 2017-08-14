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Все про:КНДР (254) ракеты (552) скандал (5060) Южмаш (27) Ким Чен Ын (53)

 Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

кндр

"Успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода, исторически связанного с российской ракетной программой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом пишет The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб".

"Исследования могут разрешить загадку того, как Северная Корея начала так внезапно делать успехи после серии провалов, связанных со взрывами ракет, которые отчасти могли быть вызваны американским саботажем ее каналов поставок и кибератаками в ходе запусков. После этих неудач Северная Корея сменила конструкции и поставщиков за последние два года, по данным нового исследования Майкла Эллмана, эксперта по ракетам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, Лондон)", - отмечают авторы статьи Уильям Дж. Броуд и Дэвид Э. Сэнджер.

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"Аналитики, изучавшие фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, инспектирующего новые ракетные двигатели, пришли к заключению, что они восходят к конструкциям, когда-то приводившим в движение ракетный арсенал Советского Союза", - говорится в статье.

Эти двигатели связаны лишь с несколькими заводами бывшего Советского Союза. Исследования правительственных следователей и экспертов сосредоточились на ракетном заводе в украинском городе Днепре. Во времена холодной войны на заводе производились самые смертоносные ракеты в советском арсенале, в том числе гигантские Р-36М. Он оставался одним из главных производителей российских ракет даже после получения Украиной независимости, отмечают авторы.

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Однако с тех пор как пророссийский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году, государственное предприятие "Южмаш" вступило в трудные времена. Россияне отказались от обновления своего ядерного арсенала. Мощности завода не используются в полную силу, он погряз в неоплаченных счетах, и моральный дух сотрудников упал. Эксперты считают завод наиболее вероятным источником двигателей, сделавших возможными два северокорейских испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле, пишет газета.

"Вероятно, эти двигатели поступили с Украины - возможно, незаконно, - сказал Эллман в интервью. - Серьезный вопрос состоит в том, сколько их у них и помогают ли им теперь украинцы. Меня это очень беспокоит".

Его вывод подтверждает, добавил он, обнаружение следователями ООН того, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить связанную с ракетами секретную информацию с украинского комплекса. Были пойманы два гражданина Северной Кореи, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались похитить, касалась, в основном, передовых "ракетных систем, жидкостных двигателей, систем подачи топлива для космических кораблей и ракет".

"Следователи теперь полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян предпринял новую попытку", - говорится в статье.

В прошлом месяце "Южмаш" отрицал сообщения о том, что заводской комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай, отмечает издание.

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"Американские следователи не доверяют этим опровержениям, хотя, по их словам, нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко что-либо знало или контролировало то, что происходило внутри комплекса", - пишут журналисты.

Эллман не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", тесно связанное с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 Северной Корее.

"По мнению аналитиков, очередные улики свидетельствуют не только о новых угрозах со стороны Северной Кореи, но и о новых опасностях распространения ракет в мире, поскольку украинский завод остается в затруднительном финансовом положении. Сейчас он производит троллейбусы и тракторы, ища новые контракты на производство ракет, чтобы вернуть себе часть былой славы", - говорится в статье.
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эти двигатели поступили с Украины

Сразу понятно, откуда инфа...
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"Вероятно, эти двигатели поступили с Украины - возможно, незаконно, - сказал Эллман в интервью...." ну так и ответ простой - вероятно Эллман педераст парашный на фанфурик поклепами зарабатывающий. А педерасту разве только что такой же педераст может доверться, остальные побрезгуют
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дело в том что двигатели РД-250 делает не только Украина а Московский завод "Энергомаш".Как он определил где произведены ракеты?
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да простым образом определить - по принципу "на воре и шапка горит", кто первым вбросил дезинформацию в попытке отвести от себя подозрение, тот виноват как в преступлении, так и в попытке свалить свою вину на другого. А вообще если Запад поведется на эту несусветную брехню, обоснованную "вероятно" и "возможно", то пуйло уже победил и Западу пора признать себя смердами москалей
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оригінально-с! У нас не країна, а якийсь відстойник для розумово схиблених...
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не удивлюсь если это правда, предыдущие президенты в сговоре с министрами обороны торговали всем чем угодоно - от ядерных ракет(разоружение) Кравчуком, Кучма отдал все ту - 160! (правда нам ненужны стратегические бомбардировщики) ну а Ющ, с яныком допродали ПВО.... санкцыи ввести персональные против этих -персонажей и их окружения украинский народ это поддержит!
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Хай живе вічна дружба між поросенковським народом і народом Північної Кореї! Ура, товарістчі!
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Завтра говорящая лошадь заявит, что ей сам Ын сказал, что движки поставила Украина
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Та фиг его знает,що там рашисткие конвои вывозят?!При том,що в нас дофига желающих,перекинуть двигло в Донбац.Вилкуляка,Мураев,Рабинович любитель стволами торговать.Спланировали,рашики подкинули лове,вывезли гумконвоем,собрали в Рахе,та отправили Ыыну,прилепив на двигло жовтоблакитний прапор.Теперь раздувают через СМИ.Работа для СБУ,короче
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На Южмаше уже давно ничего не производят, и спецов нет.Мертвая тусовка. Поставить могли только дерьмо 50-ти летние.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times
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