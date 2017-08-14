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Все про:вступительная кампания (117) Минобразования (854) Гриневич (177)

 ПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич

гриневич

Программное обеспечение электронной системы поступления в высшие учебные заведения к следующему году будет доработано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас по результатам вступительной кампании мы проведем очень глубокий анализ и аудит всего, что происходило в ее ходе, чтобы определить главные аспекты, на доработке которых нужно сосредоточиться", - сказала она.

Министр отметила, что ранее ПО принадлежало частному лицу, а теперь находится в собственности государства, а его разработчиком по результатам тендера стало ПАО "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".

При этом на некоторое время тендер был заблокирован через суд, поэтому ПО разрабатывалось и внедрялось за достаточно короткий срок, что могло привести к некоторым проблемам в ходе вступительной кампании 2017 года.

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"При этом важно, что многие из выявленных проблем уже решены, потому что до конца вступительной кампании работа системы была стабилизирована. В то же время не все проблемы вступительной кампании связаны с работой электронной системы, некоторые - с работой приемных комиссий", - сказала министр.

Она отметила, что в некоторых случаях приемные комиссии применяли стимулирующий сельский коэффициент в 1,02 к тем абитуриентам, которые не соответствовали требованиям: закончить сельскую школу и быть прописанными в сельской местности.

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Доработают работники, кто ж в этом усомнится...
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В этом году, кто ответит за махинации из коэффициентами сколько детей они подставили , гнать нужно эту гриневич (ученицу табачника) из мон
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич
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