 Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Главкому" рассказал, сколько граждан Украины переехало в Беларусь, спасаясь от вооруженного конфликта на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.
"Называют разные цифры - 160 - 170 тыс. Но я обращался к официальным органам Беларуси - в Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Любое лицо, которое приезжает в том числе в Беларусь, должно быть зарегистрированоа. Всего в настоящее время зарегистрированы около 45 000 граждан Украины, проживающих в Беларуси. Это люди, которым предоставлено разрешение на постоянное и временное проживание. Часть из них - примерно половина переехала из Луганской и Донецкой областей Украины. Однако мы знаем, что эти люди украинцы и наше государство ими должно заниматься", - рассказал посол.
Кроме того, три человека имеют официальный статус беженца, 1600 гражданам предоставлена дополнительная защита. Дипломат отметил, что он полностью доверяет официальным данным белорусской стороны.
"Это официальная информация Департамента по гражданству и миграции Беларуси. Помню, в 2015 году звучали цифры, 100 тыс. украинцев пересекли границу с Беларусью. Но это не значит, что они остались в стране, с таким же успехом эти люди могли вернуться назад так же, как заехали в Беларусь. Любая семья, которая получила здесь, в Беларуси, помощь - это благодарность белорусской стороне за это. Люди, которые переехали из Донбасса получили в Беларуси и правовую помощь, и материальную", - добавил Кизим.
Он рассказал, что украинцы, которые живут в Беларуси, чаще всего обращаются в посольство по вопросам получения биометрических загранпаспортов. Особенно увеличилось таких обращений после того, как в Украине появилась возможность без виз посещать страны Евросоюза.
"Что касается вопросов трудоустройства, обучения, медицинского обслуживания, то в Беларуси эти вопросы урегулированы. То есть иностранцы, в частности украинцы, благодаря белорусским законам могут обращаться в органы власти на местах, которые способствуют устройству ребенка в школу, помогают в поиске работы. То есть у украинцев, проживающих в Беларуси, потребности в посольство обращаться, скажем, по вопросам помощи в трудоустройстве, нет". - резюмировал Игорь Кизим.
874 22
Материалы по теме: Беженцы из Донбасса и Крыма
Кабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенца(11)
ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"(136)
Порошенко одобрил право переселенцев оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения(11)
Рада сегодня рассмотрит вопросы соцзащиты внутренне перемещенных лиц(28)
Сенченко: Провозглашённая судебная реформа таковой не является(0)
Минсоцполитики зарегистрировало 1,628 млн переселенцев с Донбасса и Крыма(57)
183 переселенца могут выселить из пансионата под Киевом. Альтернативного жилья нет. ДОКУМЕНТ(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И никто до сих пор те посольства не люстрировал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ой вэй, душа плачет заних...
Столько натерпелися и опьять испытания горемычные хоккеиста сышать каждый день на пустой желудок будучи злостными тунеядцами...
Одно,нас с Сарочкой, утешает то, что скоро грибы у них поспеют в лесу и люди поедят и накушаются...
Ответить
Ответить
August 13th
В американской аналитической компании Stratfor считают, что Россию вскоре накроет «самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции». Страну уже покидают высококвалифицированные кадры, что впоследствии плачевно скажется на экономике и политике, убеждены эксперты. Косвенно эти выводы подтверждаются статистикой. По данным Stratfor, все больше россиян задумываются о переезде в другую страну на фоне борьбы власти с гражданской активностью, стремительного падения доходов и растущего социального расслоения.
Инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России. В РФ будет существенно сокращаться частное предпринимательство. По данным Stratfor, половина российской молодежи морально готова покинуть пределы страны. В наибольшей степени эмигрантов не устраивает слабость и невостребованность институтов гражданского общества в России. Также они не доверяют правоохранительной и судебной системе страны. Кроме того, настрой покинуть РФ связан с ужесточением законодательства и введением более строгих правил для пользователей интернета. В Stratfor подсчитали, что материальный ущерб от эмиграции может составлять до 1,5 трлн долларов в год. Только за последний год страну покинули 2 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров вместе со своими активами, указали аналитики. При этом эксперты отметили, что российские власти не реагируют на рост эмиграционных настроений и не пытаются ликвидировать причины бегства населения. Бездействие наблюдается и по части попыток возвращения эмигрантов. В качестве примера в Stratfor привели опыт Индии или Китая, которые создали специальные центры развития, где работают возвратившиеся, в основном из США, получая при этом заработную плату, не уступающую американской. Согласно исследованию одной из ведущих международных консалтинговых компаний Knight Frank, за последние 13 лет Россию покинули 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров. Из этого числа 6 тыс. уехали только за последние три года.
Желающие эмигрировать стали чаще предпринимать конкретные шаги к переезду. Кроме того, за год число граждан, которые хотели бы уехать из России в ближайшие год-два, увеличилось с 7% до 17%. Также изменились мотивы переезда. В прежние годы граждане называли более высокий уровень жизни и зарплат за рубежом. Теперь же россияне чаще отмечают, что в других странах лучше социальная защищенность и стабильность, говорят о неудовлетворенности российским правительством и проводимой властями политикой. Официальная статистика косвенно подтверждает предположения аналитиков Stratfor. По данным Росстата, с начала 2012-го число покидающих страну россиян выросло с 36 тыс. до 350 тыс. Большинство эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию. При этом в докладе «Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века», представленном в октябре Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина (КГИ), экономисты пришли к выводу, что реальные показатели эмиграции гораздо выше. Об этом говорят данные зарубежных статистических служб.
Ответить
August 13th, 8:50
Учения в Беларуси - не будет никакого вторжения в Украину. Не будет масштабного наступления на Донбассе. Не будет захвата Россией (аншлюса) Беларуси.
Эти страшилки разгоняются традиционно и регулярно. Эти страшилки разгоняются одними и теми же "экспертами". Их цель - посеять в Украине панические и фатально-трагические настроения, сломить волю и веру Народа.
Учения в Беларуси мониторятся очень тщательно НАТО. В Балтийском Море будет находиться НАТОвская эскадра. А в Украине в то же самое время будут проходить масштабные учения НАТО Rapid Тrident-2017, на которые прибудут тысячи военнослужащих США и других наших союзников по НАТО со своей техникой.
Сейчас не 2014 год. Джавелины находятся в паручасовой доступности от Украины. Наш враг знает, что, если он сунется, то потери его будут драматичными.
КНДР.
Здесь тоже больше пиара и дипломатической риторики. Трамп их пугает. Но пока военная операция не предвидится. Также некоторым особо впечатлительным и легко внушаемым следует понимать, что даже в случае нанесения удара по КНДР ни о какой мировой ядерной войне речи быть не может. От слова - абсолютно. Ибо силы неравны на много порядков. Южная Корея, США, Япония защищены надежно системами ПВО-ПРО. Поэтому это была бы часовая операция, без наземного вторжения (аналогии с Вьетнамом не уместны) и без малейших последствий для США и их союзников - основная масса ракет не взлетит, ибо будет уничтожена на земле, а те, что взлетят, - будут уничтожены в воздухе. Все до единой.
Но пока - не будет и такого.
На следующей неделе США начнут экономическое и торговое давление на Китай с целью вынудить его более активно влиять на КНДР. Пока вариант дипломатический - приоритетный.
Украина.
До конца месяца у нас два важных события.
Визит спецпредставителя США по Украине Волкера в Москву.
И второе - достойно, с честью и торжественно провести парад ко Дню Независимости в Киеве. В нем примут участие войска НАТО. И наш восточный сосед постарается, как всегда, на фронте обострить обстановку в эти дни.
Всё предсказуемо.
Такие дела.
Ответить