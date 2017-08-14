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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (630) поступление (29) Минобразования (854) ВНО (164) Гриневич (177)

 Гриневич о планируемых изменениях в правилах поступления в вузы в 2018 году: Один из вариантов - унификация перечня предметов ВНО для каждой специальности

гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что Минобразования рассматривает возможность введения с 2018 года унифицированные перечни необходимых предметов внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления на одну и ту же специальность в разные высшие учебные заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о планируемых изменениях в правилах поступления на 2018 год.

"Один из вариантов - унификация перечня необходимых предметов для поступления на одну и ту же специальность в разные вузы, чтобы абитуриент не разрывался от необходимости подавать разные сертификаты внешнего независимого оценивания", - сказала она.

Министр отметила, что такие универсальные перечни предметов ВНО для каждой специальности будут обсуждаться с общественностью.

По словам Гриневич, в 2017 году многие вузы самостоятельно выставили себе норму, что обучение по той или иной программе они будут проводить только в том случае, если у них будет, например, пять абитуриентов (могло быть и больше, и меньше), которые поступили на места государственного заказа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карандий о новациях ВНО-2018: Двухуровневый экзамен по иностранным языкам с аудированием и тестирование для выпускников ПТУ

"Однако в таком случае, если на программу поступило только двое бюджетников, то программа не открывается. Тех двоих бюджетников электронная программа автоматически распределяет в вузы, которые были ниже у них по приоритету", - сказала министр.

При этом, если абитуриенты подавали только одно заявление на одну программу подготовки, и она не открывалась - то они теряли возможность поступить в вузы.

Всего таких случаев в 2017 году было более 400 и в каждом из них Минобразования искало возможность и предлагало таким абитуриентам места на бюджете в других вузах.
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Странная женщина. Даже где то случайная по квоте БПП...........
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Нее. Гриневич была в Батькивщине, а значит перебежала в Кролячий фронт и к Будке формально отношения не имеет
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Так сколько их таких...турчинов, плешинский, яценюк, денисова...............
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Главное - до преобразований не привлечь профФесоров, составлявших тесты для ВНО по украинскому языку, где по их уразумению все ответы можно считать правильными (?!)
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Перечней - все больше...
Образования - все меньше...
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Коли псові нічого робити, він лиже собі яйця - народна приказка
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Когда прогонят эту ширму,
за которой действующей властью окончательно уничтожается наука и образование...
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Пора уже все ложные Академии всех наук разогнать с пилильщиками бабла по 80-90 лет и с кучей недвижимости, земль. которые им принадлежат .....Пережитки совка...а то тут только с памятниками декоммунизируются...А там у пердунов полный пипец...Уже и институт Патона потихому украли.....
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Ага. Когда вернут экзамены в вузы при поступлении? Тогда каждый желающий мог заплатить и поступить а щас нельзя, только по ВНО! Ужас вобщем.
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веришь? смешно.....решают все вопросы....С 1 сентября поедь к КИМО и посмотри новый автопарк первокурсников "талантливых", " честных".....прошедших ЗНО....
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В этом году, кто ответит за махинации из коэффициентами сколько детей они подставили , гнать нужно эту гриневич (ученицу табачника) из мон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич о планируемых изменениях в правилах поступления в вузы в 2018 году: Один из вариантов - унификация перечня предметов ВНО для каждой специальности
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