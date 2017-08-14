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 Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах террористов: уволены "командиры", - ИС

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С 1 августа с.г. на временно оккупированных территориях Донбасса работает комиссия из представителей штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, с целью контроля за проводимыми мероприятиями, а также проверки наличия, состояния, порядка учета и хранения вооружения и военной техники, материально-технических средств, укомплектованности личным составом и состояния боевой готовности соединений и частей "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", с 1 августа с.г. на временно оккупированных территориях Донбасса работает комиссия из представителей штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

"По предварительным данным работы комиссии выявлен чрезвычайно низкий уровень морально-психологического состояния личного состава в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты 1-го АК ДНР" (Новоазовск). Среди зафиксированных причин - массовое и систематическое употребление личным составом "полка" алкоголя и наркотических средств (каннабис). В результате чего командир "9 ошмп мп", командир "1-го мсб полка", а также заместитель командира "2-го мсб полка" по воспитательной работе были сняты со своих должностей и привлечены к уголовной ответственности", - написал Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники на Донбассе задерживают и "отжимают" машины с украинскими номерами, - ИС

Вместе с тем, он отметил, что по ходатайству оккупационного командования вследствие высокого уровня дезертирства в "армейских корпусах" на Донбассе, а также необходимости поднятия морально-психологического состояния, укрепления воинской дисциплины и улучшения комплектования личным составом частей и подразделений, в Генштабе ВС РФ рассматривается вопрос о повышении в "1-м АК ДНР" и "2-м АК ЛНР" денежного довольствия рядового состава до 19 тыс. руб., для сержантского - до 27 тыс. руб.
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Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах террористов: уволены "командиры
Кто нить удивлен ? или там аккадемики и профессоры воюют?
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РФ контролирует своих наемников -террористов и местных сепаратистов на Донбассе,а это говорит о том,что РФ - страна террорист.
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согласен РФ это есть страна терроист, вот тока цивилизованный мир не понимает этого и всее сюскается с хуйлом
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Все прекрасно мир понимает,но смотрит больше на свою выгоду от торговли с агрессором чем на свою безопасность и порядок в мире.
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Пока мир смотрит, будут гибнуть ваши парни от российских танков,

а безопасность выше чем выгода это уже точно и потом ? о какой выгоде вы пишиете?

каким товаром Россия торгует? нефтью? газом ??
что мы еще делаем??
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бальшие перерывы между херойскими котлами пагубно влияют на проросший чубом мозк
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зато, кацап, на тебя благотворно влияет твая расеянская скрепа вросшая в лапти, особенно когда такая как ты срань лишнехромосомная безпрерывно возвращается на вЯликую нефтехазовую паРашу в передвижных крематориях опосля котлов. Вали блинчик с лопаты сожри, гостайна ты казламордая.
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так они же адиннарот и бамбасянен рузькому братьянавекъ. В чем проблема? Онижы учатся у своих мордовских братьев.
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Вот отличник в этой учебе. Хотя, нет. Не отличник. Отличник должен лежать горизонтально.
Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах террористов: уволены "командиры", - ИС - Цензор.НЕТ 3041
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фашисты ранили защитника отсоса, прямо в шыкаладный глаз.
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Картина назівається "Херой встайоть с колєн,папитка №∞"
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У нас точно такая же хрень, только никто и никого не увольняет. Всё скрывается, круговая порука.
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У них параша на подхвате.Как только наши пойдут вперед.Параша в открытую.Чего не бухать.Параша всегда поможет.
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Все уволенные уже задействованы в новом кацапском фильме аватар.
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аватар для русни это вредный госдеповский фильм. Вот какой нибудь членен в ноябре или бронепездец поземкинъ , совсем другое дело.
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Боже мой, неужели? Не может быть! Идейные борцы за свободу донбасса исключительно язвенники и трезвенники. Это ночью пробрались коварные бандеровцы и влили в каждого идейного борца дозу (о ужас, горилки).Протрезвев теперь они будут кричать: "Слава Украине" и "ПТН ПНХ"
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Мне нравится выражение "обнаружила", типа - ох ты ж бля, как неожиданно...мы же пришли силиконовую долину оккупировать, а ботаны тут такое творят!
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Везде рекламу Саакашвили и эту гречанку Ксантопулус суют.
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Не верю, не может такого бить. Им скрепы не позволят бухать и колоться.
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*: уволены "командиры", *____канешна! Не поделились с начальством марафетом !!1 жлобы. понимаешь !
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Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах боевиков на Донбассе.

Разговор двух боевиков:
- А по какому случаю шмон?
- Да намедни у этой комиссии кто-то из наших спер все бухло и ганджубас!
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Трое россиян насмерть забили итальянца в Испании

В ночном клубе на побережье Коста-Брава 22-летний итальянец был избит до смерти, передает Corriere della Sera.
Инцидент произошел в 3 часа ночи. Полиция обнаружила молодого человека в критическом состоянии, позже он скончался больнице.
По подозрению в убийстве были задержаны трое россиян в возрасте 20, 24 и 26 лет.
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"Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм"
Так и напрашивается что-то вроде "каково же было их удивление..."
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вот так вот взять и опозорить доблестных богатырей лугандона
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Так в нирване на убой идти легко и приятно, кто же по трезвости на такое пойти согласится...
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9-тый штурмовой это от слова "штормит" от боярышника...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах террористов: уволены "командиры", - ИС
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