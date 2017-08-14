 В офисе Мониторинговой миссии ООН обсуждают сегодняшние одиночные пикеты и задержания в оккупированном РФ Симферополе, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
"В офисе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине обсуждаем ситуацию в оккупированном Россией Крыму. Сегодняшние одиночные пикеты и задержания Симферополе в центре внимания", - заявил он.
Возле зданий так называемых верховного суда, парламента и правительства оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.
9 августа суд оккупантов присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Раньше так называемый суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два "административных протокола". Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
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