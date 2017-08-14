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 ДТП в Ивано-Франковской области: госпитализировали шесть человек

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За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие в результате которого были травмированы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Так, 3.08.2017 г. около 03:20 в Галицком районе в с. Нараевка водитель автомобиля ВАЗ "ЛАДА-Калина", гр. 1990 г.р. житель с. Новые Скоморохи Галицкого района, не учел дорожной обстановки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ауди А-4" под управлением гр., 1990 г.р. жителя с. Новые Скоморохи, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

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В результате ДТП с травмами различной степени, доставлены и госпитализированы в Галицкую ЦРБ водитель автомобиля ВАЗ "ЛАДА - Калина" и его пассажиры, 1990 г.р. жителя с. Н. Скоморохи, 1998 г.р., 1999 г.р., 1997 г.р., и пассажира автомобиля "Ауди А-4" 2011 г.р. жительницу с. Нараевка.
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