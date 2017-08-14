 Россияне задержали двух граждан Украины при въезде в оккупированный Крым, – российские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "регионального пограничного управления ФСБ".
По информации издания, один из них - гражданин Украины 1969 года рождения, был задержан на КПП "Армянск" при въезде на территорию оккупированного Крыма.
"В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 года мужчина объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. Его якобы обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.
Второе задержание произошло на так называемом КПП "Джанкой". Там "пограничников" заинтересовал 26-летний житель Мариуполя, который был условно осужден за кражу и угон автомобиля. Задержанный не придерживался порядка отбывания условного наказания, в результате чего меру ему изменили меру на реальный срок и объявили в розыск.
"Обоих задержанных отправили в полицию для передачи инициаторам розыска", - говорится в сообщении.
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Cьогодні о 14:41 IPnews
На днях бердянские пограничники, несущие службу на контрольном пункте Чонгар, остановили двух нарушителей. Как сообщает пресс-служба Бердянского погранотряда, один из мужчин самостоятельно вклеил в свой паспорт третью фотографию и пытался попасть на территорию Украины. На него составили акт по ст.204-2 КоАП Украины и пропустили на территорию.
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