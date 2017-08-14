 Россияне задержали двух граждан Украины при въезде в оккупированный Крым, – российские СМИ

"Обоих задержанных отправили в полицию для передачи инициаторам розыска", - говорится в сообщении.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "регионального пограничного управления ФСБ".По информации издания, один из них - гражданин Украины 1969 года рождения, был задержан на КПП "Армянск" при въезде на территорию оккупированного Крыма."В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 года мужчина объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. Его якобы обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.Второе задержание произошло на так называемом КПП "Джанкой". Там "пограничников" заинтересовал 26-летний житель Мариуполя, который был условно осужден за кражу и угон автомобиля. Задержанный не придерживался порядка отбывания условного наказания, в результате чего меру ему изменили меру на реальный срок и объявили в розыск.