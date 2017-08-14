 Мы намерены на 2018 год сократить количество получающих академстипендии студентов до 25%, - Минфин

"В 2017 году процент стипендиатов уменьшен до 40-45%, то есть от 40% до 45% студентов получают на сегодняшний момент стипендию. Мы намерены на 2018 год уменьшить пропорцию до 25%", - сказал С.Марченко изданию VoxConnector, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом, по его словам, до 2020 года планируется уменьшить процент студентов, которые получают академические стипендии до 15% от общего числа. Вместе с тем размер стипендий планируется увеличить до уровня прожиточного уровня, а потом и приблизить к уровню минимальной заработной платы.
"Я не говорю о том, что это заработок, но это должно быть нормальное безбедное проживание", - сказал замминистра.
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Идиоты.....
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Как студенту выживать, на что существовать?
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