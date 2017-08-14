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Все про:Укрзализныця (1172) Метинвест (49)

 Формирование судовой партии в порту Южный под угрозой: потери валютной выручки в августе могут составить более $3,5 млн, - горно-обогатительные комбинаты

Горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест" обратились к и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову с просьбой посодействовать обеспечению вагонами парка "Центра транспортной логистики" предприятий ГМК в запланированном объеме.

Об этом говорится в письме, подписанном руководителями Центрального, Северного и Ингулецкого ГОКов, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

Как отмечается в документе, при заявленном к перевозке парком ЦТЛ железорудного сырья на экспорт и внутренний рынок в объеме 4141 вагон фактически на предприятия было подано всего 695 вагонов (16,7% от плана).

В частности, по ИнГОК у в направлении Ужгород - Словакия было заявлено 378 вагонов, а обеспечено 0 вагонов. В направлении Чоп - Чехия из заявленных 162 вагонов обеспечено 10, в направлении МТП " Южный " заявлено 486 вагонов, обеспечен 31 вагон, на Мариупольский меткомбинат им. Ильича заявлено 572 вагона, обеспечено 105 вагонов.

По Центральному ГОК у в направлении Ужгород - Словакия было заявлено 540 вагонов, обеспечено 176 вагонов, в направлении Батьово - Венгрия заявлено 54 вагона, обеспечено 0 вагонов, в направлении Чоп - Чехия/Венгрия заявлено 165 вагонов, обеспечено 55 вагонов, в направлении Изов - Польша заявлено 378 вагоно, обеспечено 55 вагонов, в направлении Рени заявлено 270 вагонов, обеспечено 53 вагона.

В то же время Северный ГОК не получил ни одного вагона ЦТЛ из заявленных 1026 в направлении Словакии и Польши.

"Из-за сложившейся ситуации потери валютной выручки для Украины из-за недогрузки ГОК "Метинвест" покупателям в Европе за первую декаду составили около 11 млн долл. Также под угрозой невыполнения график формирования судовой партии в порту Южный (потери валютной выручки в августе могут составить более 3,5 млн долл.). Кроме того, имеет место срыв отгрузки железорудного сырья в адрес металлургов Мариуполя - под угрозой выполнения производственных программ и выполнения экспортных контрактов по поставкам металлопродукции ", - говорится в письме.

Руководители ГОКов подчеркивают, что с целью недопущения дальнейшего срыва поставок железорудного сырья в августе в соответствии с заключенными договорами комбинатам необходимо проводить отгрузки ЖРС в вагонах парка ЦТЛ в объеме не менее 6 маршрутов ежесуточно, что соответствует согласованному на август 2017 года плану перевозок.

Как сообщалось, 10 августа президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о том, что филиал УЗ " Центр транспортной логистики " откровенно саботирует работу криворожских горно-обогатительных комбинатов, что ставит под угрозу выполнение экспортных контрактов.
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Рок-міністр в цей час працював над черговим альбомом "Рейки-рейки! Шпали-шпали!"
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Рок министр не воровал,разве так можно?он не правильный и вообще музыкант!теперь Ахметов будет жить скот ,как и раньше,все ок
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не воровал) Зарплата в 1,5 ляма баксов в год за просто так это тоже воровство)
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Таким менеджерам платять по кілька мільйонів доларів на місяць. Бальчун просто геній.
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ха-ха. Не смеши) Что же такого гениального он сделал?)
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Вывел УЗ из минуса в плюс,это правильный менеджмент,за что его и собрали олигархи
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Не дав скиздити мафії 17 млрд грн в 2016 році і більше 20 млрд грн в 2017 році!
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Натомість Ощадбанк працює під керівництвом мафії, тобто банди яценюка, банком керує кореш яценюка - андрюха пишний, який буде сидіти довічно! Збитки Ощадбанка в 2014 році були більше 10 млрд грн., в 2015 сягнули 13 млрд грн, а в 2016 році збитки засекретили, бо провели переоцінку будівель Ощадбанку по всій країні і замаскували збитки у 20 млрд грн переоцінкою майна! Ось в чому різниця між ефективним управлінням держкомпанією і мафіозними мутками!
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Так само під управлінням мафії знаходяться майже всі меткомбінати України, які вивозять метал, отримують рекордні відшкодування ПДВ, продають метал за валюту, а потім приховують цю валюту в офшорах і меткомбінати виявляються збитковими! В такій ситуації суцільних фінансових махінацій потрібно негайно підвищити ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці до рівня ЄС, тобто в 3,5 рази! Тоді олігархи будуть змушені повертати в Україну більше валюти для оплати послуг Укрзалізниці, ця валюта буде продаватись на валютній біржі і це буде зміцнювати курс гривні та збільшить відрахування податків до бюджетів всіх рівнів! Вантажні тарифи Укрзалізниці це потужний інструмент повернення валюти в країну і боротьби з офшорами!
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За просто так?За работу или ты думаешь,что до Бальчуна там работали за зарплату в 200$ в месяц?Имея виллы,яхты и мерсы?
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ну виллы,яхты и мерсы не с зарплаты же покупали. Но это совсем другая история)
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Вот именно,когда зарплата министра 200$ начинается взяточничество
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Бальчун заробив для Укрзалізниці 17 млрд грн в 2016 році і більше 20 млрд грн в 2017 році, на які Укрзалізниця і почала закуповувати вагони! Якби Бальчуна не звільнили, Укрзалізниця отримала б прибутки в 2017 році на рівні 15 млрд грн! Але мафія порошенки-яценюка зняла успішного менеджера і віддала Укрзалізницю в руки мафії!
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Откуда такие цифры? И Балчун сам ушёл, вместо того чтобы предоставить отчёт о проделанной работе он предоставил заявление об отставке
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Є аудит Укрзалізниці за 2016 рік, це краще ніж звіт Бальчуна. Там незалежні експерти підтвердили що Укрзалізниця з жахливих збитків в 2015 році у більш ніж 17 млрд грн вийшла у прибутки в 2016 році. Таких менеджерів по всьому світу - одиниці, їх шукають великі корпорації і платять будь які гроші за роботу в компанії! Зарплата яку отримував Бальчун це мізерні кошти проти того що йому заплатять у світових корпораціях!
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Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, щоб було за що купляти нові вагони! Ці махінації Ахметова та інших олігархів вже задовбали! Не вистачає вагонів - будемо піднімати ціни!
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Народ не мычит?Значит Ахметов все правильно делает ,для себя)))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФормирование судовой партии в порту Южный под угрозой: потери валютной выручки в августе могут составить более $3,5 млн, - горно-обогатительные комбинаты
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