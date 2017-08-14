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 Общество
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Все про:МВД (8376) ПДД (294) тестирование (230)

 МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения

пдд

Министерство внутренних дел запустило сайт, на котором можно проверить свои знания правил дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

В сообщении отмечается, что тест на знание ПДД можно пройти неограниченное количество раз и бесплатно.

"Отныне у вас есть возможность попробовать пройти тест на #ПДД везде, где есть подключение к Интернету. Неограниченное количество попыток и все это бесплатно", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% ДТП в 1 полугодии 2017 года произошли в результате нарушения правил маневрирования, - Белошицкий
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судячи по наступним коментам з тобою мало хто погоджується, тому йди на юх
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и поэтому со мной согласилось в 4 раза больше людей, чем с вами ))) и иди на юх сам в свое БОЛОТО безграмотное, которому все ПО ЮХ....
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Сабаков постарался проанонсировать, а технически, как всегда обделался!
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пусть и смажена, но ТАКИХ бы новостей побольше ))
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Головний сервісний центр МВС Тест вже справно працює місяць МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 9497 Надвелика кількість охочих одночасно сьогодні, тому не витримав МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 5510 😣Перевантажуємо, буду працювати справно вже за короткий час знову МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 9497 Показать переводНравитсяЕще реакции · Ответить · 8 мин. · Отредактирован
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Но тут тоже самое по этой ссылке ===Проходьте тестування усюди, де є підключення до інтернету. Необмежена кількість спроб і все це безкоштовно. https://goo.gl/omZbzE===
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Так написано же:
"МВД запустило сайт для тестирования знаний правил дорожного движения"
Ну, очень запустило.
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Запустило сайт по ПДД для тестирования. Теперь люди сайт и тестируют на нагрузку
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наконец то прошла, но после начала тестування выползло
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Видать толпа ринулась проверять, и сайт "ложиться" )))
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Тех кто не сдал будут вычислять по ІР и отбирать права.
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Кстати, правда! Предлагает регистрацию через соц. сети.
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Да вижу. У меня чего-=то сразу выскочило- ;войти через соц.сети;. Глючит сайт.
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Таки предлагает. Квадратик в центре экрана выскакивает, когда нажимаеш ;розпочати тестування;
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Точно, уже отобразилось До этого у меня не было видно кнопок
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тебе-то что париться? небось, десяток корочек лежит выписанных с тех пор :D
"... состоялась встреча Президента Украины Леонида Кучмы и Начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергея Каракая"
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Лучше бы не сайт, а экзаменаторов на дороги... глядишь и полегчало бы
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Экзаменаторы с полосатой ручкой? Эти будут тебя доить и доить, себе на машины и дома под Киевом!
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Антизрада! Экономия на бетатестерах новых экзаменов по ПДД.
Не хватает рекламы: кто пройдет все 60 вариантов и найдет три подтвержденные ошибка новые права на сокращенный срок - бесплатно!
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То есть, сохранится на высоком уровне и получит дополнительную жизнь?
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Работает..но медленно...видимо действительно большой наплыв....
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ты хочешь чтоб кацапы ни один тест по ПДД не прошли? ))) Их же онлайн алкотестер на корню сразу зарежет и не допустит к прохождению
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Хорошая вещь для тех кто сейчас учится на права......есть где проверить свои знания перед экзаменом.....на тех вопросах которые будут на экзамене....
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Не,ну можна по старинке,по карточкам повозится,может кому и в кайф,а просто это уже некоторым в привычку вошло,лишь бы был повод , поныть мы всегда могем
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А в это время 1ю платную дорогу Киев- БелаяЦерковь хотят сделать- Неправильный проэкт1
Киев- КончеЗаспа - Золотой проэкт платных дорог. Введите и не ошибётесь!
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И еще. С какого перепугу там в скриптах есть обращение к метрике yandex.ru?
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видать убрать забыли))))
watch.js все равно упал)))
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слово бесплатно от гаишников всегда настораживает
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"Время ожидания соединения истекло"
положили сайт цензоровские писатели.
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