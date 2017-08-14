 ГПУ расследует возможное уклонение Мураева от уплаты налогов: организация проверки декларации нардепа поручена ГФС

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым (внефракционный). Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева, пишет Сегодня, передает Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств.
Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен.
При этом по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.
Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.
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Чим хороша Система - влада , маючи своїх силовиків , може цілком в рамках закону щимити будь кого , хто їй не подобається - матеріалу знайдеться на всіх !
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Можу викласти скрн документу , де йому Аваков звання майора МВС присвоює - це щось ...
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Второй вариант - через месяц мы увидим, как НьюЗона вылизывает соевую *опу
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Об этом расказывала телеведущая Н.Влащенко в программе "Инсайдер". Отмечается, что е.мураев также рассказал, что был дружен с начальником охраны экс-премьера.
Даже парламентарий вне фракции Борислав Береза в Facebook сообщал, что ждет реакцию компетентных органов на это заявление.
"Я не знаю похоронит ли это мураевскую партию "Жизнь", но такое признание объясняет почему сбежавшийц Азаров даёт Мураеву бабки на содержание канала NewsOne и новый политпроект. Видимо рассчитывается", - написал он.
Ну а враги государственности Украины сепаратисты е.мураев и в.рабинович, они покинули фракцию сепаратистов из "оппозиционного блока", создали и представили новую ещё более антиукраинскую партию ещё более вражескую украинскому народу партию прихвостней кремлёвских фашистов )(уйла "Жизнь" с сепаратистским каналом NewsOne с логовом кремлёвских фашистов )(уйла в Украине.
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обменял на децентрализацию раше не совсем понятно. Любимые ФСБ методы это делать через западные фиктивные организации со смещением во времени(подачей в более прошлом времени). Немецкое тявкание и контроль децентрализации украины имеет ватные корни. Германские ватные 6-ки дожны ответить за насильственную децентрализацию украины уничтожением германии.
Слово децентрализация это ватный маркер нападения завтра, так же как и слово зрадофил это маркер воровской мафии при власти, которая хочет
гарантировать воровство посредством тотального контроля вплоть до паспортизации симок. Нападения на зрадофилов идет именно от мафии воров(обслуга меняемой власти), и только потом ее по ошибке поддерживают некоторые не замешаны в обворовывании народа.
Ольгинцы не особо овладели зрадой, потому что инструмент слабый и часто идет или имеет высокие риски пойти на пользу украине. Так что зрадофил имеет жесткие воровские корни. Можно смело выжигать зрадофил гарлапанов каленным железом и уничтожать их нахрен.
Зрадофил-кричало - есть гарантия для воровской мафии воровать. Все фамилии АП кто выжигал саакашвилли должны быть отключены от кормушки наглухо с аннулированием гражданства, потому что саакашвилли это их риски что они будут посажены за воровсвтво. Эти фамилии
должны быть уничтожены для украины.
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Если при падении цен на нефть не падают цены на заправках, значит пришло время менять антимонопольный комитет.
На все убыточные или малоприбыльные предприятия государства призывать западных менеджеров, желательно польских, чтобы они
меняли все как на укрзалізниці. Государство Украина должно действовать как корпорация Samsung(ведущая в мире после Apple) под одной крышей, которая до 10 раз богаче украины по прибыли и обороту. На все госпредприятия(отделения корпорации Samsung) должен
быть обновлен руководящий состав. Где есть просадки(воровство) менять на западных менеджеров(как поляк в укрзалізниці) пока они не приведут ГП в чувство, посредством удаление коррупции. Все предприятия должны быть доведены до развития. А не распродаваться нахрен как Запорожсталь.
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