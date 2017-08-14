EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1083  21
Материалы по теме:
Все про:пропаганда (2190) ранение (1835) русский язык (425) Тымчук (1499)

 Террористы синхронно с российскими пропагандистами готовят информационную операцию о "преследовании" русскоязычных в Украине, - ИС

иконка

Российские кураторы в "министерстве информации ДНР" поставили задачу для руководства подконтрольным террористам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, российские кураторы в "министерстве информации ДНР" поставили задачу для руководства подконтрольным боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине".

"Операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ", - отметил Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошедших подготовку в РФ наемников планируют направить на подконтрольную Украине территорию для проведения диверсий и терактов, - ИС

Также он добавил, что одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера ("ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", и т.д.).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Найкраще зриває всі плани терористів - наш успішний наступ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Минстець готовит что- то,кроме восхваления достижений Порошенка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выстрел пушкой по воробьям. Разве пенсионеры даунбасса поверят этому, т.к. смотрят только рашинские телеканалы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що знову почнуть масовану пропаганду про звірства хунти та розп'яття руцькоязичних младєнцєв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пенсіонерки-єпілептички Малоросії вже скупили всі квитки на Київ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна і українці мают більш завзято і наполеглево нищити наслідки богатовікової асиміляціі українців московитами-це мова, історія та церква!!!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня уже который год преследуют, да никак недопреследуют... Какая то недохунта в Украине, право, аж обидно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До человекоподобных никогда, наверное, не дойдет, что преследуют и дают по сусалам в Украине далеко не по языковому принципу. И уверенно можно отхватить добрячков русскочелюстным как раз от русскоговорящих граждан Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один вопрос для кого? Кто фокусная аудитория, когда все уже давно определились с какой они стороны паребрика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мета Кремлівського недопалка, це повернення України в статус сателіта, згодом анексія в статусі Малоросійської губерніі і асиміляція українців до "русскоязичной" бидломаси , яка згодом росчиниться , в чисельнішій "русскоязичной" бидломасі "россеян" !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіть важко уявити чисельність асимільованих українців в Росіі, гадаю що більше ніж вселякої асимильованої мордви !!!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы скотоложством не занимаются. Но пускай нарассеяне мечтают и греют свои душонки и дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой! Що ж це робити? Прийдеться когось за язик потягати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я в побуті розмовляю суржиком, так що скажете мені тікати чи ні? може суржиків переслідувати не будуть? коли вже той Хуйлостан відчепиться, чи їм самим не надоїло не спать, нежрать, а придумувать нові страшилки про хунту, в Кривому Розі більша частина населення розмовляє разєйською мовою і за 54роки не разу не чула, щоб когось переслідували за мову, не думаю, що в це багато хто повірить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну кто, как не расеянская пропагандония расскажет мне какой я тут весь угнетённый?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы синхронно с российскими пропагандистами готовят информационную операцию о "преследовании" русскоязычных в Украине, - ИС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти