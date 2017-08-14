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Все про:Киев (17858) СИЗО (976) смерть (5173)

 Психически нездоровый заключенный умер в Лукьяновском СИЗО

сизо лукьяновское

В Лукьяновском СИЗО Киева умер заключенный, который страдал психическими расстройствами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в понедельник, 14 августа, сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины по пенитенциарной системе Юрий Маслак.
По его словам, умерший был 1980 года рождения.

"Он 1980 года рождения. Был психически больным", - сообщил он.

Маслак добавил, что пока о причинах смерти неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинских СИЗО содержатся более 120 военнослужащих, подозреваемых в преступлениях, - Минобороны

"Когда проведут вскрытие, мы предоставим точную информацию", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО до смерти избили парня.
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Менты совсем конченные -садят в СИЗО абы кого - инвалидов психбольных в рассчете приписать им какое-нибудь преступление. Аваковская полиция не отличается от полиции Януковича -те же методы,те же желания поменьше работать и садить бомжей приписав им преступления,а желания доходить до истины ни у кого нет.Так же как и раньше безнаказанно не берут часто заявления от пострадавших, а если взяли то вынуждают забрать всеми способами, чтобы не работать.Скоты и ублюдки.
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а где умалишенных держать???

все платное!!!
забирай их к себе домой, а я не хочу чтобы оно по улицах ходило, притом их все больше и больше... они размножаются как кролики...

поинтересуйся сколько в Глевахе (КОПБ № 1)сутки стоит, дебила продержать...
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Наверное опять убили но вскрытие покажет.Почему псих не в психушке,а в сизо?
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Скоты, психически больных лечат, а не в СИЗО держат. Европа, блин...
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Как-то дофига случаев , когда власти из людей делают психически больных. Плохая тенденция. Тоталитаризмом смердит
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То что психически больной оказался в СИЗО , уже только по этому поводу нужно открыть уголовное дело , а тут ещё убийство , 37 лет ещё молодой , скорей всего его убили .
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Там здоровых убивают и за людей не считают, а бесправный псих - вообще никто!
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Врут и не краснеют.Попробуй заставь полицию психа задержать,а тем более в СИЗО засадить-фигушки получится.Соседний дом уже несколько лет псих терроризирует,и несколько пожаров устроил,и газ взрывать пытался,и с ножом на прохожих бросался-и ничего.Полиция приезжает,узнаёт,что он псих,и уезжает.Говорят,что наши гуманные законы не позволяют его трогать.Он должен или сам в дурку сдаться,или кого-то угробить,тогда его в дурку пристроят.Но не в СИЗО
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У того кого есть деньги в тюрьме,а именно это те кто занимается разводами на олх и по телефону разводят стариков типо ваш сын попал в полицию и т.д,тем они даже наркоту в камеры носят,потому что у тех есть деньги.А если денег нет значит покалечат или убьют.
Это тоже самое что если деньги есть значит хоть от убийства откупишься и не посадят.А если денег нет то посадят хоть за украденный мешок кукурузы с поля.
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Посадить тех кто отправил в СИЗО и кто принял психически нездорового.

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Кто нибудь на самом деле сожалеет за ним?????
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А до того как в СИЗО попал наверняка здоров был.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПсихически нездоровый заключенный умер в Лукьяновском СИЗО
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