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 Оккупанты в Крыму задержали правозащитницу Гемеджи

гемеджи лиля

В оккупированном Крыму российские силовики вместе с симферопольскими активистами, которые вышли 14 августа на одиночные пикеты в поддержку арестованного Сервера Караметова, задержали также правозащитницу Лилю Гемеджи.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала сама задержанная, передает Цензор.НЕТ.

"Мне позвонил знакомый человек, которого пытались задержать и отвезти в РОВД. Я выехала к нему. Его удалось "отбить", и он уехал. Тут меня увидел дедушка, который попросил меня представлять его интересы. Его не отпустили сотрудники полиции. В итоге на дедушку был составлен протокол доставления. Я поехала с ним в центральный РОВД, оказалось, что я задержана вместе с ним", - рассказала Гемеджи.

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По ее словам, российские силовики пытаются найти "замысел" в действиях пикетчиков.

"Пока сидим, ждем. Приехал адвокат Джемиль Темишев, который будет представлять интересы всех задержанных. Пока силовики интересуются такими вопросами: что был за пикет, какие были требования и в связи с чем были недовольны. Пытались все снимать на камеру. Пытались соорудить все так как будто был "сложно понимаемый замысел. Все ведется к этому", - добавила она.

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Возле зданий подконтрольных Кремлю "Верховного суда", "парламента" и "правительства" оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее оккупанты начали задерживать митингующих. Точной информации о количестве задержанных на данный момент нет. По данным адвоката Джемиля Темишева и координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилы Ташевой, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков возросло до 6-7 человек.
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СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РУССКИМ МИРОМ
Судебный процесс над этими нелюдями должен быть, хотя бы для того, что бы каждый здравомыслящий РАЗУМНЫЙ человек на планете Земля знал - россия это не только спонсор Мирового терроризма но и убийца стариков, женщин и детей , население этих территорий ничем не отличается от фашистов германии, только это рашисто-расисты.
А по военным преступникам нет срока давности.
Их надо вылавливать по всей планете и уничтожать как саранчу.
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Я в свое время закидывал анекдот на эту тему:

Полицейские Москвы, рискуя собственными скрепами, геройски поймали малолетнего, но уже опаснейшего шекспиробандеровца!
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В оккупированном Крыму российские силовики вместе с симферопольскими активистами, которые вышли 14 августа на одиночные пикеты в поддержку арестованного Сервера Караметова, задержали также правозащитницу Лилю Гемеджи.

Какой-то полуграмотный писал... Употребление "вместе с" в данном случае означает, что россиловики на задержании действовали совместно с симферопольскими активистами.
Правильно было бы:
В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу Лилю Гемеджи, вышедшую 14 августа вместе с симферопольскими активистами на одиночные пикеты в поддержку арестованного Сервера Караметова.
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анусолизатели путинские.
Эти нелюди могут воевать только за спинами стариков, женщин и детей и только со стариками, женщинами и детьми
.
ЕСЛИ МЫ ВВЕДЕМ ВОЙСКА В УКРАИНУ, ТО БУДЕМ СТОЯТЬ ЗА СПИНАМИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ …И ПУСТЬ ОНИ ПОПРОБУЮТ В НИХ СТРЕЛЯТЬ ( карлико- фюрер,Сцаре- барин всея россия, вова путин )
А чё????
Немецкие фашисты во время Отечественной Войны так и делали, гнали на пулеметы женщин, стариков и детей !!!
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