 Психически нездоровый заключенный умер в Лукьяновском СИЗО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в понедельник, 14 августа, сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.
По его словам, умерший был 1980 года рождения.
"Он 1980 года рождения. Был психически больным", - сообщил он.
Маслак добавил, что пока о причинах смерти неизвестно.
"Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО до смерти избили парня.
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все платное!!!
забирай их к себе домой, а я не хочу чтобы оно по улицах ходило, притом их все больше и больше... они размножаются как кролики...
поинтересуйся сколько в Глевахе (КОПБ № 1)сутки стоит, дебила продержать...
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Это тоже самое что если деньги есть значит хоть от убийства откупишься и не посадят.А если денег нет то посадят хоть за украденный мешок кукурузы с поля.
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