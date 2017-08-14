 Минобразования предлагает Кабмину предусмотреть 1,8 млрд грн на реформу школ в проекте госбюджета на 2018 год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минобразования Лилия Гриневич сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Нам удалось договориться с Минфином о том, чтобы предусмотреть финансирование определенных шагов введения нового стандарта начального образования, независимо от того, будет ли принят закон ("Об образовании". -Ред.)", - сообщил она.
Министр пояснила, что стандарт начального образования принимает Кабмин, а не парламент, и, поскольку нет изменения длительности обучения в школе, нет нужды в принятии отдельного закона.
Гриневич также отметила, что в 2018 году для запуска обучения детей в младших классах по новому стандарту необходимо подготовить около 20 тыс. учителей.
По ее словам, Верховная Рада не смогла на предыдущей сессии рассмотреть во втором чтении проект закона "Об образовании", но спикер парламента Андрей Парубий и руководство коалиции заверили министра в том, что этот законопроект будет рассмотрен на сессии в сентябре.
При этом на реализацию положений реформы образования в 2018 году, Минобразования предлагает выделить 1,85 млрд грн.
"Общая сумма - 1 млрд 847 млн 941,3 тыс. грн по предварительным подсчетам. Это те суммы, которые ми подаем Минфину на рассмотрение. 373 млн 341,3 тыс. грн должны пойти на учебники, около 600 млн грн - на оснащение классов и материалы для работы учеников, приблизительно 520 млн грн - на переобучение учителей, 54,6 млн грн - на создание национальной электронной платформы Новой украинской школы (НУШ), где будут размещаться образовательные материалы для учеников и учителей", - сказала Гриневич.
Еще 300 млн грн, по ее словам, предлагается предусмотреть на расширение сети инклюзивных классов.
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Российские кураторы поставили боевикам "днр" задачу по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине", сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.
По данным ИС, операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ.
"Одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера ("ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", - добавили в группе.http://nv.ua/ukraine/events/kreml-gotovit-novuju-informatsionnuju-operatsiju-o-presledovanii-russkojazychnogo-naselenija-v-ukraine-is-1666544.html
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миллионы, образование станет лучше?…
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