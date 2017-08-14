 Прошедших подготовку в РФ наемников планируют направить на подконтрольную Украине территорию для проведения диверсий и терактов, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, отмечается появление на передовых позициях значительного количества боевиков из числа уроженцев населенных пунктов (а также ранее проживавших в них), находящихся на подконтрольной Украине территории в непосредственной близости от линии разграничения.
"Основная масса таких боевиков прошла диверсионно-террористическую подготовку в РФ и будет направляться на подконтрольную Украине территорию для проведения разведывательных операций, диверсий и терактов, при этом некоторые из них могут использовать для прикрытия документы государственных организаций, предприятий и учреждений, полученные до агрессии РФ по месту работы", - написал Тымчук.
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В СС Галиччина в основном входили жители территорий, оккупированных ссср в 1939м, которые себя гражданами ссср совершенно не считали.
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По сути они были жителями насильно аннексированных территорий. Причем после аннексии у них упал как уровень жизни, так и уровень свобод - начались гонения, русификация и тд.
Так что к ссср они совершенно справедливо относились как к оккупанту - такому же, как и Германия, только более близкому, а потому - более опасному.
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Но народ у нас тупой. Сотрудницу, голосовавшую за Порошенко, я спросила "Почему?". Знаете какой бы ответ: "А он солидно выглядит"! И это был ответ человека имеющего 2 (!) высших образования.
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РФ и КНДР - примеры субгосударства, начинающего воевать в 2-х случаях:
когда риса уже не хватает или когда его становится слишком много..
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И пяти лет не прошло...
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Ввести визовый режим с парашей и ввести жесткий контроль въезда-выезда в даунбас. Жестко наказывать паспортистов раздающих налево и направо новые паспорта. Составить базу данных для КПП перечень украинского населения на неподконтрольной части. Пусть еще доказывают, что едут к родственникам. При нынешней компьютеризации это возможно. Каждый имеет идентификационный код, а эта база данных в киеве, есть список переселенцев и т.д. и т.п. Так можно фильтровать пересекающих границу АТО. Это я наскоком придумал. А если тщательней подготовиться, то фильтровать террористов можно. НО только нашим олигархам это не выгодно. Пусть люди гибнут, но им идет большое бабло от войны.
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вже давно працюють. особливо в районних містах та селах - розповсюджують пропаганду проти центру - Києва та "киян". Кияне те, киняне се, Київ всі гроши забирає, кине всі ціни підіймають - всяку лайноту розраховану на тупе бидло. В Харківський, Сумський та Полтавський області. якби наші мен
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