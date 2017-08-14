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 Политика Украины, Экономика
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 Рыбоохранные патрули запущены в 24 областях Украины, - Госрыбагентство

госрыбагентство

Реформа органов рыбоохраны реализована в большинстве регионов Украины, запущены 24 из 29 управлений рыбного патруля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Национальный промышленный портал", об этом шла речь во время итогового брифинга председателя Госрыбагентства Яремы Ковалива.

Указанная реформа была начата в соответствии с Концепцией реформирования рыбного хозяйства. Рыбоохранные патрули получили новую современную технику и форму. А в 2017 году было выделено финансирование на горюче-смазочные материалы на сумму в 27 млн грн по сравнению с 3 млн грн в предыдущие годы. Зарплата рыбоохранных патрульных также была увеличена с 1,2 тыс грн до 10 тыс грн.

Во время брифинга было отмечено, что в 2017 году контроль за соблюдением правил рыболовства и эффективность рыбоохранных рейдов была увеличена. Так, за первое полугодие 2017 года количество зафиксированных убытков и наложенных штрафов по сравнению с предыдущим органом рыбоохраны увеличилось в 8 раз - на 74,8 млн грн в 2017 году по сравнению с 9,8 млн грн в 2016. Однако до сих пор есть регионы, где ситуация остается напряженной даже после запуска нового патруля, в частности, Одесская, Херсонская, Николаевская области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двоих россиян и украинца задержали на Херсонщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, в течение 2017 года новый рыбный патруль был запущен Ивано-Франковской, Николаевской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Донецкой областях, в Азовском и Черноморском бассейновом управлении. Также было создано Управление оперативного реагирования "рыбоохранный патруль".



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ни звезди!!! какого врача? который не знает как померят пульс и с какой стороны сердце? нормальный врач не бедствует, а который не валял дурака в вузе и совершенствуется сейчас-живут как сыр в масле. ты хоител что бы после института была зарплата 1000 баксов? где в мире так? нет такого!!! у меня сестра учительница, стаж, высшая категория, тетради, классное руководство и т.д. зарплата больше 10 тыс. на паРаше в мацкве и питраграде 500$ =12,500 грн. на Крыме 12 тыс рупий и во всей паРашке так же. хотим жить как немцы, а работать как чукчи-пить чай и смотреть в степь.
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Вот этот придурок,если я с удочкой выйду на плотву может у меняти пальнуть за 100000,....
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Этот фейк рассчитан на тех, кто на водоёмах не бывает
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Особисто мені жаль, що в переліку Черкащини немає.
А так- Щасти !
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Скоро ни на грибы ни на рыбалку нельзя будет пойти,пристрелят или оштрафуют.Так уже было на Закарпатье при Австро-Венгрии когда леса и реки были в частном владении.Кстати а как рыбнадзор собирается гонятся на катерах по закарпатским рекам где вода ниже колена?
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Одесская область Тилигульский лиман - Кошары усыпан сетями , люди купаться боятся , Днем и ночью браконьеры - орудуют . Раньше боялись а сейчас полный - п . Нет ни рыб. инспекции ни патруля ни пограничников которые раньше хоть изредка но делали рейды . Люди писали жалобы реакции - 0 . Живем по новому .
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В Б-Днестровском лимане точно такая же ситуация(((. Все разбито по квадратам, все куплено. Рыбинспекция "обилечивает". В общем живемо по новому(((
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UA Вовка Вовкавич Защекин
ни звезди!!! какого врача? который не знает как
=========
Смотри не надорвись
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давно пора, а то в Карпатах крабов почти не осталось!
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как говорится в старом анекдоте."Не кровати переставлять нужно а шлюх менять". а в идеале чем больше служб тем больше бардак. должен быть один природоохранный орган который оперативно будет реагировать на ЛЮБЫЕ нарушение в сфере природы. вот туда и надо направлять деньги, который будет курировать и зарыбление рек и высадку лесов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРыбоохранные патрули запущены в 24 областях Украины, - Госрыбагентство
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