 Комиссия из РФ обнаружила массовый алкоголизм и употребление наркотических средств в рядах террористов: уволены "командиры", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, с целью контроля за проводимыми мероприятиями, а также проверки наличия, состояния, порядка учета и хранения вооружения и военной техники, материально-технических средств, укомплектованности личным составом и состояния боевой готовности соединений и частей "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", с 1 августа с.г. на временно оккупированных территориях Донбасса работает комиссия из представителей штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.
"По предварительным данным работы комиссии выявлен чрезвычайно низкий уровень морально-психологического состояния личного состава в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты 1-го АК ДНР" (Новоазовск). Среди зафиксированных причин - массовое и систематическое употребление личным составом "полка" алкоголя и наркотических средств (каннабис). В результате чего командир "9 ошмп мп", командир "1-го мсб полка", а также заместитель командира "2-го мсб полка" по воспитательной работе были сняты со своих должностей и привлечены к уголовной ответственности", - написал Тымчук.
Вместе с тем, он отметил, что по ходатайству оккупационного командования вследствие высокого уровня дезертирства в "армейских корпусах" на Донбассе, а также необходимости поднятия морально-психологического состояния, укрепления воинской дисциплины и улучшения комплектования личным составом частей и подразделений, в Генштабе ВС РФ рассматривается вопрос о повышении в "1-м АК ДНР" и "2-м АК ЛНР" денежного довольствия рядового состава до 19 тыс. руб., для сержантского - до 27 тыс. руб.
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Кто нить удивлен ? или там аккадемики и профессоры воюют?
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а безопасность выше чем выгода это уже точно и потом ? о какой выгоде вы пишиете?
каким товаром Россия торгует? нефтью? газом ??
что мы еще делаем??
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Разговор двух боевиков:
- А по какому случаю шмон?
- Да намедни у этой комиссии кто-то из наших спер все бухло и ганджубас!
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Так и напрашивается что-то вроде "каково же было их удивление..."
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