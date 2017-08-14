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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1646) рейдерство (826) Терещук (27)

 Одесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством

Одесская областная государственная администрация создала комиссию, которая будет разбираться с попытками незаконного захвата урожая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, возглавил комиссию первый заместитель главы обладминистрации Александр Терещук.

Одесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством 01

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Кроме него в комиссию вошли представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и других органов.

Как отмечается в сообщении, создание такой структуры вызвано участившимися на территории региона случаями отобрать урожай у фермеров. Подобные инциденты зафиксированы в Болградском, Ананьевском, Тарутинском районах области, по ряду фактов начаты уголовные производства.

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Также в области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов.

"Наша позиция жесткая: тот, кто посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке", - приводит пресс-служба позицию Терещука.
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Лохотрон для лохтората !!!Циркова вистав триває !!))
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А теперь еще одну комиссию, которая будет контролировать эту комиссию .
Государство уголовников 😈
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"возглавил комиссию первый заместитель главы обладминистрации АлександрТерещук."_________________А-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА*****ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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В Украине полный беспредел. Власть Порошенко это власть жуликов и бандитов.
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З такими судами іншого виходу не бачу. Молодці.
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Урожай уже почти собрали, можно теперь и комиссию создать)))
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аграрное рейдерство = это говорит о том что в Украине кроме земшли нечего больше делить .
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Обожаю такие новости, комиссия по "борьбе"... Блин, а законодательство поменять слабо, а наказывать за преступления слабо? Ну да, ничего не делать так приятно. Но тогда нахрена мы платим налоги, чтобы содержать всех этих уродов у власти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством
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