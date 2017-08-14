EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  499  3
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1908) декларация (1009) проверка (504) электронное декларирование (575) НАПК (490)

 НАПК: Результаты проверки четырех е-деклараций переданы в НАБУ

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты 39 полных проверок электронных деклараций, а до конца месяца планирует утвердить в целом порядка 100 результатов проверок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам во время дня открытых дверей в НАПК заместитель начальника первого отдела Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Аркадий Сесемко.

"По состоянию на сегодняшний день закончены и есть решение в отношении 39 проверок е-деклараций, результаты проверки в отношении 4 лиц направлены в НАБУ. На заседание 17 августа выносится еще 15 результатов проверок, затем будет заседание 18 августа и там также будет по 15-20 решений вынесено, и до конца месяца это будет не 39 решений, а где-то 100", - сказал Сесемко.

Он рассказал, что в общей сложности проведено 313 полных проверок электронных деклараций 244 человек. Из них по решению НАПК были начаты полные проверки в отношении Президента Украины и членов Кабинета Министров, все другие лица проверялись по заявлениям изобличителей, которые сообщали в НАПК информацию о несоответствии деклараций должностных лиц реальному положению дел. Сесемко подчеркнул, что проблемным моментом в проведении полных проверок является отсутствие автоматизированной системы проверки, поскольку уполномоченное лицо НАПК должно само изучить декларацию и сделать запрос в ручном режиме в соответствующие органы, которых обычно 10-12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК изменит порядок проверки деклараций, - Корчак

Отвечая на вопросы журналистов, Сесемко также сообщил, что уже утверждены результаты полных проверок деклараций 15 министров, в декларациях трех чиновников не найдено ни одной ошибки, а ошибки в декларациях других должностных топ-лиц не влекут уголовную или административную ответственность, поскольку в решении об утверждении результатов проверки указывалось на необходимость исправить неточные данные.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По итогам года предлагаю для НАПК простой баланс: сколько всего было затрат на содержание этого замечательного ведомства, включая космические зарплаты и на какую сумму благодаря усилиям специалистов этого же органа было наказано коррупционеров-уклонистов от уплаты налогов и просто людей с нечистой совестью и короткой памятью. Как вы думаете, баланс сойдется?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через n-месяцев.набу-Результаты проверки четырех е-деклараций переданы в шоколадный цех.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК: Результаты проверки четырех е-деклараций переданы в НАБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти