 Еще одного пожилого крымскотатарского активиста задержали в оккупированном Симферополе

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации объединения "Крымская солидарность", российские оккупанты задержали 63-летнего Синавера Ниметуллаева и отвезли его в РОВД Симферополя по улице Футболистов.
Точной информации о количестве задержанных на данный момент нет. По данным адвоката Джемиля Темишева и координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилы Ташевой, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков возросло до 6-7 человек.
До этого было известно о пятерых задержанных.
Возле зданий так назваемых верховного суда, парламента и правительства оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.
9 августа суд оккупантов присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Раньше так называемый суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два "административных протокола". Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
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