 Неизвестные на Харьковщине бросили гранату во двор директора птицефабрики, - полиция

Об этом говорится в сообщении на официальной странице полиции Харьковщины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В 23:55 в дежурную часть поступило сообщение по телефону от 61-летнего мужчины о том, что в его дворе раздался взрыв.
На место выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления. При осмотре обнаружена воронка, остатки от гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ", - сказано в сообщении.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Лица, причастные к совершенному, устанавливаются.
В правоохранительных органах сообщили, что взрыв произошел во дворе частного дома директора Староверовской птицефабрики.
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