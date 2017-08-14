 Террористы синхронно с российскими пропагандистами готовят информационную операцию о "преследовании" русскоязычных в Украине, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, российские кураторы в "министерстве информации ДНР" поставили задачу для руководства подконтрольным боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине".
"Операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ", - отметил Тымчук.
Также он добавил, что одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера ("ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", и т.д.).
1083 21
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал(83)
Оккупанты оставили пожилого 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей(24)
Ведущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"(87)
Начальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат(16)
Украинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - Тымчук(0)
Канал незаконной поставки медикаментов на оккупированную часть Донбасса ликвидирован на Харьковщине, - СБУ(30)
Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА(46)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить