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 Политика Украины
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Все про:вуз (631) Минобразования (856) Гриневич (179)

 Гриневич: Финансирование вузов надо привязать к качеству предоставляемого образования

гриневич

Минобразования выступает за привязку объемов финансирования высших учебных заведений из государственного бюджета к качеству предоставляемого ими образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что систему финансирования вузов необходимо менять, делая привязанной к показателям их работы. Те, кто предоставляют образование более высокого качества, должны получать большее финансирование", - сказала она.

По словам министра, ведомство сейчас работает над соответствующими изменениями закона "О высшем образовании" в части финансирования вузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования предлагает Кабмину предусмотреть 1,8 млрд грн на реформу школ в проекте госбюджета на 2018 год

Кроме того, в этом году места государственного заказа в вузах распределялись путем широкого конкурса, когда бюджетные места концентрируются в лучших вузах, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами.

В частности, отметила Гриневич, специальность "Право" раньше была "почти в каждом университете, а в этом году бюджетные места на эту специальность получили только лучшие вузы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич
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А оценивать будут очередные коррумпированные комиссии ((( и.... ПОЛЕ не ОРАНЕ...
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Гриневич,а ты не хочешь привязать качество к самому существованию ВУЗов? Почему существуют до сих пор ВУЗы ,которые дают некачественное образование и позорят Украину?
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Не проблема, такие универы есть во всем мире, даже в США есть такие и их довольно много, называются они "мельницами дипломов".
Но нигде в мире государства не выдает государственные дипломы выпускникам таких вузов и не финансирует их.
Университет должен отвечать собственным именем и репутацией. А выбор университета по качеству/стоимости должны делать только люди, не министерство. А то у нас все зависит живет ли ректор универа на одной площадке с зам министра или нет.
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Безусловно, для этого все и делается.
Хотя логичнее всего оплачивать образование самим будущим студентам, выделяя им кредит сообразно балам ЗНО, а не делить под ковром деньги для вузов и не манипулировать правилами приема и лицензиями. И, причем, если по окончании обучения он не проработал по выбранной профессии 3х лет, пусть вернет этот кредит на образование. И сразу же у нас половина бюджетных мест освободится и куча надуманных специальностей типа "экономист международник" уйдет.
А насчет оценки качества, то под мировой рейтинг вузов у нас только десяток вузов подходит, а метод оценки от министерства в варианте "один эксперд посмотрел" действительно неминуемо будет коррумпированным.
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а определять по сантиметру Если талия больше 1 м , то НА ВЫХОД... Глядишь и Рада и Кабмин ОЧИСТИТЬСЯ )))

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тебя все равно ВСЁ в Украине не устраивает.... лично я тебя поддерживать не собираюсь. Гриневич очень МНОГО хорошего предлагает.
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И это правильно! Потом все с высшим.........ну что выше плинтуса. Раздали лицензий , универы, институты..........Но это же деньги. Один Поплавский чего стоит с этой гриневич...ни помещений, ни преподов, а гриневич лицензию продолжает....и 1000 выпускников с дипломами Шариковых Шоу Бизнеса с Высшим...А потом ТВ, Культура...такие вот получаются...
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Поплавский - это символ современной украинской культуры... ну, и образования, конечно...
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100%. Большинство вузов тупо штампует дипломы.
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Пока существует источник спроса на такой товар. Это госслужба и госпредприятия
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Да засуньте в жопу эту Гриневич, задолбала уже сегодня эта кобыла.
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после очередных манипуляций с правилами приема и неопределенностью с бюджетными местами в магистратуру до окончания приема документов никаких урезаний уже не надо. Все само отвалится )))
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А тут - гуртожиток о першій ночі. В Цюрихському універі гуртожиток... Від банди СкрипінУА стрім звідти - www.youtube.com/watch?v=tYsfsw4D5g8
їм уже не сором
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А качество образования зависит сколько студент отстегнул за сдачу сессии.Да и преподоватили начнут завышать отметки так как из-за дебилов урежут финансирование.Фининсирование от качества это дорога в никуда и окончательная деградация нашего образования.
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Поддерживаю. Качество - категория весьма субъективная, а значит коррупционная.
А вот госзаказ на конкретные бюджетные места (не специальности!) с последующей отчётностью заказчика - хорошо мониторится обществом.
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"Чип", а Вы сами учиться не пробовали? Не от преподавателя зависит, а от человека - хочет он получить знания, или, тупо, "корочку"... Те знания, что мне дали в ВУЗах, это %10, не более. Все остальные знания набрал сам, интересуясь профессией. А теперь доходит до того, что некоторые "комментаторы", когда я высказываю своё мнение по тому или иному вопросу, начинают "клевать в задницу" - "Этого не может быть, "казачок засланный", человек в таких разных областях знаний разбираться неспособен!"... "ВУЗ даёт знания... А знания - это руда, из которой выплавляют металл для созидания и творчества...".
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фигня это всё. Моего товарища дочь, зарезали тупо за то, что незахотела вместе с всей групой "сдать на экзамены"
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То что все зависит от ученика я с Вами и не спорю и за знаниями в основном идет мизер остальные за корочками.А сколько умных и толковых ребят остаются за бортом так как не имели возможности подмазать кого надо а дебилы с тугонабитыми кошельками проходят без проблем.Стоит посмотреть на социальный статус студентов,что все мажоры умники а кто без денег дебилы?Такого не бывает.
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Универ должен научить мыслить.Хорошие вузы и учителя тем и отличаются,что из никчем делают гениев.
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Согласна с тем, что многое зависит от студента: "если мама с папой ума не дали, институт не прибавит".
Несогласна, что от преподавателя ничего не зависит. Зависит, да еще как. Самостоятельно, то есть по книгам (онлайн курсы - это не сам, те курсы преподаватели квалифицировнные готовили), учиться можно, но это трудно и требует наличия определенной базы знаний (особенно для естественнонучных дисциплин). Кроме того, когда учишься сам, то и вопрос то задать некому.
Но современные онлайн курсы (такие, как coursera и edx) творят чудеса.
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не совсем оружие конечно, но уже что-то...

