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 Еще одного пожилого крымскотатарского активиста задержали в оккупированном Симферополе

В оккупированном Симферополе сообщают о шестом задержанном активисте, который вышел 14 августа на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации объединения "Крымская солидарность", российские оккупанты задержали 63-летнего Синавера Ниметуллаева и отвезли его в РОВД Симферополя по улице Футболистов.

Точной информации о количестве задержанных на данный момент нет. По данным адвоката Джемиля Темишева и координатора общественной инициативы "КрымSOS" Тамилы Ташевой, количество задержанных 14 августа в Симферополе пикетчиков возросло до 6-7 человек.

До этого было известно о пятерых задержанных.

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Возле зданий так назваемых верховного суда, парламента и правительства оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

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9 августа суд оккупантов присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​

Раньше так называемый суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два "административных протокола". Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
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Путин: - Это вам не Украина, я бегом пересажаю всех, кто не верит, что с приходом России жить стало свободнее!
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кремлевским мордвинам не нужны люди жившие в Украине тем более крымские татары они сделают все что бы выдавить их с крымской области
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Корчак..корчак....корчак..... Даёшт кориме премий, новые записи в новой кгиге чёрной юанковОЙ!
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А если ВСЕ татары выйдут??? ОНИ весь НАРОД ЗАСАДЯТ?
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вони вже під міськраду виходили в сімферополі 2014 чубаров сказав що там засіли озброєнні диверсанти і тому нам краще розійтись
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когда он это заявил я тогда еще мужу сказала... А ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО ((((
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Эксперимент - Крым Российский потерпел фиаско. Кремль изначально не просчитал экономические последствия от оккупации Крыма. Российские власти были уверены, что Запад сквозь пальцы посмотрит на отторжение полуострова. В Москве были уверены, что Украина скоро прекратит своё существование или же к власти придут российские марионетки. Как следствие, весной 2014 года российское руководство не имело плана обеспечения полуострова в условиях блокады и международной изоляции. Москва и местные чиновники выбрали самый простой путь - они начали врать населению. Сначала «власти» утверждали, что Киев не рискнёт перекрыть воду и электричество. После заявляли, что республика сама себя способна обеспечить за счёт имеющихся водохранилищ и осадков. Теперь вынужденно признали, что без днепровской воды север полуострова за несколько лет может превратиться в безжизненную пустыню. Сейчас потребности Крыма в воде в десять раз превышают имеющиеся на полуострове ресурсы. Пока Кремль делает вид, что вопрос Крыма «закрыт», Крым медленно умирает. Всё идёт к тому, что Москва будет возвращать Крым почти в таком же виде, в каком передавала его Украине в 1954 году - обезвоженным и пустынным. В сокращении с https://petrimazepa.com/nowaterbeforeyourcomeback.html
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