 Рыбоохранные патрули запущены в 24 областях Украины, - Госрыбагентство

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Национальный промышленный портал", об этом шла речь во время итогового брифинга председателя Госрыбагентства Яремы Ковалива.
Указанная реформа была начата в соответствии с Концепцией реформирования рыбного хозяйства. Рыбоохранные патрули получили новую современную технику и форму. А в 2017 году было выделено финансирование на горюче-смазочные материалы на сумму в 27 млн грн по сравнению с 3 млн грн в предыдущие годы. Зарплата рыбоохранных патрульных также была увеличена с 1,2 тыс грн до 10 тыс грн.
Во время брифинга было отмечено, что в 2017 году контроль за соблюдением правил рыболовства и эффективность рыбоохранных рейдов была увеличена. Так, за первое полугодие 2017 года количество зафиксированных убытков и наложенных штрафов по сравнению с предыдущим органом рыбоохраны увеличилось в 8 раз - на 74,8 млн грн в 2017 году по сравнению с 9,8 млн грн в 2016. Однако до сих пор есть регионы, где ситуация остается напряженной даже после запуска нового патруля, в частности, Одесская, Херсонская, Николаевская области.
Напомним, в течение 2017 года новый рыбный патруль был запущен Ивано-Франковской, Николаевской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Донецкой областях, в Азовском и Черноморском бассейновом управлении. Также было создано Управление оперативного реагирования "рыбоохранный патруль".
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А так- Щасти !
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ни звезди!!! какого врача? который не знает как
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Смотри не надорвись
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