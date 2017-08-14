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 Политика Украины, За рубежом
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 Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим

беженцы переселенцы

Украинцы, которые живут в Беларуси, чаще всего обращаются в посольство по вопросам получения биометрических загранпаспортов.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" рассказал, сколько граждан Украины переехало в Беларусь, спасаясь от вооруженного конфликта на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Называют разные цифры - 160 - 170 тыс. Но я обращался к официальным органам Беларуси - в Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Любое лицо, которое приезжает в том числе в Беларусь, должно быть зарегистрированоа. Всего в настоящее время зарегистрированы около 45 000 граждан Украины, проживающих в Беларуси. Это люди, которым предоставлено разрешение на постоянное и временное проживание. Часть из них - примерно половина переехала из Луганской и Донецкой областей Украины. Однако мы знаем, что эти люди украинцы и наше государство ими должно заниматься", - рассказал посол.

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Кроме того, три человека имеют официальный статус беженца, 1600 гражданам предоставлена ​​дополнительная защита. Дипломат отметил, что он полностью доверяет официальным данным белорусской стороны.

"Это официальная информация Департамента по гражданству и миграции Беларуси. Помню, в 2015 году звучали цифры, 100 тыс. украинцев пересекли границу с Беларусью. Но это не значит, что они остались в стране, с таким же успехом эти люди могли вернуться назад так же, как заехали в Беларусь. Любая семья, которая получила здесь, в Беларуси, помощь - это благодарность белорусской стороне за это. Люди, которые переехали из Донбасса получили в Беларуси и правовую помощь, и материальную", - добавил Кизим.

Он рассказал, что украинцы, которые живут в Беларуси, чаще всего обращаются в посольство по вопросам получения биометрических загранпаспортов. Особенно увеличилось таких обращений после того, как в Украине появилась возможность без виз посещать страны Евросоюза.

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"Что касается вопросов трудоустройства, обучения, медицинского обслуживания, то в Беларуси эти вопросы урегулированы. То есть иностранцы, в частности украинцы, благодаря белорусским законам могут обращаться в органы власти на местах, которые способствуют устройству ребенка в школу, помогают в поиске работы. То есть у украинцев, проживающих в Беларуси, потребности в посольство обращаться, скажем, по вопросам помощи в трудоустройстве, нет". - резюмировал Игорь Кизим.
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А в Украине этим козлам некомильфо ховаться от ужасов "вооруженного конфликта"? Во как посол Украины называет агрессию против своей страны! Напоминаю дипломату, что Беларусь с Козлорылией входит в одно союзное государство, если он еще не в курсе. Паспорта "беженцам" из Иркутска тоже давать будете?
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А белорусы ватники доведут свою страну до войны и потом как беженцы полезут в Украину прятаться. А власть из наших налогов их еще и содержать будет.
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Теперь позвали путина в Бобруйск. Через год эти же "переселенцы" будут звать путина уже в Воронеж.
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· Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.(c)
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Поэтому там шляются машины с номерами недореспублик?)
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Скоты ватные. Сначала звали русню,потом слиняли,а теперь лезут в ненавистную Украину за загранпаспортами. Твари.
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Наше государство никого в беде не оставляет. сами не шикуем, но пострадавшим всегда поможем.
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В посольствах пост совка сидит одна вата . Это из тех, кто английского не знает, а з-ту получать 1,5тыс евро хочется.
И никто до сих пор те посольства не люстрировал.
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Биометрические паспорта вдруг понадобились им для выезда в Польшу, Чехию и т.д. В Украину они, скорее всего, уже никогда не вернутся.
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Гниль эту отшивать надо под любым предлогом. Они только опозорят паспорт с гербом Украины, как и саму Украину
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Хрен им в дупу,может еще и биометрические паспорта выдавать украинцам убивавшим наших ребят,гадившим на Украину и переселившимся в кацапию да и в бульбашии таких немало?Паспорта должны получать только те кто живет в Украине постоянно.
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Ну да. И беркутня, и титушня и сепары всех мастей - все получат.
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Не знаю, кто большие суки, они, когда обращаются за биометрическими паспортами или наши чинуши, которые им без каких-либо вопросов их выдают.
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Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим
Ой вэй, душа плачет заних...

