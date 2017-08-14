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Все про:боевик (19065) Горловка (2674) терроризм (20497) Тымчук (1499)

 Прошедших подготовку в РФ наемников планируют направить на подконтрольную Украине территорию для проведения диверсий и терактов, - ИС

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В районе н.п. Горловка командованием "1-го АК ДНР" проведена частичная ротация личного состава НВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, отмечается появление на передовых позициях значительного количества боевиков из числа уроженцев населенных пунктов (а также ранее проживавших в них), находящихся на подконтрольной Украине территории в непосредственной близости от линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе-сентябре ВС РФ проведут серию учений в "армейских корпусах" террористов "Л/ДНР", - Тымчук

"Основная масса таких боевиков прошла диверсионно-террористическую подготовку в РФ и будет направляться на подконтрольную Украине территорию для проведения разведывательных операций, диверсий и терактов, при этом некоторые из них могут использовать для прикрытия документы государственных организаций, предприятий и учреждений, полученные до агрессии РФ по месту работы", - написал Тымчук.
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С кацапсинами визы однозначно нужны. А вот что делать с теми о которых статья написана? Помните как Жиглов учил Шарапова азам борьбы с преступностью? Говорит на фронте все понятно, а вот в тылу совершенно другое. У орка есть законный паЧпорт гражданина Украины, он наоборот говорит, что жертва, имеет все права гражданина страны и пр. А таких на дАБАсе хоть пруд пруди 60% это точно
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Визовый режим с говнорашей ГДЕ, пастор недоделанный???
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Який візовий режим на неконтрольованій частині кордону?
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Какой визовый режим.Там же "наши" люди.Нельзя их обижать,а то петька от обсре по жопе получит.Наооборот нужно их пропускать без всяких ограничений.
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Війна не припиниться поки не будуть винищені дамбасяни.
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Не совсем.
В СС Галиччина в основном входили жители территорий, оккупированных ссср в 1939м, которые себя гражданами ссср совершенно не считали.
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Они и до этого назывались украинцами. И являются украинцами гораздо больше, чем ты, например. Вот только Сталин их не к Украине присоединил, а к "империи зла" СССР, что совершенно не тоже самое.

По сути они были жителями насильно аннексированных территорий. Причем после аннексии у них упал как уровень жизни, так и уровень свобод - начались гонения, русификация и тд.
Так что к ссср они совершенно справедливо относились как к оккупанту - такому же, как и Германия, только более близкому, а потому - более опасному.
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Ти взагалі історію то читав? В якому році західні землі були насильно приєднані до сЄрсЄра?
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Нулёвый, да еще и с цифрами на жопе - однозначно троляка!
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я тоже с цифрами на жопе,так как вход через фейс заблокирован за нарушение правил,обидел "божий народ" а теперь вхожу через гугл, вот и циферки на жопе
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Ну как видишь троляк админ быстро подчистил
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В такому випадку війна триватиме безкінечно довго.
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так и будет. Пока не надоест. А она не надоест, потому что это нехилые бабки
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Знаю некоторых донецких и луганских, которые заходят в родные места, по знакомым тропам и уничтожают козлорылых и оккупантов десятками....
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"отмечается появление на передовых позициях значительного количества боевиков из числа уроженцев населенных пунктов (а также ранее проживавших в них), находящихся на подконтрольной Украине территории в непосредственной близости от линии разграничения." - так сделайте зачистку прифронтовой территории.
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Что Миск-2 не разрешает? Отселить с линии разграничения гражданских? Так это для их пользы - что бы не погибли в случае обстрела. А подозрительных личностей под этим предлогом можно брать в оборот.
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Ивета у нас с вами наверное разные понятия слова зачистить...
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У них вже людей не вистачає, тому готують тюремників та божів москальських!!!
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У нас не президент, а враг Украины. Отсюда и все проблемы. Ему мясником на базаре вместе с Гройсманом работать, а не страной руководить.
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Я розумію, що не влаштовує, мене теж не влаштовує... А кого нАдА? АлЄШку чивонЮ?
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А я голосовала за Яроша. И как показала жизнь он единственный из депутатов ВР добровольно осознано дистанцировался от корыта. К тому же он воин, что важно для воюющей страны. Уже бы давно Ахметки и прочие сидели бы.

