Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.
В сообщении отмечается, что тест на знание ПДД можно пройти неограниченное количество раз и бесплатно.
"Отныне у вас есть возможность попробовать пройти тест на #ПДД везде, где есть подключение к Интернету. Неограниченное количество попыток и все это бесплатно", - сказано в сообщении.
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Не удается получить доступ к сайту (((((
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"МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения"
Ну, очень запустило.
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Видать толпа ринулась проверять, и сайт "ложиться" )))
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"... состоялась встреча Президента Украины Леонида Кучмы и Начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергея Каракая"
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Не хватает рекламы: кто пройдет все 60 вариантов и найдет три подтвержденные ошибка новые права на сокращенный срок - бесплатно!
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watch.js все равно упал)))
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положили сайт цензоровские писатели.
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