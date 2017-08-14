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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ на Донбассе, пытаясь украсть арбузы, устроили драку и подорвали местного жителя гранатой, - разведка

разведка

Российские наемники на Донбассе продолжают совершать преступления в отношении местного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ продолжаются случаи совершения российскими наемниками правонарушений и преступных действий в отношении местного населения.

"В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло одно гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка

Кроме этого, 13 августа наемник одного из подразделений 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.

"Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора. Водитель маршрутного транспортного средства и несколько пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" среди боевиков на Донбассе, - ГУР
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Доход на душу населения в ЕС очень приблизительно 1000 €, доход в ДНР 60-65 $ в месяц
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Продажа новых автомобилей больше ,чем в Казахстане,на уровне Польши
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Обезьяна с гранатой - это страшно. А стая этих приматов гранатами - это вообще жуть.
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Если бы руссобандюки не отжали эти арбузы, их могли бы купить солдаты НАТО!
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Солдаты НАТО остались без арбузов,диды не зря воивале
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Тактика выжженной засранной земли от руссоармии.
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Никакой тактики там нет,просто украсть и сожрать,как в лесу
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Фермеру на бахче нужно было поставить растяжки и уставить таблички "АХТУНМИНЕН!
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Штурмова морська піхота педерації краде кавуни ???
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Это дно или ещё нет? Кража арбузов с применением оружия
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Идиоты лугандоны!!! В паРАШУ надо местить-во где житуха...)))))))))
Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным!!!!!!
Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 %больше, чем годом ранее.
Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.???
ШО творит чудотворный Боярошник!!!!
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Арифметика по-путенски: чем дороже доллар, тем больше рублей
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Не можу зрозуміти, чого це місцеве насєлєніє таке несвідоме та відмовляться годувати "освободітєлів", ті хотіли взяти тільки "нємножко арбузов". Коли б їх захопили бандьоровци, то б відібрали всі кавуни. Ото нєблагодарні граждані днр-лнр.
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Меня три недели не было, хотелось бы наверстать, хоть частично, упущенное: лднр еще есть? Еще новороссы или уже малороссы?
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То хай лондонці переживають, яких вони захопити обіцялися.
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То був фарс зі сторони захєрченка. Поки сезон збору помідорів - англосакси можуть спати спокійно і продовжувати русофобствувати.
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пахавали кавунчиків,дикуни, чи це для них така екзотика? та правильно, у них в казластанє і літа толком не буває, звідки ж кавуни та помідори, та й те що потрапляє до них душать тракторами, Боже, вбивство за кавунчик, до чого ваван їх ще доведе?
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Может им бананы с самолетов сбрасывать, и они тогда друг друга перебьют?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ на Донбассе, пытаясь украсть арбузы, устроили драку и подорвали местного жителя гранатой, - разведка
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