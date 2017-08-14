 Гриневич: Финансирование вузов надо привязать к качеству предоставляемого образования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы понимаем, что систему финансирования вузов необходимо менять, делая привязанной к показателям их работы. Те, кто предоставляют образование более высокого качества, должны получать большее финансирование", - сказала она.
По словам министра, ведомство сейчас работает над соответствующими изменениями закона "О высшем образовании" в части финансирования вузов.
Кроме того, в этом году места государственного заказа в вузах распределялись путем широкого конкурса, когда бюджетные места концентрируются в лучших вузах, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами.
В частности, отметила Гриневич, специальность "Право" раньше была "почти в каждом университете, а в этом году бюджетные места на эту специальность получили только лучшие вузы".
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Но нигде в мире государства не выдает государственные дипломы выпускникам таких вузов и не финансирует их.
Университет должен отвечать собственным именем и репутацией. А выбор университета по качеству/стоимости должны делать только люди, не министерство. А то у нас все зависит живет ли ректор универа на одной площадке с зам министра или нет.
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Хотя логичнее всего оплачивать образование самим будущим студентам, выделяя им кредит сообразно балам ЗНО, а не делить под ковром деньги для вузов и не манипулировать правилами приема и лицензиями. И, причем, если по окончании обучения он не проработал по выбранной профессии 3х лет, пусть вернет этот кредит на образование. И сразу же у нас половина бюджетных мест освободится и куча надуманных специальностей типа "экономист международник" уйдет.
А насчет оценки качества, то под мировой рейтинг вузов у нас только десяток вузов подходит, а метод оценки от министерства в варианте "один эксперд посмотрел" действительно неминуемо будет коррумпированным.
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їм уже не сором
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А вот госзаказ на конкретные бюджетные места (не специальности!) с последующей отчётностью заказчика - хорошо мониторится обществом.
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Несогласна, что от преподавателя ничего не зависит. Зависит, да еще как. Самостоятельно, то есть по книгам (онлайн курсы - это не сам, те курсы преподаватели квалифицировнные готовили), учиться можно, но это трудно и требует наличия определенной базы знаний (особенно для естественнонучных дисциплин). Кроме того, когда учишься сам, то и вопрос то задать некому.
Но современные онлайн курсы (такие, как coursera и edx) творят чудеса.
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Кубань Це Україна @Kriptodrakon 4 ч.4 часа назад
США придбають для України 60 машин для розгону демонстрантів http://dnepr-go.top/news/ssha-prydbayut-dlya-ukrayiny-60-mashyn-dlya-rozgonu-demonstrantiv/ …
США придбають для України 60 машин для розгону демонстрантів
12 Серпня, 14:57
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В вузе 1 качество выше чем в вузе 2. И кто будет выдавать такие фразы и на каких весах получать?
Наверное только международный рейтинг вузов, а не решение чинуш.
Но это невозможно, так что откаты заложены в новую концепцию, как неотъемлемая часть.
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