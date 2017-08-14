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 Политика Украины
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Все про:визит (2247) Днепропетровщина (1330) Кабмин (10461) Гройсман (3267)

 Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 15 августа, совершит рабочий визит в Днепропетровскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"15 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области", - сказано сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Начинаем реализовывать проект Северной объездной дороги Львова. СХЕМА

Напомним, ранее Гройсман заявил, что до конца сентября 2017 года на украинских дорогах должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов (ГВК), а к концу года должны быть закуплены еще 78.


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А стул у вовчика сегодня нормальный? Про его жизнедеятельность народ должен знать фсе..
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Крымское или Авдеевку, там хорошо, тихо, не стреляют
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привяжите этого базаркомовца винницкого к бамперу и покатайте его на дупе по отличным дорогам области.
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о, да! я бы хотел на это посмотреть онлайн
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І обов"язково через Кропивницький-Миколаїв.......
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Подарит телевизор детдому, откроет отремонтированную остановку, проверит цены на арбузы, коробку бинтов Гройсман передаст(в смысле вручит) главврачу госпиталя...
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Место этого бандита в тюрьме, а не на Днепропетровщине.
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А Гройсман не може відвідати Січеславщину? Чи воно в рабскій покорі під Московою жити какось льогше?
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Тільки кошти потратять без всякоїї користі. Чи може він за свої кревні проїдеться,достойник наш нев@енний...
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І всюди він з піднятим пальцем. Совпадєніє? Не думаю.
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да,тратить чужие деньги,работка не из лёгких,всячески поддерживаю светлую голову нашего премьер-министра,очень умный и толковый руководитель.
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пусть великий дорогостроитель заедет сюда, 20км от Киева, 100м от Житомирской трассы. я вчера афигела! ямы по колено

Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область - Цензор.НЕТ 9007
Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область - Цензор.НЕТ 4484 Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область - Цензор.НЕТ 3495
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Разъездной цирк-шапито с гастролями в Днепропетровскую область
Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область - Цензор.НЕТ 6305
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Помните, как Грося защищал Насирова от Михо и давал 100 дней на преодоление коррупции на таможне?
И шо? Так же и в Днепре: наобещает и был таков........
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Арбузов в Днепр на барже наверное привезет.
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Мабуть в Днепре школу буде вiдкривати.Бо сезон пиару вимагае
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Лучше бы на дорогах не весы эти появились, а хоть какие измерители скорости наконец появились. Эти дороги уже по щиколотку в крови...
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Децентрализация украины это есть подготовка ваты к нападению, через дробление и захвату частями. Что гарантии себе петя
обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать зрадофил гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
Зрадофил-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область - Цензор.НЕТ 9676

Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".
Об этом "Исторической Правде" сообщили в Минюсте, сославшись на министерский ответ главному редактору издания "Киев еврейский" Элеоноре Гройсман.
"Проведенный министерством юстиции анализ не обнаружил употребления в актах законодательства Украины терминов "жиди", "жид" и "жидовка", а также норм, запрещающих употребление указанных слов, - говорится в ответе Минюста.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/
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Юга должен больше контролировать воровство в оборонпроме. Насирова за сверхбольшие кражи нужно залог 10-100кратный воровстве с его конфискацией + избавление от гражданства. АПе пети нужно менять под корень, туда протолкнулись одни
воры, крысы и коррупционеры. Все что в АП это коррупционеры за 4 года с 110% гарантией. Все АП под замену.
Воры антонов раздеребанили, прибыльную часть антонова украили, остальное отправили в укроборонпром. Юга даже ухом не шевелит. Производство новой техники буксует, саботируется генштабом(каждый hуйнерал ждет чтобы ему положили в рыло).
Юга даешь закупки новой техники в армию и привлечение за саботаж.
ЗАКУПКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ В АРМИЮ первый приоритет. Наладка и поддержка серийного производства. Каждое предприятие должно
от 2х человек и больше создавать Конструкторские Бюро по созданию и улучшению военной техники с наладкой сотрудничества с политехническими институтами, ПТУ под присмотром КБ Южного и КБ Морозова. Новые версии т-64-оплот, су-27, пво, ракеты, боеприпасы и тд.
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