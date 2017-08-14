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 Политика Украины, Происшествия
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 Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Рассматриваются несколько проектов по водоснабжению региона, - Зубко

зубко

Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь, это касается водоснабжения населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Основная угроза - боевые действия со стороны российских террористов. Водопровод проходит по территории постоянных обстрелов - Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, Волноваха. Для поиска путей решения проблемы, уменьшения критических зон в вопросе водоснабжения Донбасса в НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" провели совещание. Предложено несколько проектных решений по использованию мембранных технологий очистки воды из разных источников, в том числе и шахтных вод; установление байпасов в критических зонах, подвергающихся обстрелам; альтернативных источников водоснабжения региона из реки Днепр и Старокрымского водохранилища; увеличение дебета воды реки Северский Донец; опреснения воды из Азовского моря. Также необходимо, чтобы КП "Вода Донбасса" осуществило переход от хлорного метода очистки воды к современному мембранному. Предлагаемые решения могут быть внедрены не только в Донецкой, но и в Луганской области", - написал он.

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Также он отметил, что вопрос водоснабжения Донбасса недавно обсуждался во время совместной поездкой в ​​регион заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и депутатов Европарламента.

К наработке проектных решений как на краткосрочную так и на долгосрочную перспективу присоединились международные партнеры из UNICEF Ukraine, проектные организации, имеющие практический опыт внедрения таких проектов, а также наши научно-исследовательские институты. Международные партнеры предложили провести донорскую конференцию для рассмотрения предложенных решений, на которой также будет создана донорский совет для возможности финансирования проектов", - добавил.
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Там воды хватает,там ума у Барыги не хватает.
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Крымчанам самим подают только по пятницам. Может , они камнями возьмут? Их у крысчан есть.
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там не только экологическая, но и генетическая проблема.
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а все потому что катер не заходил в порт г.Луцка и до этого высаживал пассажиров на пляже Джанкоя.
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Интересно, жителей Краматорска волнует, есть ли вода в Енакиево?
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Честно скажу,волнует,там воды быть не должно,но Барыга поит Енакиево,Горловку и Донецк.
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Там проблема с мозгами,впрочем как и по всей ЭРЭФИИ,вирус заносится и в Украину..
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Молодец! Бешено аплодирую! А почему друзей нет? Только родился?
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Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной? На самом деле она уже 50 лет проблемная. А сейчас на Донбассе лет 300 будет только испорченная земля. Так решили козлы, призвавшие путина.
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Не совсем так,так решил Ху2ло,который научил козлов его призвать.
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О! уже "Ы" без точки сверху пишешь! Молодец! Или сегодня смена другая?
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А вы знаете как подходят коммунальные службы, когда идет порыв воды в системе насосных станций канализации? Да да, когда реально фекальные воды прут из под земли из-за поломки насосной. Да очень просто. Перекрывается вся подача водоснабжения ..... до ремонта насосной. И фсьо!! Вот так они работаю ГОДАМИ!!!
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"установление байпасов в критических зонах " ----- своевременно как и умно !!!! Без байпасов -- Донбассу не выжить . Гений , а не министр !!!! Интересно аж сколько будет стоить БАЙПАС ( инженер --извините , но не знаю что это такое ) и сколько на нем ( закупке ) украдут ?
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Байпас (англ. bypass - обход) - резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния.
Различные виды байпасов встречаются в соответствующих системах:газовых, жидкостных и других трубопроводов;жидкостного охлаждения ДВС;электронных приборов.
Само слово байпас не принадлежит русскому языку и для удобства (нет однозначного дословного перевода, один из возможных вариантов - слово «шунт» (англ. shunt) употребляется пользователями соответствующих устройств, где эта функция в подавляющем большинстве случаев обозначена словом bypass.
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А что тебе сделало НАТО ?? Мне ничего -- а вот Россия уже 4й год утюжит гусеницами танков и Градами мой родной Донбасс .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Рассматриваются несколько проектов по водоснабжению региона, - Зубко
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