 Формирование судовой партии в порту Южный под угрозой: потери валютной выручки в августе могут составить более $3,5 млн, - горно-обогатительные комбинаты

Об этом говорится в письме, подписанном руководителями Центрального, Северного и Ингулецкого ГОКов, копия которого есть в распоряжении МинПрома.
Как отмечается в документе, при заявленном к перевозке парком ЦТЛ железорудного сырья на экспорт и внутренний рынок в объеме 4141 вагон фактически на предприятия было подано всего 695 вагонов (16,7% от плана).
В частности, по ИнГОК у в направлении Ужгород - Словакия было заявлено 378 вагонов, а обеспечено 0 вагонов. В направлении Чоп - Чехия из заявленных 162 вагонов обеспечено 10, в направлении МТП " Южный " заявлено 486 вагонов, обеспечен 31 вагон, на Мариупольский меткомбинат им. Ильича заявлено 572 вагона, обеспечено 105 вагонов.
По Центральному ГОК у в направлении Ужгород - Словакия было заявлено 540 вагонов, обеспечено 176 вагонов, в направлении Батьово - Венгрия заявлено 54 вагона, обеспечено 0 вагонов, в направлении Чоп - Чехия/Венгрия заявлено 165 вагонов, обеспечено 55 вагонов, в направлении Изов - Польша заявлено 378 вагоно, обеспечено 55 вагонов, в направлении Рени заявлено 270 вагонов, обеспечено 53 вагона.
В то же время Северный ГОК не получил ни одного вагона ЦТЛ из заявленных 1026 в направлении Словакии и Польши.
"Из-за сложившейся ситуации потери валютной выручки для Украины из-за недогрузки ГОК "Метинвест" покупателям в Европе за первую декаду составили около 11 млн долл. Также под угрозой невыполнения график формирования судовой партии в порту Южный (потери валютной выручки в августе могут составить более 3,5 млн долл.). Кроме того, имеет место срыв отгрузки железорудного сырья в адрес металлургов Мариуполя - под угрозой выполнения производственных программ и выполнения экспортных контрактов по поставкам металлопродукции ", - говорится в письме.
Руководители ГОКов подчеркивают, что с целью недопущения дальнейшего срыва поставок железорудного сырья в августе в соответствии с заключенными договорами комбинатам необходимо проводить отгрузки ЖРС в вагонах парка ЦТЛ в объеме не менее 6 маршрутов ежесуточно, что соответствует согласованному на август 2017 года плану перевозок.
Как сообщалось, 10 августа президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о том, что филиал УЗ " Центр транспортной логистики " откровенно саботирует работу криворожских горно-обогатительных комбинатов, что ставит под угрозу выполнение экспортных контрактов.
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