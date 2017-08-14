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 Политика Украины, За рубежом
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 Аргументы против поставок оружия Украине не выдерживают критики: они базируются на мифах или устаревших оценках, - экс-посол США Хербст

хербст

Все утверждения против передачи американского оружия базируются либо на мифах, либо на устаревших оценках. Вместе с тем, передача оружия Украине стала бы демонстрацией решимости США.

В последнее время "диванные стратеги" выступили с объяснениями, почему было бы ошибкой для США передать вооружение Украине. Они утверждают, что Россия сильнее, чем ее жертва, и может справиться с любым повышение цены агрессии. К тому же у Москвы якобы больше интересов в Украине, чем у Вашингтона, а украинское правительство коррумпированное и недостойно помощи. Все эти аргументы базируются на старых мифах, устаревших анализах и неполноценном понимании политики Кремля или интересов США. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Он напоминает, что в своей статье "Не вооружайте Украину" Майкл Брендан Догерти утверждает, что Украина "глубоко разделена", напоминая о пресловутой оценке ЦРУ 1990-х годов, в которой говорилось о вероятности распада страны на две. Но уже очевидно, что прогноз оказался ошибочным. Конечно, различия между востоком и западом в Украине не исчезли, но они серьезно сократились после 2014 года.

Догерти также, по мнению Хербста, ошибочно отметил, что "русскоязычные украинцы считают США соучастниками отмены демократического результата, достигнутого в 2015 году". Хербст не понимает, о чем вообще идет речь и предполагает, что, вероятно, Догерти имел в виду 2014 год, когда Виктор Янукович бежал из страны после революции. Но даже русскоязычные украинцы, по мнению экс-посла, поддерживают отстранение Януковича от власти, который причастен к убийству людей на Майдане. Симпатии к России со стороны украинцев серьезно сократились из-за российской военной агрессии.

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Догерти также утверждает, что нынешнее украинское правительство в Киеве "неэффективно или коррумпировано". Конечно, по мнению Хербста, доля правды в этом есть, однако это утверждение не полное. Хербст отмечает, что за последние годы Киев очистил банковский сектор, ввел прозрачную систему государственных закупок, перешел к рыночным ценам на газ, сократил энергетическую зависимость от России, а также избавился от дефицита бюджета, сократив его на 80%. Коррупция действительно остается главной проблемой Украины, но МВФ и ЕБРР ставят Киеву хорошие оценки за проведение позитивных изменений, особенно учитывая то, что они проводятся на фоне войны.

Бывший член совета Национальной безопасности США Чарльз Купчан присоединился к Догерти, утверждая, что у США якобы нет интересов в Украине. Но министр обороны США Джеймс Маттис указал, что Россия стала более агрессивной и атакует международный порядок. В руках Москвы один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, а также вторая или третья по размеру армия в мире. Владимир Путин считает, что имеет право вторгаться в другие страны от имени русскоязычных жителей бывших республик СССР, а то и за их пределами. Он вторгся в Грузию в 2008 году, а в 2014 - атаковал Украину. Но его амбиции идут значительно дальше.

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У США есть жизненно важный интерес сохранить мир в Европе, а также укрепить жизнеспособность НАТО и Евросоюза. А Кремль хочет как раз ослабить эти организации и разорвать связь между Америкой и Европой. Поэтому самый лучший и эффективный способ обуздать реваншизм Кремля, по мнению Хербста, - это увеличить цену агрессии против Украины. Благодаря решению Конгресса относительно новых санкций, экономическая цена для Москвы возрастает. Но этого не достаточно.

Другая ошибка в статье Догерти, по мнению Хербста, в предположении, что российское общество и правительство готовы терять солдат на поле битвы. Купчан тоже так считает, подчеркивая, что увеличение потерь в войне против Украины не заставит Путина отказаться от агрессии. На самом же деле опросы "Левада Центра" указывают, что россияне не хотят, чтобы их солдаты воевали против Украины. Поэтому Путин скрывает потери на этой войне от общественности. Противотанковые системы Javelin могут серьезно осложнить дальнейшее наступление против Украины, потому что российских потерь будет значительно больше.

