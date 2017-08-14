 Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"15 августа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области", - сказано сообщении.
Напомним, ранее Гройсман заявил, что до конца сентября 2017 года на украинских дорогах должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов (ГВК), а к концу года должны быть закуплены еще 78.
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Гройсман: Начинаем реализовывать проект Северной объездной дороги Львова. СХЕМА(105)
До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов, - Гройсман(59)
"В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман(84)
Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс(83)
Арбузная история: было бы смешно, но почему-то грустно(0)
Для правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу(37)
Бюджеты местных общин в связи с объединением увеличиваются в 7-15 раз, - Зубко(25)
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И шо? Так же и в Днепре: наобещает и был таков........
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обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать зрадофил гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
Зрадофил-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".
Об этом "Исторической Правде" сообщили в Минюсте, сославшись на министерский ответ главному редактору издания "Киев еврейский" Элеоноре Гройсман.
"Проведенный министерством юстиции анализ не обнаружил употребления в актах законодательства Украины терминов "жиди", "жид" и "жидовка", а также норм, запрещающих употребление указанных слов, - говорится в ответе Минюста.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/
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воры, крысы и коррупционеры. Все что в АП это коррупционеры за 4 года с 110% гарантией. Все АП под замену.
Воры антонов раздеребанили, прибыльную часть антонова украили, остальное отправили в укроборонпром. Юга даже ухом не шевелит. Производство новой техники буксует, саботируется генштабом(каждый hуйнерал ждет чтобы ему положили в рыло).
Юга даешь закупки новой техники в армию и привлечение за саботаж.
ЗАКУПКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ В АРМИЮ первый приоритет. Наладка и поддержка серийного производства. Каждое предприятие должно
от 2х человек и больше создавать Конструкторские Бюро по созданию и улучшению военной техники с наладкой сотрудничества с политехническими институтами, ПТУ под присмотром КБ Южного и КБ Морозова. Новые версии т-64-оплот, су-27, пво, ракеты, боеприпасы и тд.
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