 В Евросуде по правам человека находятся почти 4 тыс. дел, связанных с оккупацией Крыма и Донбасса, - МинВОТ

Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ) в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В Европейском суде по правам человека почти 4 тыс. дел, связанных с конфликтом в Крыму и на востоке Украины. Восточная Украина: 3500 дел, связанных с уничтожением и повреждением имущества, доступом к правосудию, пенсиями, дискриминацией, участием в местных выборах. Около 150 дел касаются исчезновения во время конфликта, убийств и похищения родственников заявителей, получения телесных повреждений. Более 250 дел касаются военных и их родственников", - рассказали в министерстве.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними росіян, 48-річний українець "попався" прикордонникам в пункті пропуску "Армянськ". Його розшукують слідчі Південно-Сахалінська з осені 2016 за "невиконання обов'язків податкового агента".
Інший українець, який знаходиться у "федеральному розшуку", був затриманий прикордонниками в пункті пропуску "Джанкой". При оформленні документів на в'їзд до Криму було встановлено, що 26-річного громадянина розшукують співробітники МВС Астрахані.
Окупанти стверджують, що уродженець Маріуполя отримав умовний термін за крадіжку і викрадення.
"Чоловік порушив умови перебування на волі і умовний термін йому замінили на реальний", - пишуть російські ЗМІ.
Затриманих чоловіків співробітники "прикордонного управління" здали співробітникам МВС Росії.
http://espreso.tv/news/2017/08/14/okupanty_spiymaly_dvokh_quotrozshukuvanykhquot_ukrayinciv_na_vyizdi_u_krym
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Такое мнение высказал бывший политзаключенный и активист Геннадий Афанасьев.
«Мы уже смогли получить поддержку от ОБСЕ, ПАСЕ, США. Осталось лоббировать то, что предлагает Порошенко - это введение международной миротворческой миссии на Донбасс. Если миротворцы заходят в зону АТО, то россияне уходят оттуда очень быстро. Они не смогут оказывать там никакого сопротивления, потому что сразу же «спалятся», - сказал бывший политзаключенный.https://www.facenews.ua/news/2017/371336/
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чтобы сохранить шкурки дамбасне? Люди категорически против этого т.к. дамбасня скакавшая по антимайдауну должна быть уничтожена.
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Російські слідчі звинуватили українських військових в обстрілі Донецької фільтрувальної станції Російські слідчі звинуватили українських військових в обстрілі Донецької фільтрувальної станції Російські слідчі відкрили три кримінальні справи проти українських військових за нібито застосування заборонених засобів і методів ведення війни.
Про це повідомили у прес-службі Слідчого комітету РФ.
"28 липня, 3 і 4 серпня 2017 року українські військовослужбовці, виконуючи злочинні накази високопосадових осіб Міністерства оборони та Національної гвардії України, здійснили артилерійський обстріл з важких видів озброєння по об'єктах цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в селищі міського типу Старомихайлівка Донецької області, місті Первомайську Луганської області, а також Петровському районі міста Донецька", - заявили слідчі.
За їхніми даними, унаслідок обстрілу четверо мирних жителів отримали поранення, до того ж було зруйновано низку житлових будинків.
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"Представники силових структур України, які вчинили ці особливо тяжкі злочини, діяли в порушення Протоколу про припинення застосування зброї на південному сході України і Меморандуму до нього, а також положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу II до неї", - додали у СК РФ.
На думку російських слідчих, українські військові "мали на меті вбивства необмеженого кола осіб з числа цивільного населення з мотивів політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі, пов'язаної з відмовою жителів Донбасу визнати легітимність чинної влади і бажанням створити власні адміністративно-територіальні утворення".
Нагадаємо, раніше російські слідчі звинуватили ЗСУ у застосуванні на Донбасі зброї масового ураження. У Росії запевнили, що з ракетних комплексів по мирних мешканцях гатять українські військові. https://tsn.ua/politika/slidchi-rf-zvinuvatili-viyskovih-ato-u-zastosuvanni-zaboronenih-zasobiv-i-metodiv-vedennya-viyni-975803.html
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У свято Маковея існує кілька важливих прикмет і ритуалів Щоб бути здоровим і щасливим цілий рік, згідно з народними віруваннями, потрібно з'їсти ложку освяченого меду нового врожаю і запити трьома ковтками освяченої води, адже саме на Перший Спас мед і вода наділені особливою енергетикою.Після 14 серпня вода стає холодною і починає цвісти, тому останній раз купаються у відкритих водоймах на Медовий Спас.Вважалося, що на Маковія відцвітають троянди і починають падати холодні роси.Коли у це свято їдять першу ложку освяченого меду, потрібно загадати бажання - воно обов'язково збудеться.Вважалося, що на Маковія жінкам прощаються всі гріхи, якщо вони попросять про це у свого ангела-хранителя.На Медовий Спас потрібно починати посів озимих, якщо виконати посівні роботи раніше, то урожай буде поганим.
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