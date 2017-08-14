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 Россияне задержали двух граждан Украины при въезде в оккупированный Крым, – российские СМИ

Так называемые российские пограничники на админгранице с оккупированным Крымом задержали и передали сотрудникам российской полиции двух граждан Украины, объявленных в розыск на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "регионального пограничного управления ФСБ".

По информации издания, один из них - гражданин Украины 1969 года рождения, был задержан на КПП "Армянск" при въезде на территорию оккупированного Крыма.

"В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 года мужчина объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. Его якобы обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.

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Второе задержание произошло на так называемом КПП "Джанкой". Там "пограничников" заинтересовал 26-летний житель Мариуполя, который был условно осужден за кражу и угон автомобиля. Задержанный не придерживался порядка отбывания условного наказания, в результате чего меру ему изменили меру на реальный срок и объявили в розыск.

"Обоих задержанных отправили в полицию для передачи инициаторам розыска", - говорится в сообщении.

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Нехрен шастать к оккупанту.Что там забыли?Мозги? Теперь пусть посидят 25 лет в путинском ГУЛАГе - может ума наберутся.
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Это потом придётся в обмен отдавать ватного разведчика
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Вакцинировать уже поздно. Уже нужно лечить и даже ампутировать. для етого нужно удалить рузкую опухоль в центре Киева.
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Вы знали,что въезжаете из цивилизации в 1937 год,Украина мысленно с вами
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Один мав проблеми з рашистським законодавством, інший- з українським. І обидва їхали в Крим. Гарні там "туристи"...
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Задерживайте, да по больше, а сроки давайте по длиннее, с конфискацией транспортных средств.
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Если второй задержанный был объявлен в розыск Украиной как он проехал украинских пограничников, выходит что там некоторые для мебели стоят.
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"задержали и передали сотрудникам российской полиции двух граждан Украины, объявленных в розыск на территории России."
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Ставлю 100 LIKE кацапским пограничникам! Если дебилы не могут понять ято ездить на оккупированную территорию опасно то пускай теперь посидят в тюрьме у казломордых может быть что нибудь и поймут хотя вряд ли !
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Одно непонятно, а как условно осуждённого пропустили украинские погранцы.
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Скоро за лайки в соцсетях на границе ловить Украинцев будут.
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У меня вопрос, что там на линии фронта или линии торговли с партнерами вообще творится? Ни пограничники наши не работают ни спецслужбы ни мусора ни артиллерия... Проходной двор. Удивляюсь как еще у нас все мосты и военные объекты разейские диверсанты не повзрывали.
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Крыму полна жопа,говорят что на пляже крымские партизаны устанавливают растяжки,многие россияне срываются и уезжают подальше от чумного Крыма, В Керчи нашли холерную палочку в питьевой воде.
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С оккупантами и агрессорами давно всё ясно и понятно, вот чего туда эти попёрлись???
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один разводил лохов на липовую страховку, второй угонял тачки, наверное думали что прокатит...
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Ну почему хотя бы по сто долларов с этих турыстов в ватный Крым не брать? Лично знаю нескольких таких из Днепра (перестал общаться). Пол страны "активистов" - и никаких блокад. Заказа не было?
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Бердянские пограничники пустили из Крыма мужчину с испорченным паспортом
Cьогодні о 14:41 IPnews
На днях бердянские пограничники, несущие службу на контрольном пункте Чонгар, остановили двух нарушителей. Как сообщает пресс-служба Бердянского погранотряда, один из мужчин самостоятельно вклеил в свой паспорт третью фотографию и пытался попасть на территорию Украины. На него составили акт по ст.204-2 КоАП Украины и пропустили на территорию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссияне задержали двух граждан Украины при въезде в оккупированный Крым, – российские СМИ
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