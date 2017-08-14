 НАПК: Результаты проверки четырех е-деклараций переданы в НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам во время дня открытых дверей в НАПК заместитель начальника первого отдела Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Аркадий Сесемко.
"По состоянию на сегодняшний день закончены и есть решение в отношении 39 проверок е-деклараций, результаты проверки в отношении 4 лиц направлены в НАБУ. На заседание 17 августа выносится еще 15 результатов проверок, затем будет заседание 18 августа и там также будет по 15-20 решений вынесено, и до конца месяца это будет не 39 решений, а где-то 100", - сказал Сесемко.
Он рассказал, что в общей сложности проведено 313 полных проверок электронных деклараций 244 человек. Из них по решению НАПК были начаты полные проверки в отношении Президента Украины и членов Кабинета Министров, все другие лица проверялись по заявлениям изобличителей, которые сообщали в НАПК информацию о несоответствии деклараций должностных лиц реальному положению дел. Сесемко подчеркнул, что проблемным моментом в проведении полных проверок является отсутствие автоматизированной системы проверки, поскольку уполномоченное лицо НАПК должно само изучить декларацию и сделать запрос в ручном режиме в соответствующие органы, которых обычно 10-12.
Отвечая на вопросы журналистов, Сесемко также сообщил, что уже утверждены результаты полных проверок деклараций 15 министров, в декларациях трех чиновников не найдено ни одной ошибки, а ошибки в декларациях других должностных топ-лиц не влекут уголовную или административную ответственность, поскольку в решении об утверждении результатов проверки указывалось на необходимость исправить неточные данные.
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