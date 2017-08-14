 Оккупанты в Крыму задержали правозащитницу Гемеджи

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала сама задержанная, передает Цензор.НЕТ.
"Мне позвонил знакомый человек, которого пытались задержать и отвезти в РОВД. Я выехала к нему. Его удалось "отбить", и он уехал. Тут меня увидел дедушка, который попросил меня представлять его интересы. Его не отпустили сотрудники полиции. В итоге на дедушку был составлен протокол доставления. Я поехала с ним в центральный РОВД, оказалось, что я задержана вместе с ним", - рассказала Гемеджи.
По ее словам, российские силовики пытаются найти "замысел" в действиях пикетчиков.
"Пока сидим, ждем. Приехал адвокат Джемиль Темишев, который будет представлять интересы всех задержанных. Пока силовики интересуются такими вопросами: что был за пикет, какие были требования и в связи с чем были недовольны. Пытались все снимать на камеру. Пытались соорудить все так как будто был "сложно понимаемый замысел. Все ведется к этому", - добавила она.
Возле зданий подконтрольных Кремлю "Верховного суда", "парламента" и "правительства" оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее оккупанты начали задерживать митингующих. Точной информации о количестве задержанных на данный момент нет. По данным адвоката Джемиля Темишева и координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилы Ташевой, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков возросло до 6-7 человек.
2518 8
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Не менее пяти крымских татар, вышедших на одиночные пикеты в поддержку арестованного 76-летнего Караметова, задержали в Симферополе(1)
"Путин, наши дети не террористы": оккупанты в Симферополе задержали за одиночные пикеты троих пожилых активистов. ВИДЕО+ФОТО(17)
Прокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнему крымскотатарскому активисту за проведение мирного пикета(8)
Порошенко - Чийгозу: "Гордимся твоим мужеством и силой духа. Украина с тобой!"(46)
Языковая дискримания украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму(0)
Новые задержания в оккупированном Крыму: в селе Новокленово из семьи увезли мужчин(4)
Фигуранта "дела крымских диверсантов" Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии(3)
Ответить
СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РУССКИМ МИРОМ
Судебный процесс над этими нелюдями должен быть, хотя бы для того, что бы каждый здравомыслящий РАЗУМНЫЙ человек на планете Земля знал - россия это не только спонсор Мирового терроризма но и убийца стариков, женщин и детей , население этих территорий ничем не отличается от фашистов германии, только это рашисто-расисты.
А по военным преступникам нет срока давности.
Их надо вылавливать по всей планете и уничтожать как саранчу.
Ответить
Полицейские Москвы, рискуя собственными скрепами, геройски поймали малолетнего, но уже опаснейшего шекспиробандеровца!
Ответить
Ответить
Ответить
Какой-то полуграмотный писал... Употребление "вместе с" в данном случае означает, что россиловики на задержании действовали совместно с симферопольскими активистами.
Правильно было бы:
В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу Лилю Гемеджи, вышедшую 14 августа вместе с симферопольскими активистами на одиночные пикеты в поддержку арестованного Сервера Караметова.
Ответить
Эти нелюди могут воевать только за спинами стариков, женщин и детей и только со стариками, женщинами и детьми
.
ЕСЛИ МЫ ВВЕДЕМ ВОЙСКА В УКРАИНУ, ТО БУДЕМ СТОЯТЬ ЗА СПИНАМИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ …И ПУСТЬ ОНИ ПОПРОБУЮТ В НИХ СТРЕЛЯТЬ ( карлико- фюрер,Сцаре- барин всея россия, вова путин )
А чё????
Немецкие фашисты во время Отечественной Войны так и делали, гнали на пулеметы женщин, стариков и детей !!!
Ответить