Гриневич: Финансирование вузов надо привязать к качеству предоставляемого образования - Цензор.НЕТ 8092 Кубань Це Україна‏ @Kriptodrakon 4 ч.4 часа назад
США придбають для України 60 машин для розгону демонстрантів http://dnepr-go.top/news/ssha-prydbayut-dlya-ukrayiny-60-mashyn-dlya-rozgonu-demonstrantiv/ …

США придбають для України 60 машин для розгону демонстрантів
12 Серпня, 14:57

Гриневич: Финансирование вузов надо привязать к качеству предоставляемого образования - Цензор.НЕТ 6737
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Количество можно взвесить. А качество ?

В вузе 1 качество выше чем в вузе 2. И кто будет выдавать такие фразы и на каких весах получать?
Наверное только международный рейтинг вузов, а не решение чинуш.
Но это невозможно, так что откаты заложены в новую концепцию, как неотъемлемая часть.
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Введите в переводчик слово "образование" , комп выдаст при переводе на украинский - "утворення". Даже ему понятно, что у нас не образование. Зато у чиновника появится законный повод половить рыбку в мутной водичке
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Еще есть освіта, если выбрать правильный переводчик и понимать смысл. Утворення это тля выражения, к примеру, качественного или не качественного образования, в виде опухоли, в мозгу переводчика.
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Увы, освита, это не то что в Украине под руководством гриневич! Вузы берут дуб, а выпускают липу или наоборот. За рееедким исключением! Ось воно і є "утворення"
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В этом и последующих годах поступают выпускники демографической ямы.В классе моего сына сдавали ЗНО по математике всего 8 из 29 . Физику -2.Школа на хорошем счету,мало детей курят и колятся,максимум отсеяли после девятого.Как отец скажу,в данной школе нет достойных учителей ,есть 1-2 подвижника-бессеребряника,да и те гуманитарии.В начале уч года пришёл к нам на род. собрание доц из ХАИ.Он сетовал на всеукраинский образовательный уровень теперешних выпускников.И не Гриневич и ЗНО виноваты,а то что в школу ,за редким исключением,идут работать бывшие троечники-невдахи.Особенно страдают естественные науки.В этом году на инженерные специальности ХАИ зачисляли на бюджет и со 120 баллами.Вуз надеется и из таких ленивых ребят сделать высококонкурентных спецов.Он не плодит безработных,а выпускает штучный товар.
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А кроме вузов министерству еще подчиняются кружки,секци,студии.. они тоже десятилетиями вообще не финансируются !Но сейчас все больше у этих реформаторов набирает популярность- козацкие забавки,кружки куклы- шмотанки и тому подобное - псевдопатриотичное....
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Сельские коэффициенты получили те которые не должны были получать, имея 176 балов из коэффициентом 1.02 получали 179 балов и они проходили на бюджет им предлагалось бюджетное место в вузе, но когда типа выяснился подлог из сельским коэффициентом то убрали полностью из списка этого абитуриента и его приоритет ,после этого место получит какой-то мажор а вот ребенок из балом 178,5 не поступил куда хотел и таких случаев тысячи , кто ответит за поломанные судьбы наших детей, вот такие мрази сейчас управляют образованием в Украине.
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Никто детей из списка не убирал, сняли просто этот коэффициент.Такие коэффициенты ошибочно получили дети из некоторых учебных заведений. Надо же такую бредятину придумать, что все вверху списка до мажоров шли с сельскими коэффициентами. Специально смотрела на эти коэффициенты, их было крайне мало и, как правило, в конце списка. Каждый ребенок свой балл сам рассчитывал, если что-то было не так, можно было звонить, писать. Наоборот, просили самостоятельно проверять свои баллы для избежания ошибок
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Можно сделать по другому. Образование сделать платным или условно платным. Бюджетные деньги давать не вузам, а абитуриентам. И чтобы именно абитуриенты приносили с собой бюджетные деньги в вуэы, в которые они хотят поступить.
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Например, в Гарвард... Чудесная мысль! Кстати, в Индии с начала 60-х годов прошлого века (это точно, а может быть и раньше) похожая система работает. Но вот беда, взятки в систему не вписываются
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Финансирование вузов надо привязать к держзамовленню, если Украине необходимо в год, к примеру, двести юристов, то и финансировать надо два-три ЛУЧШИХ вуза на двести бюджетных мест и так по всем специальностям, с обязательной отработкой на держпідриємствах. Все лишнее без разговоров переводить на самоокупаемость: содержание корпусов, зп преподавтелей, стипендии и т.п. А за качество обучения на бюджете спрашивать с руководства вузами вплоть до конфискаций и тюрьмы. Надоела прорва университетов с красными дипломами о филькином образовании за державний кошт.
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Бред.Буш младший с IQ чуть более 80 ,окончил Гарвард(платно).Был алкозависимым и при этом был избран дважды Президентом США.Открыл войны в Афгане и Ираке,стал отцом мирового кризиса2007-8годов.Обама так до конца и не исправил его ошибки.
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А чтоб узнать о качестве образования вузы должны заполнить длиннющую анкету...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич: Финансирование вузов надо привязать к качеству предоставляемого образования
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