 Результаты проверки е-декларации Порошенко будут рассматриваться на одном из ближайших заседаний, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний (заседания запланированы на 17 и 18 августа, проекты решений подготовлены и размещены на сайте НАПК, но по декларации президента проект не размещен. -Ред.)", - сказал в понедельник на брифинге в Киеве заместитель руководителя 1-го отдела департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Аркадий Сесемко.
Что касается проверок деклараций министров, то, по словам представителя НАПК, на сегодняшний день проведены 15 полных проверок деклараций.
Всего же проведена полная проверка 39 деклараций из 339 имеющихся в распоряжении Агентства.
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Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии? «Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр. Если этот персонаж останется на посту Министра тогда эта Власть просто обречена
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не -українці)...
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Общественный активист Михаил Шнайдер опубликовал другие «перлы» министра которые не попали на общественное обозрение.
Об этом пишет издание EJ
Оказывается, украинцы ездят на «хламе» потому, что они просто не разбираются в машинах:
Оказывается нам показали не полную версию интервью! Вы только вдумайтесь что этот Циничный Подлец говорит! У Андрея Ревы спросили, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях. «Все просто, ответил министр, - жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло - цитирует министра общественный активист.
Когда же спросили, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то Андрей Рева ответил:
Основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем.
А может причиной является низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, поинтересовались журналисты.
«Не говорите глупости - основное - украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!», - прокомментировал Рева
Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии?
«Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», - ответил министр
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Надо Корчачке заранее премию выписать...
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И будет еще быстрее, чем при "пчеловоде", когда ГПУ за несколько дней "проверила" обвинения персонажа в коррупции и вынесла вердикт "Чист, как младенец!".
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-Так Пётр Алексеевич,слухаю.
-Ты сегодня,себе нову премию,вже выписала?
-Нi.
-То пока не выписуй.Бо як що знайдеш,щось в моей декларации,сядешь за предыдущую.У Луценко все ходы записаны.А то пойдёшь своим голосом мультики озвучивать в тюремном кружке.Зрозумiла?
-Так Пётр Алексеевич.Ваше счастье,то мое счастье.
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И выбрал бабло...
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Типа святой......
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