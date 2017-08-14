 Наемники РФ на Донбассе, пытаясь украсть арбузы, устроили драку и подорвали местного жителя гранатой, - разведка

Как отмечается, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ продолжаются случаи совершения российскими наемниками правонарушений и преступных действий в отношении местного населения.
"В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло одно гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения", - сообщает ГУР.
Кроме этого, 13 августа наемник одного из подразделений 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.
"Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора. Водитель маршрутного транспортного средства и несколько пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.
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выжженнойзасранной земли от руссоармии.
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Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным!!!!!!
Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 %больше, чем годом ранее.
Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».
Эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.???
ШО творит чудотворный Боярошник!!!!
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