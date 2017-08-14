 Российские наемники на Донбассе задерживают и "отжимают" машины с украинскими номерами, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его данным, "МВД ДНР" дало указание так называемым сотрудникам ГАИ по выявлению и "особому контролю" на территории временно оккупированных террористами "ДНР" районов Донецкой области автомобилей с не местной регистрацией (автомобили с регистрационными номерными знаками других областей Украины, кроме Донецкой области).
"В частности, работники "ГАИ МВД ДНР" останавливают и тщательно досматривают вышеуказанные автомобили. Отмечаются случаи задержания их владельцев (водителей) под предлогом нахождения данных авто "в розыске", после составления соответствующих документов автомобили изымаются и отправляются якобы на штрафплощадку, а водителей отпускают", - отмечается в сообщении.
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Тамженашилюди....
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Так скоро и до москалей доберутся. )))
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14th Август 2017 anti-colorados
Иранский Боинг на авиабазе Хмеймим
То, что еще совсем недавно можно было бы принять за анекдот или неудачную шутку - свершилось. Деградация российской оборонной промышленности уже выходит на новые рубежи и тенденции таковы, что скоро мы узнаем множество интересного.
Так, уже несколько лет известно о том, что Штаты таки додавили своих партнеров, заставив их прекратить поставки в РФ критичных узлов и агрегатов для боевой техники и вооружений. Это вынудило Россию искать замену того, что сами произвести не могут, а у признанных производителей покупать не дают. Как и следовало ожидать, поиск пошел в направлении Восток. Если раньше Китай был насосом, выкачивающим из РФ технологии и образцы военной техники, созданных еще при совке, то со временем, направление изменилось и теперь уже РФ закупает готовые узлы или системы у китайцев. Поскольку самым слабым местом российской оборонки было, есть и будет, пока РФ не развалится, электроника, то именно насыщенные электроникой узлы и стали завозиться из Китая.
Кроме того, Россия всячески развивала кооперацию в производстве оружия с Индией. Индусы тоже восполняли бреши российской оборонки своими электронными узлами. Что самое интересное, все это добро требуется во все больших количествах для новой техники или той, которая стала результатом глубокой модернизации уже известных изделий. Так, индийское оборудование должно бы занимать существенную часть бортовых систем новейшего многоцелевого истребителя ФАК-ПА. Как неоднократно писали сами российские наблюдатели, без кооперации с индусами самолет просто невозможно вывести на соответствие с проектом. Но по различным причинам той кооперации, на которую рассчитывали россияне - не случилось. Это стало одной из причин той тишины о достижениях создателей самолета, которая сменила торжественные реляции и оды, звучавшие несколько лет подряд.
В результате получается, что российская оборонка потихоньку пересаживается на китайское железо, а как известно, китайцы имеют несколько тысяч лет истории торговли и войн. Посему, они поставляют не самую новую продукцию, не самую функциональную и, скорее всего, имеющую некие особенности, на которые они смогут воздействовать, в случае необходимости. Короче говоря, в случае вооруженного конфликта РФ с КНР, российская техника и вооружения могут внезапно и качественно выйти из строя или утратить существенную часть своего функционала.
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Казалось бы, некогда передовая оборонка совка, большей частью оставшаяся в наследство РФ в виде разработок, технологий и предприятий, долгое время служившая противовесом Западу, должна бы развиваться и дальше, пусть и не повышенными темпами, но не сложилось. Даже гигантские средства, вливавшиеся в ее недра, не смогли воскресить некогда огромную махину. И теперь оборона РФ критически зависит от импорта.Понятно, что Китай отстает от ведущих производителей вооружений Запада, как минимум - на поколение, а то, что он предлагает на экспорт, имеет еще меньше возможностей. В общем, если россияне это покупают для своей военной техники и оружия, то это говорит о полной безнадеге.Но вот оказалось, что это было еще не дно. Немецкое издание Вельт сообщило о том, что Иран поставляет России некое оборудование для нужд обороны, в обход санкций. Сообщается, что из Ирана на базу ВВС РФ в сирийском Хмеймим дважды прибывали транспортные самолеты из Ирана и разгружали там некий груз, который потом доставлялся на базу МТС ВМФ РФ в Тартус и грузился на транспортные корабли, которые увозили его в порты РФ.То есть, Иран уже производит то, чего нет в РФ, и чего она не может произвести. В связи с этим, в ближайшее время следует ожидать поставок военных узлов и агрегатов из Венесуэлы, КНДР и Зимбабве. Вот после этого уже трудно будет пробить дно. Хотя, есть еще Вануату и еще пара индустриальных держав, до уровня которых постепенно доходит РФ.
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Во первых - это давным-давно уже не новость.
А во вторых - этож сколько должно быть мозгов в голове, что бы туда ехать?
Едут (наверное) те, кто как шмаросявченко думают, что "ани отличные рибята", ну так зачем тогда идиотам машины?
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Об этом рассказывает известный оппозиционный российский политический деятель Константин Боровой, - передает EJ
«Безусловно, это ошибка Порошенко - попытаться вот таким, лобовым, я бы сказал, путинским методом, решать проблемы с собственной оппозицией, с собственным народом. С людьми, имеющими иные взгляды на развитие ситуации в Украине», - сказал он.
По его словам, в западных странах по поводу диктаторских методов Порошенко «начинает подниматься волна»:
«Президент Литвы (Даля Грибаускайте) отказалась от встречи с Порошенко. Такой символический жест. И это, в первую очередь, опасная для самого Порошенко ситуация. Потому что если он будет все-таки «тянуть», не разрешать эту ситуацию (как кажется, самое простое - сидеть и отмалчиваться), то все это кончится Майданом, отставкой. Свержение Януковича начиналось также с отказом мировых лидеров встречаться с ним», - подчеркнул Боровой.
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