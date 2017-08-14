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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8836) налоги (2592) проверка (505) ГФС (3139) Мураев (14)

 ГПУ расследует возможное уклонение Мураева от уплаты налогов: организация проверки декларации нардепа поручена ГФС

мураев

Внефракционного нардепа подозревают в уклонении от налогов.

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым (внефракционный). Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева, пишет Сегодня, передает Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств.

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Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен.

При этом по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Канал нардепа Мураева NewsOne помог пропагандистам Киселева снять лживый сюжет об Украине. ВИДЕО

Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.
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Ну с Мураевым понятно . А чкего там с Гонтаревой , Рожеовой , Ляшком с миллионом долларов?
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рожковой .а то не правильно написал фамилию этой уродины корупционной .
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Сепаратист Мураев давно должен сидеть в тюрьме за антиукраинскую пропаганду на телевидении на миллионные аудитории и за сепаратизм.
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...роботи - не початий край !
Чим хороша Система - влада , маючи своїх силовиків , може цілком в рамках закону щимити будь кого , хто їй не подобається - матеріалу знайдеться на всіх !
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Кононенко , шуфрич , ахметов , кучма , ющенко , коломойский это всё твари ублюдки виновные в геноциде , тотальном разворовывании и обнищании Украинского Народа
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Там кожного з 450 , по такій статті , брати можна ...
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Ну , це взагалі цікавий персонаж ...
Можу викласти скрн документу , де йому Аваков звання майора МВС присвоює - це щось ...
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это хорошо,но хочется чтоб его кто то бы отп--дил ногами, прям щас
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Выборы скоро и нужно чтобы Мураев заткнул свой Ньюс Вановский брехунець,
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Так гроші не пахнуть , а для регіоналів (яким є і Мураев) , з "общака" , таки теж насипали в свій час.Ось і відробляє за кремлівську "похлёбку"....
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Наконец то взялись за этого падлюку антиУкраинскую,который ненавидит нас всеми своими вонючими фибрами души...
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Ви хочете сказати- гоните! цього покидька ! Причому старою мітлою .
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Ну проверят и точка.ОРГАН который уполномочен таких регулей хапать за этот самый орган,импотент... на пол шестого.
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Ну вот и до одного из немногих адекватов добрались, люблю его канал смотреть, там хоть немного критики и правды прорывается.
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Кто из тех, кто появляется в эфирах Ньюсвана, лично для вас является носителем правды?
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хтось вже Мураєва злякався, ми думали, що дно досягнуто кражею громадянства у Саакашвілі, та знизу постукали
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Нет. Из Муры начинают лепить "апазицианЭра" для второго тура...
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ясное дело, что этого рыгоублюдка никто сажать не станет: помутузят, обилетят и дадут понять, что на главного будкостроителя гавкать низзя. Но все равно приятно, что у этой мрази будет меньше времени лить грязь.
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Зато оно на НюсяВане будет гордо жевать соплю том, как его исключительно кристально честного оболгали с целью политической расправы
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Плати налоги и можешь спокойно быть коллаборционистом. Всяким пидарам, типа семченко, давать трибуну дурить неокрепшие мозги. Муравей умный. Только работает на врага.
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Если "возможное",то всё понятно.Опять них..я не найдут.
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Классно придумали - сами себе начисляют зарплаты и премии .
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Гарне "шоу" Мураєв влаштує. Співробітникам ДФС бажаю міцних нервів.
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О да! У них хоть бы получилось задавать вопросы, вклиниваясь в нескончаемые, безудержные монологи этого деятеля.
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Началась разыгрывание сценария на выборы по типу ельцинского "голосуй или проиграешь" и кучма-2... Осталось только определить, кто будет во втором туре в роли зюгано-симонени-2019 - Рабинович или Мурайка...
Второй вариант - через месяц мы увидим, как НьюЗона вылизывает соевую *опу
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Перекрашенный" жопозиционер" из бывшей рыгоальной банды матёрого ЗЕКА в бегах яннуковича сепаратист е.мураев признался, что в феврале 2014 года преступно вывозил лютого врага Украины бывшего премьер-министра из банды продажного кацапского холуя януковича украинофоба н.азарова -"кровосиси" из Харькова в Белгород в паРашу.
Об этом расказывала телеведущая Н.Влащенко в программе "Инсайдер". Отмечается, что е.мураев также рассказал, что был дружен с начальником охраны экс-премьера.
Даже парламентарий вне фракции Борислав Береза в Facebook сообщал, что ждет реакцию компетентных органов на это заявление.
"Я не знаю похоронит ли это мураевскую партию "Жизнь", но такое признание объясняет почему сбежавшийц Азаров даёт Мураеву бабки на содержание канала NewsOne и новый политпроект. Видимо рассчитывается", - написал он.
Ну а враги государственности Украины сепаратисты е.мураев и в.рабинович, они покинули фракцию сепаратистов из "оппозиционного блока", создали и представили новую ещё более антиукраинскую партию ещё более вражескую украинскому народу партию прихвостней кремлёвских фашистов )(уйла "Жизнь" с сепаратистским каналом NewsOne с логовом кремлёвских фашистов )(уйла в Украине.
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А пусть его посадят хоть немного телеканалы освободятся от его постной рожи..
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Децентрализация украины это есть подготовка ваты к нападению, через дробление и захвату частями. Что гарантии себе петя
обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать зрадофил гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
Зрадофил-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Ну наконец то. Хоть какое то движкние началось. Чем правда закончится.
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Ну наконец то. Хоть какое то движкние началось. Чем правда закончится.
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Типичный рыговский прохиндей с потугами предстать спасителем нации.
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В АТО нужно призвать весь минус нации - всех бывших ментов, гаишников, маршрутчиков, все кто заканчивал юристов-экономистов.
Если при падении цен на нефть не падают цены на заправках, значит пришло время менять антимонопольный комитет.
На все убыточные или малоприбыльные предприятия государства призывать западных менеджеров, желательно польских, чтобы они
меняли все как на укрзалізниці. Государство Украина должно действовать как корпорация Samsung(ведущая в мире после Apple) под одной крышей, которая до 10 раз богаче украины по прибыли и обороту. На все госпредприятия(отделения корпорации Samsung) должен
быть обновлен руководящий состав. Где есть просадки(воровство) менять на западных менеджеров(как поляк в укрзалізниці) пока они не приведут ГП в чувство, посредством удаление коррупции. Все предприятия должны быть доведены до развития. А не распродаваться нахрен как Запорожсталь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ расследует возможное уклонение Мураева от уплаты налогов: организация проверки декларации нардепа поручена ГФС
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