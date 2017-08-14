 Одесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, возглавил комиссию первый заместитель главы обладминистрации Александр Терещук.
Кроме него в комиссию вошли представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и других органов.
Как отмечается в сообщении, создание такой структуры вызвано участившимися на территории региона случаями отобрать урожай у фермеров. Подобные инциденты зафиксированы в Болградском, Ананьевском, Тарутинском районах области, по ряду фактов начаты уголовные производства.
Также в области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов.
"Наша позиция жесткая: тот, кто посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке", - приводит пресс-служба позицию Терещука.
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Ну, конец рейдерам...
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Государство уголовников 😈
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