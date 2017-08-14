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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4326) Минобразования (856) реформы (2767) Гриневич (179)

 Минобразования предлагает Кабмину предусмотреть 1,8 млрд грн на реформу школ в проекте госбюджета на 2018 год

гриневич

Министерство образования и науки Украины предлагает Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2018 год на реформу школ 1,848 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минобразования Лилия Гриневич сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось договориться с Минфином о том, чтобы предусмотреть финансирование определенных шагов введения нового стандарта начального образования, независимо от того, будет ли принят закон ("Об образовании". -Ред.)", - сообщил она.

Министр пояснила, что стандарт начального образования принимает Кабмин, а не парламент, и, поскольку нет изменения длительности обучения в школе, нет нужды в принятии отдельного закона.

Гриневич также отметила, что в 2018 году для запуска обучения детей в младших классах по новому стандарту необходимо подготовить около 20 тыс. учителей.

По ее словам, Верховная Рада не смогла на предыдущей сессии рассмотреть во втором чтении проект закона "Об образовании", но спикер парламента Андрей Парубий и руководство коалиции заверили министра в том, что этот законопроект будет рассмотрен на сессии в сентябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич о планируемых изменениях в правилах поступления в вузы в 2018 году: Один из вариантов - унификация перечня предметов ВНО для каждой специальности

При этом на реализацию положений реформы образования в 2018 году, Минобразования предлагает выделить 1,85 млрд грн.

"Общая сумма - 1 млрд 847 млн 941,3 тыс. грн по предварительным подсчетам. Это те суммы, которые ми подаем Минфину на рассмотрение. 373 млн 341,3 тыс. грн должны пойти на учебники, около 600 млн грн - на оснащение классов и материалы для работы учеников, приблизительно 520 млн грн - на переобучение учителей, 54,6 млн грн - на создание национальной электронной платформы Новой украинской школы (НУШ), где будут размещаться образовательные материалы для учеников и учителей", - сказала Гриневич.

Еще 300 млн грн, по ее словам, предлагается предусмотреть на расширение сети инклюзивных классов.
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Реформьі, реформьі, везде одни реформьі. Перефразовуючи прислів"я про шестикутних. ))
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Вот карты и открываются....Гриневич рисует схемы о распилу....с благовидным предлогом. Это из серии СТЕНА из ничего и ямки с кучками на той стороне...........Пока ещё при власти надо..........пилить.......
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И что самое интересное, что потом хрен спросишь о потраченном....НУ НЕ удалось!
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Там всё правильно, церковно приходские...по 7 лет....либо дохнуть за Срепы.....либо в поля на конвейер.......
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Вы постоянно о хуйле думаете? кстати, о каком, о плешивом или о шоколадном?
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в Украине реформы и распил - слова синонимы
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Кремль готовит новую информационную операцию о "преследовании русскоязычного населения в Украине" - ИС

Российские кураторы поставили боевикам "днр" задачу по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине", сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.
По данным ИС, операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ.
"Одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера ("ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", - добавили в группе.http://nv.ua/ukraine/events/kreml-gotovit-novuju-informatsionnuju-operatsiju-o-presledovanii-russkojazychnogo-naselenija-v-ukraine-is-1666544.html
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Откуда следует, что после этой «реформы», на которую убухают
миллионы, образование станет лучше?…
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Это распил бабла пздц каких масштабов. За 520 млн грн переобучить учителей. 520 000 000 / на 20 000 учителей получаем 26 000 грн на одного учителя. Это что такое? Это стоимость тренингов такая? там будет явно пару вводных часов с 2 мя кофе паузами ( по 200 грн каждая). Потратят по факту 6000 грн на каждого учителя, а остальные 20 к себе на слепой траст в панаме. Ох и эдорастов привели к власти.
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"Оно чем больше ломки, тем заметней деятельность градоправителя..." (Гоголь)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования предлагает Кабмину предусмотреть 1,8 млрд грн на реформу школ в проекте госбюджета на 2018 год
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