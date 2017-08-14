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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4258) граната (668) Киев (17857) Нацполиция (8377)

 Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Киеве, - полиция

граната

На частном дворе в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Пострадавших нет. Правоохранители разыскивают и устанавливают лиц, причастных к этому инциденту. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытию на место следственно-оперативной группы и взрывотехников правоохранители выяснили: неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату "Ф-1". Охранник, который находился в доме рассказал, что ночью услышал сильный звук, выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания. Эксперты взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования", - рассказали в полиции.

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По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступления.

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Вчора була аналогічна новина- чи це одна і та ж?
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редакторам Цензора не помешает пару недель провести в АТО - все время ложают с картинками... Ф-1
Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 6052
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У наших людей нет охранников в частных домах. Видать какого то чинушу или сепаратюгу шуганули.
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Наверное домик то не бедных был то! Мало кинули, надо чтобы дом на воздух взлетел.
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Щоб це не повторювалось необхідно посилити контроль вивозу озброння та боєприпасів з зони АТО!!!
Відсутність контролю - породжує хаос!!!
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А де ти набереш контролерів?.... Увесь беспредел від безкарності. Якби зробили 10 років за володіння гранатою і 15 років за кидання гранати, ото б воно припинилось.

Головне - без винятків.
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А где они взяли эту гранату? Здесь статьей о незаконном обороте оружия попахивает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные бросили гранату во двор частного дома в Киеве, - полиция
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