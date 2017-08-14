 ПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Сейчас по результатам вступительной кампании мы проведем очень глубокий анализ и аудит всего, что происходило в ее ходе, чтобы определить главные аспекты, на доработке которых нужно сосредоточиться", - сказала она.
Министр отметила, что ранее ПО принадлежало частному лицу, а теперь находится в собственности государства, а его разработчиком по результатам тендера стало ПАО "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".
При этом на некоторое время тендер был заблокирован через суд, поэтому ПО разрабатывалось и внедрялось за достаточно короткий срок, что могло привести к некоторым проблемам в ходе вступительной кампании 2017 года.
"При этом важно, что многие из выявленных проблем уже решены, потому что до конца вступительной кампании работа системы была стабилизирована. В то же время не все проблемы вступительной кампании связаны с работой электронной системы, некоторые - с работой приемных комиссий", - сказала министр.
Она отметила, что в некоторых случаях приемные комиссии применяли стимулирующий сельский коэффициент в 1,02 к тем абитуриентам, которые не соответствовали требованиям: закончить сельскую школу и быть прописанными в сельской местности.
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