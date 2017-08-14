 В течение недели на водных объектах погибло 68 человек, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Как отмечается, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 553 чрезвычайных события, на которые реагировали подразделения ГСЧС. В результате принятых мер было спасено 40 человек.
Спасатели ликвидировали 3045 пожаров. На пожарах спасли 16 человек и не допустили уничтожение огнем 488 зданий и 41 ед. техники. При этом в результате пожаров погибли 10 человек.
Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 288 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 309 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Также, согласно информации ГСЧС, в течение недели на водных объектах погибло 68 человек.
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