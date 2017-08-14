 Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Киеве, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытию на место следственно-оперативной группы и взрывотехников правоохранители выяснили: неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1". Охранник, который находился в доме рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания. Эксперты взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования", - рассказали в полиции.
По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступления.
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https://censor.net.ua/news/451505/v_chastnom_dvore_v_darnitskom_rayione_stolitsy_progremel_vzryv
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Відсутність контролю - породжує хаос!!!
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Головне - без винятків.
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