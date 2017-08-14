 Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, это уже седьмой цикл учений, который пройдет в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).
На церемонии открытия присутствовали представители руководящего состава 184-го Учебного центра и делегация от Вооруженных Сил Латвии во главе с капитаном Каспером Ваусте.
По словам заместителя начальника 184-го Учебного центра по морально-психологическому обеспечению подполковника Владимира Безбородова, предыдущие шесть циклов показали превосходный результат - успешно подготовлено более 150-ти украинских инструкторов.
"Украинские военные переняли весь передовой опыт европейских армий и способны применять полученные знания на практике. Наше сотрудничество будет плодотворным и результативным", - подчеркнул офицер.
Как отмечается, уже сегодня начинаются теоретические и практические занятия, которые будут проводить опытные инструкторы от ВС Латвии. Учения продлятся десять дней.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины после окончания курсов смогут осуществлять подготовку курсантов 184-го Учебного центра на качественно новом уровне. Кроме этого, они получат сертификаты, которые засвидетельствуют полное усвоение новых знаний и умений, которые им передали латвийские коллеги.
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