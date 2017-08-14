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 Вчера Авдеевка стала главной "горячей точкой": обстрелы длились более 9 часов, - спикер АТО

авдеевка

Боевики в районе Авдеевки несколько раз применяли минометы, огонь велся сразу с нескольких направлений.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Луганское направление: По-прежнему боевые действия продолжаются вблизи Бахмутской трассы и в Попаснянском районе. Противник активизировался после полудня, а вечером обстрелы только усилились. Оккупанты трижды применяли минометы, при этом были выпущены 16 мин. Украинские войска активно вели огонь на пяти разных позициях. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошли девять вражеских обстрелов.", - рассказал он.

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"Донецкое направление: Главной "горячей точкой" вчера стала Авдеевка. Противник открыл огонь после 14 часов, украинские войска ответили оккупантам тем самым. Перестрелки продолжались (с короткими паузами) более 9 часов. Следует отметить, что боевики несколько раз применяли минометы. Огонь велся сразу с нескольких направлений. Также враг эпизодически нарушал режим тишины на 4 других позициях. Все эти инциденты были достаточно длительными. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошли 11 вражеских обстрелов, в том числе три - из тяжелого вооружения", - добавил спикер АТО.

"Мариупольское направление: Вчера утром боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Марьинки. По домам местных жителей противник стрелял из гранатометов и минометов. Вследствие попадания одной из мин была повреждена крыша и стены одной из приусадебных построек. Также традиционно неспокойно на участке фронта Чермалык - Широкино. Вчера враг дважды применял минометы в Чермалыке. Это произошло еще в первой половине дня. В Водяном и Широкино боевики ограничились достаточно длительными провокациями из стрелкового оружия", - констатировал Мотузяник.

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У орков потери. 8 убитых и около 20 раненных. Многие тяжелые.
сегодня инфа с той стороны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера Авдеевка стала главной "горячей точкой": обстрелы длились более 9 часов, - спикер АТО
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