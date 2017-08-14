 Наемники РФ на Донбассе, пытаясь украсть арбузы, устроили драку и подорвали местного жителя гранатой, - разведка

Как отмечается, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ продолжаются случаи совершения российскими наемниками правонарушений и преступных действий в отношении местного населения.

"В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло одно гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения", - сообщает ГУР.

3 августа наемник одного из подразделений 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.

"Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора. Водитель маршрутного транспортного средства и несколько пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.