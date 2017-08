 Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу , об этом пишет The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб"."Исследования могут разрешить загадку того, как Северная Корея начала так внезапно делать успехи после серии провалов, связанных со взрывами ракет, которые отчасти могли быть вызваны американским саботажем ее каналов поставок и кибератаками в ходе запусков. После этих неудач Северная Корея сменила конструкции и поставщиков за последние два года, по данным нового исследования Майкла Эллмана, эксперта по ракетам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, Лондон)", - отмечают авторы статьи Уильям Дж. Броуд и Дэвид Э. Сэнджер."Аналитики, изучавшие фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, инспектирующего новые ракетные двигатели, пришли к заключению, что они восходят к конструкциям, когда-то приводившим в движение ракетный арсенал Советского Союза", - говорится в статье.Эти двигатели связаны лишь с несколькими заводами бывшего Советского Союза. Исследования правительственных следователей и экспертов сосредоточились на ракетном заводе в украинском городе Днепре. Во времена холодной войны на заводе производились самые смертоносные ракеты в советском арсенале, в том числе гигантские Р-36М. Он оставался одним из главных производителей российских ракет даже после получения Украиной независимости, отмечают авторы.Однако с тех пор как пророссийский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году, государственное предприятие "Южмаш" вступило в трудные времена. Россияне отказались от обновления своего ядерного арсенала. Мощности завода не используются в полную силу, он погряз в неоплаченных счетах, и моральный дух сотрудников упал. Эксперты считают завод наиболее вероятным источником двигателей, сделавших возможными два северокорейских испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле, пишет газета."Вероятно, эти двигатели поступили с Украины - возможно, незаконно, - сказал Эллман в интервью. - Серьезный вопрос состоит в том, сколько их у них и помогают ли им теперь украинцы. Меня это очень беспокоит".Его вывод подтверждает, добавил он, обнаружение следователями ООН того, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить связанную с ракетами секретную информацию с украинского комплекса. Были пойманы два гражданина Северной Кореи, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались похитить, касалась, в основном, передовых "ракетных систем, жидкостных двигателей, систем подачи топлива для космических кораблей и ракет"."Следователи теперь полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян предпринял новую попытку", - говорится в статье.В прошлом месяце "Южмаш" отрицал сообщения о том, что заводской комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай, отмечает издание."Американские следователи не доверяют этим опровержениям, хотя, по их словам, нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко что-либо знало или контролировало то, что происходило внутри комплекса", - пишут журналисты.Эллман не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", тесно связанное с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 Северной Корее."По мнению аналитиков, очередные улики свидетельствуют не только о новых угрозах со стороны Северной Кореи, но и о новых опасностях распространения ракет в мире, поскольку украинский завод остается в затруднительном финансовом положении. Сейчас он производит троллейбусы и тракторы, ища новые контракты на производство ракет, чтобы вернуть себе часть былой славы", - говорится в статье.