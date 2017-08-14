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 Политика Украины
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 За неделю в зоне АТО на Донбассе уничтожено 8 и ранено 35 наемников РФ, - Мотузяник

мотузяник

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе за неделю уничтожено 8 и ранено 35 российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили восемь погибших и 35 раненых оккупантов", - заявил он.

"Львиная доля этих потерь врага приходится на район Авдеевки и южную часть Мариупольского направлении. Там боевики традиционно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, подвергаются точному огню, или же становятся жертвами собственной беспечности", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских бойцов получили ранения, - спикер АТО
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в пекло орков, главное, чтобы украинцы не умирали.
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Здраствуйте Валерия. Давно вас небыло видно. работа?
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Нужно писать: Утилизировано 8 и 35 в стадии утилизации элементов биомусора...
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Дохнуть моцкалі на українській землі і від цього душа співає :D
Хлопці , ви молодці !!
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Адекватність відповіді, має бути в пропорціі 1:10 !! За 1 українця має бути знищенно 10 орків !!!))
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так і є. на одного нашого загиблого Воїна-10-15 орків. ось така процентовка.
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звичайно гарно ! так і є. афган для козломордих вже відпочиває....
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Гумконвої, вантаж 200, з України в Рашу мают відправлятись щоденно!!!)))
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ви вірите що 8 загиблих ? помножте на 10-15. ось і кількість їхніж жмурів. це буде реальність.
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Тобто - Мотузяник озвучує не правдиві цифри ?
Навіщо це йому - зменшувати втрати ворога ..?
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бо він їх не знає. якщо його послухать то кацапів на війні загинуло не більше 1000 . а то й ще менше....
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шось ви, дядьку, не те кажете - ]х багато не буває. Чим більше подохло, тим краще.
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Дохлих кацапів багато не буває! Мої вибачення.
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Каждому ихтамнету,скульптор из Якутии,на пямятник слепит футляр виолончели Ролдугина
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поздравления родственникам ... интересно еще выплачивают в шайтанате компенсации за это усохшее дерьмо?
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Сколько биологического добра ушло в небытие, скольким людям можно было пересадить почки, печень и.т.д.
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Всё можно было использовать.... только мозг ватный нельзя пересаживать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа неделю в зоне АТО на Донбассе уничтожено 8 и ранено 35 наемников РФ, - Мотузяник
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