Столько натерпелися и опьять испытания горемычные хоккеиста сышать каждый день на пустой желудок будучи злостными тунеядцами...
Одно,нас с Сарочкой, утешает то, что скоро грибы у них поспеют в лесу и люди поедят и накушаются...
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данецкія не вывучылі ўкраінскую мову - цяпер вучаць беларускую мову ў Бабруйску.
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Stratfor: Россию ожидает самая крупная волна эмиграции за последние 20 лет
August 13th
Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим - Цензор.НЕТ 1896

Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим - Цензор.НЕТ 6539В американской аналитической компании Stratfor считают, что Россию вскоре накроет «самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции». Страну уже покидают высококвалифицированные кадры, что впоследствии плачевно скажется на экономике и политике, убеждены эксперты. Косвенно эти выводы подтверждаются статистикой. По данным Stratfor, все больше россиян задумываются о переезде в другую страну на фоне борьбы власти с гражданской активностью, стремительного падения доходов и растущего социального расслоения.
Инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России. В РФ будет существенно сокращаться частное предпринимательство. По данным Stratfor, половина российской молодежи морально готова покинуть пределы страны. В наибольшей степени эмигрантов не устраивает слабость и невостребованность институтов гражданского общества в России. Также они не доверяют правоохранительной и судебной системе страны. Кроме того, настрой покинуть РФ связан с ужесточением законодательства и введением более строгих правил для пользователей интернета. В Stratfor подсчитали, что материальный ущерб от эмиграции может составлять до 1,5 трлн долларов в год. Только за последний год страну покинули 2 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров вместе со своими активами, указали аналитики. При этом эксперты отметили, что российские власти не реагируют на рост эмиграционных настроений и не пытаются ликвидировать причины бегства населения. Бездействие наблюдается и по части попыток возвращения эмигрантов. В качестве примера в Stratfor привели опыт Индии или Китая, которые создали специальные центры развития, где работают возвратившиеся, в основном из США, получая при этом заработную плату, не уступающую американской. Согласно исследованию одной из ведущих международных консалтинговых компаний Knight Frank, за последние 13 лет Россию покинули 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров. Из этого числа 6 тыс. уехали только за последние три года.
Желающие эмигрировать стали чаще предпринимать конкретные шаги к переезду. Кроме того, за год число граждан, которые хотели бы уехать из России в ближайшие год-два, увеличилось с 7% до 17%. Также изменились мотивы переезда. В прежние годы граждане называли более высокий уровень жизни и зарплат за рубежом. Теперь же россияне чаще отмечают, что в других странах лучше социальная защищенность и стабильность, говорят о неудовлетворенности российским правительством и проводимой властями политикой. Официальная статистика косвенно подтверждает предположения аналитиков Stratfor. По данным Росстата, с начала 2012-го число покидающих страну россиян выросло с 36 тыс. до 350 тыс. Большинство эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию. При этом в докладе «Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века», представленном в октябре Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина (КГИ), экономисты пришли к выводу, что реальные показатели эмиграции гораздо выше. Об этом говорят данные зарубежных статистических служб.
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Война и обед по расписанию
August 13th, 8:50
Учения в Беларуси - не будет никакого вторжения в Украину. Не будет масштабного наступления на Донбассе. Не будет захвата Россией (аншлюса) Беларуси.
Эти страшилки разгоняются традиционно и регулярно. Эти страшилки разгоняются одними и теми же "экспертами". Их цель - посеять в Украине панические и фатально-трагические настроения, сломить волю и веру Народа.
Учения в Беларуси мониторятся очень тщательно НАТО. В Балтийском Море будет находиться НАТОвская эскадра. А в Украине в то же самое время будут проходить масштабные учения НАТО Rapid Тrident-2017, на которые прибудут тысячи военнослужащих США и других наших союзников по НАТО со своей техникой.
Сейчас не 2014 год. Джавелины находятся в паручасовой доступности от Украины. Наш враг знает, что, если он сунется, то потери его будут драматичными.

КНДР.
Здесь тоже больше пиара и дипломатической риторики. Трамп их пугает. Но пока военная операция не предвидится. Также некоторым особо впечатлительным и легко внушаемым следует понимать, что даже в случае нанесения удара по КНДР ни о какой мировой ядерной войне речи быть не может. От слова - абсолютно. Ибо силы неравны на много порядков. Южная Корея, США, Япония защищены надежно системами ПВО-ПРО. Поэтому это была бы часовая операция, без наземного вторжения (аналогии с Вьетнамом не уместны) и без малейших последствий для США и их союзников - основная масса ракет не взлетит, ибо будет уничтожена на земле, а те, что взлетят, - будут уничтожены в воздухе. Все до единой.
Но пока - не будет и такого.
На следующей неделе США начнут экономическое и торговое давление на Китай с целью вынудить его более активно влиять на КНДР. Пока вариант дипломатический - приоритетный.

Украина.
До конца месяца у нас два важных события.
Визит спецпредставителя США по Украине Волкера в Москву.
И второе - достойно, с честью и торжественно провести парад ко Дню Независимости в Киеве. В нем примут участие войска НАТО. И наш восточный сосед постарается, как всегда, на фронте обострить обстановку в эти дни.
Всё предсказуемо.
Такие дела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим
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