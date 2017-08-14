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Все про:взрыв (4259) граната (669) Нацполиция (8378) Харьковщина (1282)

 Неизвестные на Харьковщине бросили гранату во двор директора птицефабрики, - полиция

граната

Работники полиции устанавливают обстоятельства взрыва на Харьковщине. В результате произошедшего в поселке Староверовка Шевченковского района Харьковской области, пострадавших нет. Повреждены окна дома.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице полиции Харьковщины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В 23:55 в дежурную часть поступило сообщение по телефону от 61-летнего мужчины о том, что в его дворе раздался взрыв.
На место выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления. При осмотре обнаружена воронка, остатки от гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ", - сказано в сообщении.

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Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Лица, причастные к совершенному, устанавливаются.

В правоохранительных органах сообщили, что взрыв произошел во дворе частного дома директора Староверовской птицефабрики.
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Авакова потрібно відправити у відставку і в тюрму! Що це за робота? Це зменшення злочинності?
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Задолбал уже своим Аваковым. Лучше про Пуйла или рыгов пиши. Нашел, бля, крайнего. В стране война, идиота кусок
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В тому й річ що в країні війна а у владі ідіоти!
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Староверовская птицефабрика когда-то Авакову принадлежала.
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то может она и сейчас ему принадлежит, а гранату бросили во двор зицдиректора?
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Ты видать за каждый пост где Авакова козлишь бабки получаешь,но я бы на месте твоих работодателей не платил ибо такими постами не пришей к п..де рукав наоборот положительно на имидж влияешь
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Как не день,так и гранату бросают то во двор,или по дружбе в машину,то на пруд на рыбалку ходят с гранатами рыбку ловить.Кто то даже разбирать гранаты пробует а потом бабах и усе.
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Яйця , раптом здорожчали - це причина чи наслідок того вибуху ?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные на Харьковщине бросили гранату во двор директора птицефабрики, - полиция
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