 За неделю в зоне АТО на Донбассе уничтожено 8 и ранено 35 наемников РФ, - Мотузяник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили восемь погибших и 35 раненых оккупантов", - заявил он.
"Львиная доля этих потерь врага приходится на район Авдеевки и южную часть Мариупольского направлении. Там боевики традиционно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, подвергаются точному огню, или же становятся жертвами собственной беспечности", - добавил Мотузяник.
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Хлопці , ви молодці !!
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Навіщо це йому - зменшувати втрати ворога ..?
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