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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1169) стипендии (126) студенты (522)

 Мы намерены на 2018 год сократить количество получающих академстипендии студентов до 25%, - Минфин

образование тестирование вуз

Министерство финансов Украины выступает за сокращение до 25% количества студентов высших учебных заведений, которые получают академические стипендии в 2018 году, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"В 2017 году процент стипендиатов уменьшен до 40-45%, то есть от 40% до 45% студентов получают на сегодняшний момент стипендию. Мы намерены на 2018 год уменьшить пропорцию до 25%", - сказал С.Марченко изданию VoxConnector, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, до 2020 года планируется уменьшить процент студентов, которые получают академические стипендии до 15% от общего числа. Вместе с тем размер стипендий планируется увеличить до уровня прожиточного уровня, а потом и приблизить к уровню минимальной заработной платы.

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"Я не говорю о том, что это заработок, но это должно быть нормальное безбедное проживание", - сказал замминистра.
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Ну молодцы, там копейка, там копейка, кредиты то отдавать надо.))
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Сократите премии в НАЗК и топ-чиновников!
Идиоты.....
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!00% им это ленинградский политрук Рева посоветовал.
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- А может подскажет кто-нибудь, что такое академстипендия? А то у меня образование высшее-неначатое...
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Сократите премии Гриневич и всей шобле из МОНа ,
Как студенту выживать, на что существовать?
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да скасуйте ее нафиг!!, пусть субсидии получают!!!))))
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Пока студенты этих чиновников из зарплатами 80-120 тис плюс коррупция, не начнут вешать на столбах толку не будет . Ничему их не научила Революция Достоинства ,быстро они начали забывать ,что такое достоинство человека
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Ну да, а нахрена тогда учиться хорошо - на 3 сдал, а сам оффициантом работать, чтоб за общагу заплатить и пожрать купить!Офигенная логика в МОН!
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Денег нет, но вы держитесь студенты - Минфин.
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А население вы насколько планируете сократить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы намерены на 2018 год сократить количество получающих академстипендии студентов до 25%, - Минфин
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