Но народ у нас тупой. Сотрудницу, голосовавшую за Порошенко, я спросила "Почему?". Знаете какой бы ответ: "А он солидно выглядит"! И это был ответ человека имеющего 2 (!) высших образования.
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"Наши" мусора им еще и помогут.Сидят ,ждут когда тут тряпки из параши поразвешивают и хуйла портретики можно в кабинете повесить и айда людей обирать по старому.
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kostjaua5 - хе-хе..., а я вот не уверен что у мусоров в рашке будет такая же вольница для безпредела как в Украине... - их за профнепригодность выгонят через годик, если оккупация случится и аквофреши не помогут... Думаю они это понимают...
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Кроме еще большей ненависти к козломордым и желания их уничтожать - результата другого не будет.
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Должны быть зеркальные ответные действия..на войне как на войне..
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Fobos - перенести войну на территорию врага? Лесник (Мужчиль) так и хотел и готовился... Родное СБУ присекло по быстрому... Комплекс младшего брата даже война изжить не может... Вот чеченцы в 2014 году любое происшествие в рашке относили на счет украинских ДРГ..., пока не поняли что яиц нет...
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скорее не комплекс "младшего брата", а отсутствие политической воли..
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Fobos - Шамилю Басаеву к примеру, было насрать на политическую волю... Нет и государственной политической воли, нет и воли народной....
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🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 11 авг.
РФ и КНДР - примеры субгосударства, начинающего воевать в 2-х случаях:
когда риса уже не хватает или когда его становится слишком много..
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Это понятно. Для паРашки День Независимости Украины это тот ещё раздражитель.....Бесятся...Посмотрим в марте 2018....будут наперегонки бежать развенчивать курс недоличности карлика пукина.
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Ну надо же - вы это поняли?
И пяти лет не прошло...
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Аж тошнит от наше правящей "элиты". То визовый режим вводить с рашей нельзя, так как туда едут заробитчане, то пугают рашинскими террористами.
Ввести визовый режим с парашей и ввести жесткий контроль въезда-выезда в даунбас. Жестко наказывать паспортистов раздающих налево и направо новые паспорта. Составить базу данных для КПП перечень украинского населения на неподконтрольной части. Пусть еще доказывают, что едут к родственникам. При нынешней компьютеризации это возможно. Каждый имеет идентификационный код, а эта база данных в киеве, есть список переселенцев и т.д. и т.п. Так можно фильтровать пересекающих границу АТО. Это я наскоком придумал. А если тщательней подготовиться, то фильтровать террористов можно. НО только нашим олигархам это не выгодно. Пусть люди гибнут, но им идет большое бабло от войны.

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вже давно працюють. особливо в районних містах та селах - розповсюджують пропаганду проти центру - Києва та "киян". Кияне те, киняне се, Київ всі гроши забирає, кине всі ціни підіймають - всяку лайноту розраховану на тупе бидло. В Харківський, Сумський та Полтавський області. якби наші мен
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міласті просім, у нас немає ніякого кордону, немає віз з кацапстаном, то чому ж не засилати диверсантів, краще, хай страждає народ України, чим довбані заробітчани, котрі не вилазять з помийки. Боже, які ж тупі наші політики, частина зрадники, частина просто тупоголове стадо, яких потрібно судити, тільки хто їх судді?
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Візового з федерацією орків не буде! Ось побачите,як позбираються обранці на сесію,так і почнеться:це не на часі,ми маємо прийняти закони,яких від нас вимагає ЄС. Їм просто байдуже до народу України. Хоча-ні... Збитки Ахметових-Фірташів на населення повісять-і край...
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единственное пожелание властям Украины - введите наказание без суда и следствия (потому как таковые являются позором украинской нации)... поймали придурка, отрезали яйца (или типа того)... истечет кровью... и патронов тратить не надо...
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нельзя. тамжынашилюди - адиннарот. И даже онижыдети.
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Возникает вопрос , что делать с этими орками? А ответ прост - мочить. Обнаружили козла ведущего разведку, готовящего теракт ликвидировали ,и маштабная огласка, после 10 жмуриков оставшиеся задумаются куда бежать и что деелать. Неисправимых на удобрение , по другому никак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрошедших подготовку в РФ наемников планируют направить на подконтрольную Украине территорию для проведения диверсий и терактов, - ИС
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