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 Не менее пяти крымских татар, вышедших на одиночные пикеты в поддержку арестованного 76-летнего Караметова, задержали в Симферополе

В Симферополе задержали еще не менее четырех человек, вышедших утром 14 августа на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в Facebook сообщает крымский адвокат Эдем Семедляев.

По его информации, российские силовики задержали Ярикула Давлатова, Александра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова и Селима Тейфукова. Их отвезли в Железнодорожный райотдел полиции. Всех их пытаются опросить и сфотографировать.

Вместе с задержанными находится адвокат Эдем Семедляев, сообщил Крым.Реалии его коллега Эмиль Курбединов.

Крымские активисты также публикуют видео задержаний участников пикетов.​



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До этого стало известно о задержании еще одного участника пикета в поддержку арестованного активиста Сервера Караметова возле здания подконтрольного Кремлю МВД Крыма в Симферополе. По информации правозащитников, задержанный - Осман Аблаев из Бахчисарая.

Возле зданий так назваемых верховного суда, парламента и правительства оккупированного Крыма 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа суд оккупантов присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​

Раньше так называемый суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два "административных протокола". Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.
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РАЗСТРЕЛЯДЬ !!!!! и да ... єта парашенка винават !!!!
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