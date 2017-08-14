 За прошедшие сутки трое украинских бойцов получили ранения, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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