Российский обозреватель Леонид Бершидский утверждает, что отсылать противотанковые системы Украине бессмысленно, потому что у Москвы есть 20 тысяч танков, и она готова отправить в Донбасс больше. В придачу, он считает, что Украина может использовать Javelin для наступательной операции, чтобы отвоевать оккупированные территории. Но Хербст отмечает, что Бершидский ошибается. Украинские войска смогли остановить Кремль, но обстрелы и столкновения продолжаются ежедневно, несмотря на Минские соглашения. Москва в условиях так называемого "перемирия" все равно смогла захватить дополнительные квадратные километры украинской территории. Поэтому противотанковые ракеты помогут сдерживать это тихое наступление Москвы.

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Купчан утверждает, что вооружение Украины внесет раскол между США и их союзниками в Европе. Так, Франция и Германия выступают против такого шага. Но Хербст пишет, что немецкие чиновники и канцлер Ангела Меркель сказали ему, что будут и дальше сотрудничать с Вашингтоном в вопросе Украины, даже если состоится передача американского оружия украинской армии.

В конце концов, Хербст напоминает, что США подписали Будапештский меморандум, гарантируя Украине суверенитет в обмен на ядерный арсенал. И передать ей оружие сейчас означало бы продемонстрировать приверженность этой сделке.

По мнению Хербста, если даже передача оружия не остановит Кремль сразу, этот шаг покажет решимость США, которую придется продемонстрировать еще больше в случае российской атаки против стран Балтии или других союзников по НАТО.
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botoks - опередил... - как экс, нужно оружие - как действующий, идите на йух...
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Когда нефть была по 120 пукин времени не терял и прикупил себе скрытое, законсервированное лобби и в США и в Европе...Только вот у европейцев это уж явно выпирает, а Штатах саботаж с благовидными предлогами...хотя и боятся что оружие(хоть и не новинки) ворюги из МО перепродадут рашке, или просто потому что агенты украдут и переправят скрепным.
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Може американцы не то оружие предлагают? Барыгам нужны водометы, свето-шумовые гранатв для разгона протестов, дубинки там всякие, а американцы какую-то фигню пропихивают?
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для разгона протестов...

ты бы хоть раз за четвёртый год хоть на какой-нибудь сраненький протест вышел.

нахрена на водомет тратиться?
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Ага, выходили на 3 года Небесной Сотни....Клетки, рамки,проверки документов, толпы экипированных до зубов беркутовцев НЬЮ, такое бы снаряжение да на передовую....
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Veterans Today: Документы подтверждают, что США уже поставили летальное оружие в Украину. (Эксклюзив) SF получила эксклюзивную информацию подтвержденную фотографиями контракта между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA о поставке летального оружия в Украину. Контракт на поставку 100 пусковых установок PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США. Дата контракта: 11 ноября 2016 года. Дата поставки: 8 апреля 2017 года. PSRL-1 (ручной противотанковый гранатомет) представляет собой модернизированную версию российского противотанкового ручного гранатомета РПГ-7. AirTronic USA запустила серийное производство этого оружия в 2016 года. Компания разработала и теперь производит две модификации RPG-7: PSRL-1 и GS 777 (PSRL-2). Оружие похоже на РПГ-7, но использование новых материалов позволяет уменьшить массу, увеличивая простоту использования. В пусковой установке AirTronic USA используются гранаты RPG-7. Однако компания разрабатывает управляемые гранаты и увеличение эффективной дальности до 2000 м. Кроме того, AirTronic USA намерена разрабатывать новые боеприпасы для установки. По некоторым данным, пусковые установки были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в полк "Азов". Согласно источнику информации, эта поставка была пока единичным случаем поставок летального оружия в Украину. Однако контракт и доставка, явно нарушают закон США, поскольку правовые органы США еще не одобрили поставки летального оружия в Украину. В настоящее время, Вашингтон все еще рассматривает этот вариант. Некоторые эксперты из SF, предполагают, что контракт на самом деле может представлять собой акт саботажа, который является частью более широких усилий бывшей администрации, направленной на подрыв президента США Дональда Трампа и его заявленную политику в отношении Украины. Контракт, вероятно, был частью продолжающейся кампании по подрыву двусторонних связей между администрацией Трампа и Москвы. Неважно, какова была причина этого решения, но поставка летального оружия состоялась в апреле 2017 года.
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Да, есть эти PSRL-1. По крайней мере в НГУ. Так что это не чес.
Аргументы против поставок оружия Украине не выдерживают критики: они базируются на мифах или устаревших оценках, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 3523
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А хиба по результатам великого исторического визита в США гения офшорной дипломатии он не договорился о поставках оружия как хвастался?
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Только уголь лт ахметова по новой схеме , с новыми тарифами...дороже только Луна +.....
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Золоті слова ! Аргументів,крім бажання допомогти кацапсинам знищувати цивілізацію, не існує!
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Война и обед по расписанию
August 13th, 8:50
Учения в Беларуси - не будет никакого вторжения в Украину. Не будет масштабного наступления на Донбассе. Не будет захвата Россией (аншлюса) Беларуси.
Эти страшилки разгоняются традиционно и регулярно. Эти страшилки разгоняются одними и теми же "экспертами". Их цель - посеять в Украине панические и фатально-трагические настроения, сломить волю и веру Народа.
Учения в Беларуси мониторятся очень тщательно НАТО. В Балтийском Море будет находиться НАТОвская эскадра. А в Украине в то же самое время будут проходить масштабные учения НАТО Rapid Тrident-2017, на которые прибудут тысячи военнослужащих США и других наших союзников по НАТО со своей техникой.
Сейчас не 2014 год. Джавелины находятся в паручасовой доступности от Украины. Наш враг знает, что, если он сунется, то потери его будут драматичными.

