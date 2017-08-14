 Одесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА , возглавил комиссию первый заместитель главы обладминистрации Александр Терещук.

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Кроме него в комиссию вошли представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и других органов.Как отмечается в сообщении, создание такой структуры вызвано участившимися на территории региона случаями отобрать урожай у фермеров. Подобные инциденты зафиксированы в Болградском, Ананьевском, Тарутинском районах области, по ряду фактов начаты уголовные производства.Также в области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов."Наша позиция жесткая: тот, кто посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке", - приводит пресс-служба позицию Терещука.