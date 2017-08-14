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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13553) проверка (504) электронное декларирование (575) НАПК (490)

 Результаты проверки е-декларации Порошенко будут рассматриваться на одном из ближайших заседаний, - НАПК

напк

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на ближайших заседаниях рассмотрит результаты полной проверки декларации президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний (заседания запланированы на 17 и 18 августа, проекты решений подготовлены и размещены на сайте НАПК, но по декларации президента проект не размещен. -Ред.)", - сказал в понедельник на брифинге в Киеве заместитель руководителя 1-го отдела департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Аркадий Сесемко.

Что касается проверок деклараций министров, то, по словам представителя НАПК, на сегодняшний день проведены 15 полных проверок деклараций.

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Всего же проведена полная проверка 39 деклараций из 339 имеющихся в распоряжении Агентства.
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шыкаладный цех в опасности и возможно нападение хуйла?
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Фреску!!!!!!!!!!! )))))))))))Нах..))))))))))))Разобрали )))))))))))))))
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· Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше. (с) М. Твен
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Смотрю на картину "святых" и не могу понять , где у народа глаза были на голове или на жопе ? Выбрать барыжника президентом ! И вкусы у него , как у барыги , осталось только на пальцы перстней наодевать )))))))) Позорник !))))))))
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количество сои и пальмового масла в продукции соответствует дсту?
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переходи на легкие наркотики. эти сведут тебя в могилу
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Они начнут орать что "шоколадный" всех купил и зрада повсюду.
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вопрос бы риторический
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Оказывается нам показали не полную версию интервью! Вы только вдумайтесь что этот Циничный Подлец говорит! У Андрея Ревы спросили, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях. «Все просто, ответил министр, - жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло. Когда же спросили, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то Андрей Рева ответил, что основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем. А может причиной является низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, поинтересовались журналисты. «Не говорите глупости - основное - украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!», - прокомментировал Рева.
Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии? «Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр. Если этот персонаж останется на посту Министра тогда эта Власть просто обречена
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Сказав,би, що більшого покидька світ не бачив ! , але ця,система пу-них-рошено-вальцманоїдів, цю мерзоту продукує в небачених масштабах !!!
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якщо глянути на харю розенка -то дійсно до фіга жеруть (правда
не -українці)...
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Да не переживай, никто и не стремится оторвать тебя от шикаладного поросенковского ануса! Лижи смело, не стесняйся.
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Результаты проверки е-декларации Порошенко будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний, - НАПК - Цензор.НЕТ 7712Результаты проверки е-декларации Порошенко будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний, - НАПК - Цензор.НЕТ 7712Общество взбудоражило новое заявление Ревы: активист опубликовал вторую часть. Украинцам показали не полное интервью Министра социальной политики Андрея Ревы. Оказывается, часть интервью просто не стали показывать обществу боясь народного гнева.
Общественный активист Михаил Шнайдер опубликовал другие «перлы» министра которые не попали на общественное обозрение.
Об этом пишет издание EJ
Оказывается, украинцы ездят на «хламе» потому, что они просто не разбираются в машинах:
Оказывается нам показали не полную версию интервью! Вы только вдумайтесь что этот Циничный Подлец говорит! У Андрея Ревы спросили, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях. «Все просто, ответил министр, - жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло - цитирует министра общественный активист.
Когда же спросили, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то Андрей Рева ответил:
Основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем.
А может причиной является низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, поинтересовались журналисты.
«Не говорите глупости - основное - украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!», - прокомментировал Рева
Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии?
«Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр
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Что- у того Шнайдера на страничке одны призывы отмены евроинтеграции и власть вешать.
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Там дохера работы...
Надо Корчачке заранее премию выписать...
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Рекламировали, что она будет проводить утреннюю зарядку в телевизоре. Кто-то видел?
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Ну, результат заранее известен.
И будет еще быстрее, чем при "пчеловоде", когда ГПУ за несколько дней "проверила" обвинения персонажа в коррупции и вынесла вердикт "Чист, как младенец!".
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Дочь купила в Шарлотте (Сев. Каролина) маленький рошеновский Грильяжный - радости не было предела. Вот только срок хранения... - декабрь 2017 года. Интересно, из чего он сделан, ведь у "наших" срок хранения 72 часа.
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ка же так? кровывый тиран шоколад позволил чтобы его декларацуию кто то поставил под сомнение и еще больше чтобы кто то ее проверял?тотальная тирания и произвол при шоколадной банде,уси на майдан !!!!!
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Результаты проверки давно известны.Ещё до вступления в силу закона о е-декларациях.пэтя-"чист".Особенно офшорные счета,5-канал,рашены.
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Если НАПК что-то упустит, Саакашвили с большим удовольствием подскажет через зарубежные СМИ.
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Какие там проверки, этой чоколадной мрази в тюрьме.
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может раферендум проведем, заодно и перепись населения.
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Рафирендум от слова рафинад,чи Рафик неувиновен
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зачем этот цирк???...Настоящие проверки деятельности Порошенко будут проводиться сразу после окончания его срока полномочий как президента.И тогда проверка затронет "деятельность" не одного года...А вот то,что из 339 деклараций на это время проверено всего 39 говорит о том,что слишком дорого обходятся нам такие расторопные работники...Закрыть нафиг этот "порошенковский балаган" и не мешать работе НАБУ и САП.
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Алло,Корчак?!
-Так Пётр Алексеевич,слухаю.
-Ты сегодня,себе нову премию,вже выписала?
-Нi.
-То пока не выписуй.Бо як що знайдеш,щось в моей декларации,сядешь за предыдущую.У Луценко все ходы записаны.А то пойдёшь своим голосом мультики озвучивать в тюремном кружке.Зрозумiла?
-Так Пётр Алексеевич.Ваше счастье,то мое счастье.
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Маленький шикаладный человечек долго определялся с выбором, с кем ему быть: с олигархами, способными предложить бабло и больше ничего, или с народом, который может дать уважение, преданность и память поколений. Бабло или признание. Бабло или статус реформатора. Бабло или тысячи младенцев, названных в его честь.
И выбрал бабло...


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Свидетели секты шоколадного ануса оценят достижения своего пахана в воровстве! Даже не сомневаюсь, что вердикт будет один, соевый барыга- кристально чист, как и его шнырь насралов.
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Чую, что Петя уйдёт с должности президента..... по воде... :p
Типа святой......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультаты проверки е-декларации Порошенко будут рассматриваться на одном из ближайших заседаний, - НАПК
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