 Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Рассматриваются несколько проектов по водоснабжению региона, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в первую очередь, это касается водоснабжения населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
"Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Основная угроза - боевые действия со стороны российских террористов. Водопровод проходит по территории постоянных обстрелов - Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, Волноваха. Для поиска путей решения проблемы, уменьшения критических зон в вопросе водоснабжения Донбасса в НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" провели совещание. Предложено несколько проектных решений по использованию мембранных технологий очистки воды из разных источников, в том числе и шахтных вод; установление байпасов в критических зонах, подвергающихся обстрелам; альтернативных источников водоснабжения региона из реки Днепр и Старокрымского водохранилища; увеличение дебета воды реки Северский Донец; опреснения воды из Азовского моря. Также необходимо, чтобы КП "Вода Донбасса" осуществило переход от хлорного метода очистки воды к современному мембранному. Предлагаемые решения могут быть внедрены не только в Донецкой, но и в Луганской области", - написал он.
Также он отметил, что вопрос водоснабжения Донбасса недавно обсуждался во время совместной поездкой в регион заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и депутатов Европарламента.
К наработке проектных решений как на краткосрочную так и на долгосрочную перспективу присоединились международные партнеры из UNICEF Ukraine, проектные организации, имеющие практический опыт внедрения таких проектов, а также наши научно-исследовательские институты. Международные партнеры предложили провести донорскую конференцию для рассмотрения предложенных решений, на которой также будет создана донорский совет для возможности финансирования проектов", - добавил.
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Различные виды байпасов встречаются в соответствующих системах:газовых, жидкостных и других трубопроводов;жидкостного охлаждения ДВС;электронных приборов.
Само слово байпас не принадлежит русскому языку и для удобства (нет однозначного дословного перевода, один из возможных вариантов - слово «шунт» (англ. shunt) употребляется пользователями соответствующих устройств, где эта функция в подавляющем большинстве случаев обозначена словом bypass.
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