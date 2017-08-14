 Гриневич о планируемых изменениях в правилах поступления в вузы в 2018 году: Один из вариантов - унификация перечня предметов ВНО для каждой специальности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о планируемых изменениях в правилах поступления на 2018 год.
"Один из вариантов - унификация перечня необходимых предметов для поступления на одну и ту же специальность в разные вузы, чтобы абитуриент не разрывался от необходимости подавать разные сертификаты внешнего независимого оценивания", - сказала она.
Министр отметила, что такие универсальные перечни предметов ВНО для каждой специальности будут обсуждаться с общественностью.
По словам Гриневич, в 2017 году многие вузы самостоятельно выставили себе норму, что обучение по той или иной программе они будут проводить только в том случае, если у них будет, например, пять абитуриентов (могло быть и больше, и меньше), которые поступили на места государственного заказа.
"Однако в таком случае, если на программу поступило только двое бюджетников, то программа не открывается. Тех двоих бюджетников электронная программа автоматически распределяет в вузы, которые были ниже у них по приоритету", - сказала министр.
При этом, если абитуриенты подавали только одно заявление на одну программу подготовки, и она не открывалась - то они теряли возможность поступить в вузы.
Всего таких случаев в 2017 году было более 400 и в каждом из них Минобразования искало возможность и предлагало таким абитуриентам места на бюджете в других вузах.
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Образования - все меньше...
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за которой действующей властью окончательно уничтожается наука и образование...
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