КНДР.
Здесь тоже больше пиара и дипломатической риторики. Трамп их пугает. Но пока военная операция не предвидится. Также некоторым особо впечатлительным и легко внушаемым следует понимать, что даже в случае нанесения удара по КНДР ни о какой мировой ядерной войне речи быть не может. От слова - абсолютно. Ибо силы неравны на много порядков. Южная Корея, США, Япония защищены надежно системами ПВО-ПРО. Поэтому это была бы часовая операция, без наземного вторжения (аналогии с Вьетнамом не уместны) и без малейших последствий для США и их союзников - основная масса ракет не взлетит, ибо будет уничтожена на земле, а те, что взлетят, - будут уничтожены в воздухе. Все до единой.
Но пока - не будет и такого.
На следующей неделе США начнут экономическое и торговое давление на Китай с целью вынудить его более активно влиять на КНДР. Пока вариант дипломатический - приоритетный.

Украина.
До конца месяца у нас два важных события.
Визит спецпредставителя США по Украине Волкера в Москву.
И второе - достойно, с честью и торжественно провести парад ко Дню Независимости в Киеве. В нем примут участие войска НАТО. И наш восточный сосед постарается, как всегда, на фронте обострить обстановку в эти дни.
Всё предсказуемо.
Такие дела.
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А ще згідно Будапештського меморандуму Велика Британія і США виступили гарантами територіальної цілістності України.Британці тихенько самоусунулись,а американці навіть бояться продати протиракетні комплекси, які поставляють всім у світі, кому треба і не треба.Я вже не кажу про сучасне ракетне озброєння, літаки, ударні вертольоти тощо.Отакі у нашої країни гаранти...Третім гарантом (хто може не знає, або забув) виступила Росія.Так що сподіватися треба лише на свої сили, на свій народ І казати йому всю гірку правду.І готуватися до тривалого протистояння з підлим і агресивним сусідом!
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У новині не лише про зброю мова йде.
"Хербст отмечает, что за последние годы Киев очистил банковский сектор, ввел прозрачную систему государственных закупок, перешел к рыночным ценам на газ, сократил энергетическую зависимость от России, а также избавился от дефицита бюджета, сократив его на 80%. Коррупция действительно остается главной проблемой Украины, но МВФ и ЕБРР ставят Киеву хорошие оценки за проведение позитивных изменений, особенно учитывая то, что они проводятся на фоне войны."

Источник: https://censor.net.ua/n451571
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАргументы против поставок оружия Украине не выдерживают критики: они базируются на мифах или устаревших оценках, - экс-посол США Хербст
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